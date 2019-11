Jogo Benfica - Belenenses,

21:12. «A equipa precisa de ser mais serena em alguns momentos», afirmou Jorge Jesus na análise ao jogo, tendo também apontado reparos ao trabalho da equipa de arbitragem, devido ao fora-de-jogo de Fredy no lance do golo e também a uma grande penalidade por assinalar contra o Belenenses, por falta sobre Cardozo. Para Marco Paulo, técnico que veio substituir Van der Gaag, foi um «empate com sabor a vitória».

20:19. Sem convencer a massa adepta: assim segue o Benfica, que voltou a tropeçar para a Liga, demonstrando um futebol pouco ligado e poucas ideias para contrariar a sólida defesa do Belenenses, onde João Afonso esteve imperial nas divididas ante os atacantes encarnados. Com um meio-campo sumido e nada apto a construir jogo, o Benfica teve dificuldades em assumir a responsabilidade ofensiva da partida e ficou-se por um empate sensaborão que premeia a competência defensiva dos azuis. Não houve magia em campo e apenas Fredy rompeu com a monotonia: nem Markovic, nem Gaitán, Sulejmani ou Rodrigo conseguiram animar o ataque de Jesus, onde Lima esteve em baixo de forma e Cardozo, apesar do tento, pouco mais conseguiu fazer.

FIM DO JOGO: Na Luz, sob um coro de assobios enorme, o árbitro apita para o final da partida. Os jogadores benfiquistas, cabisbaixos, sabem que pouco fizeram para vencer o jogo e com este empate o rival FC Porto consegue ampliar a vantagem para os encarnados, que é agora de cinco pontos de novo. A felicidade dos jogadores belenenses contrasta com a fúria benfiquista nas bancadas.

90+6'. Cartão amarelo para Arsénio.

90+6'. Cartão amarelo a punir falta de Fejsa perto da quina da área. O Belenenses aproveita para queimar mais tempo, aninhando-se na zona lateral e protegendo a bola em anti-jogo.

90+4'. Cartão amarelo para Diawara.

90+3'. João Pedro cai no chão e pede assistência médica queimando assim mais minutos.

90'. O Árbitro dá seis minutos de compensação.

90'. Remate potente de Fejsa, a bola bate no corpo de um adversário e sai para fora.

88'. O Benfica tenta sair a jogar mas o seu meio-campo está muito desguarnecido, sem gente nem ninguém que possa orientar as jogadas encarnadas. O Belenenses continua a defender bem.

86'. Matt Jones queima tempo sob um coro de assobios monumental dos adeptos presentes do estádio. O guardião pediu para trocar as chuteiras.

85'. João Afonso, caído no relvado, recebe assistência médica depois de um choque contra Rodrigo.

83'. Cruzamento de Sulejmani, cabeceamento de Rodrigo mas Matt Jones segura com calma!

83'. SUBSTITUIÇÃO DO BELENENSES: Sai Tiago Silva entra Eggert.

80'. SUBSTITUIÇÃO NO SL BENFICA: Sai Lima entra Rodrigo para dar velocidade à ponta final encarnada.

78'. Cartão amarelo para Matt Jones, por demora na reposição da bola em campo.

78'. Jogada bonita do Belenenses pela esquerda, cruzamento para a área encarnada, mas a defensiva corta sem problemas. O Benfica tenta sair a jogar mas atrapalha-se e perde a bola várias vezes. A equipa começa a sentir a pressão. Os primeiros assobios já se ouvem na Luz.

76'. Cruzamento de Cardozo, corta em grande estilo João Afonso!

76'. Falta de Tiago Silva sobre Gaitán quando este tentava sair para o contra-ataque. Cartão amarelo para Tiago Silva.

75'. Falta de Maxi sobre Diawara. Livre para João Pedro, Artur soca para longe.

73'. Cruzamento de Enzo, tenso e em arco, mas Cardozo nem sequer chega à bola. Grande cruzamento do argentino.

72'. SUBSTITUIÇÃO NO BELENENSES: Sai Fredy, esgotado, entra Arsénio.

69'. Cruzamento de Cortez, corte da defesa belenense. Canto para Gaitán.

68'. Falta de Enzo sobre Tiago Silva, no centro do terreno.

67'. Falta de Fredy sobre Sulejmani.

65'. SUBSTITUIÇÃO NO BELENENSES: Sai Sturgeon, entra Diawara.

63'. SUBSTITUIÇÃO NO SL BENFICA: Sai Matic, amarelado, entra Sulejmani. Fejsa forma agora dupla de meio-campo com Enzo e Sulejmani vai para a direita do ataque.

62'. Cardozo quase marca!! Matic dá para Maxi que cruza tenso para a cabeça de Cardozo, a bola passa rente à barra!!

61'. Cruzamento de Enzo, corte seguro de João Afonso, grande exibição aérea do defesa azul.

59'. Falta de Cardozo sobre Filipe Ferreira.

59'. Cruzamento de Gaitán sai muito largo, Enzo não consegue chegar à bola enviada pelo compatriota.

56'. Cartão amarelo para o sérvio Matic, a punir a entrada do médio sobre Danielsson.

56'. Corrida de Fredy, que saca um cruzamento da esquerda do ataque, mas Artur segura com facilidade.

53'. Grande jogada entre Lima e Cardozo, com o remate do paraguaio a criar perigo!! Passe em profundidade de Cardozo, Lima pega na bola e devolve rasteiro, para o remate do paraguaio, ao lado!!

51'. Entrada dura de Duarte Machado no pé de Gaitán, o árbitro dá canto mas deveria sim ter assinalado falta e cartão amarelo!

48'. Canto para Enzo Pérez marcar, corte sem mácula da defesa belenense.

47'. Falta sobre Cortez, livre perigoso a favor do Benfica.

45'. SUBSTITUIÇÃO NO SL BENFICA: Sai Markovic, entra Gaitán.

45'. Recomeça o jogo, sai o Belenenses!

19:30. Jorge Jesus irá mexer no onze, procurando dar mais dinâmica à equipa, que não tem convencido os adeptos nem tem conseguido dominar de modo completo a partida. Apesar de ter começado forte, foi perdendo gás na construção de jogadas de ataque. Gaitán será o escolhido para mexer com o ataque encarnado, substituindo Markovic que esteve muito apagado.

19:23. O Benfica entrou bem, procurando pressionar alto e empurrar progressivamente o bloco do Belenenses para dentro da sua área: Cardozo deu o primeito mote, rematando para defesa de Matt Jones. O golo do paraguaio surgiu aos 17 minutos, depois de um cruzamento milimétrico do seu parceiro de ataque, Lima. Depois disso, foi o Belenenses a crescer na partida, muito por culpa da velocidade de Fredy, que, nas suas incursões pela esquerda, tem sido um perigo constante para a defesa encarnada. O empate surgiu através de um canto obtido pelo extremo de Belém: João Pedro marcou o livre e Diakité cabeceou para o golo, apesar dos protestos de Artur quanto à posição de um outro jogador adversário, que terá atrapalhado a acção do guarda-redes, estando esse em posição de fora-de-jogo.

INTERVALO

45'+1'. Fim do primeito tempo na Luz, empate a uma bola persiste.

43'. Lima remate em jeito, procurando fazer a bola contornar Matt Jones e entrar no ângulo, mas a direcção não foi a melhor.

41'. Canto para o Benfica, marcado por Enzo Pérez, alivia a defesa azul.

38'. Jogada entre Matic e Markovic, centro rasteiro do jovem sérvio e remate de Matic, no coração da área, mas o remate embate na sólida defesa forasteira! Bom corte de João Afonso.

37'. Remate acrobático de Markovic, a bola morre pela linha final sem perigo.

35'. Corte de Duarte Machado que parou a corrida de Lima. Canto para Enzo Pérez, corte fácil do Belenenses.

32'. Cruzamento que visava lançar Cardozo, que luta no ar com João Meira e cai, ficando a protestar uma possível grande penalidade.

30'. BENFICA 1-1 BELENENSES, empate através do cabeceamento de Diakité!

30'. GOOOOLOOOO DO BELENENSES!!! Canto marcado por João Pedro, directamente para a cabeça de Diakité, que se elevou mais que Fejsa e empurrou cruzado para a baliza de Artur!!!

28'. Fredy fura pela esquerda, cruza rasteiro pela linha, Luisão corta e envia a bola para canto. Boa jogada de Fredy!

27'. Sturgeon perto do golo do empate!! Perda de bola de Lima, contra-ataque rápido pelo centro do terreno e Sturgeon, com hipótese de marcar, remata por cima!

24'. Boa jogada na esquerda, cruzamento de Cortez depois da uma boa finta do brasileiro, corte providencial de João Meira.

22'. Maxi Pereira quase marca!! Remate pontente a trinta metros da baliza de Matt Jones! Tiro do uruguaio passou a centímetros da barra!

20'. Jogada de insistência do Belenenses perto da área encarnada, cruzamento a partir da direita e Garay a deslizar para cortar as intenções do azuis.

18'. O Belenenses estava a responder ao ímpeto inicial do Benfica mas a equipa da casa matou esse atrevimento com um golo de Cardozo, o seu segundo na Liga.

17'. BENFICA 1-0 BELENENSES, golo de Cardozo a iniciar a marcha do marcador!

17'. GOOOLOOOO DO BENFICA!!! Cruzamento de Lima sobre o flanco esquerdo, encontrando a cabeça de Cardozo, que se elevou entre os centrais e rematou para o fundo das redes!!!

15'. Grande jogada de entendimento do Belenenses, que culminou com um bom remate de Fredy! Artur defendeu de modo seguro.

14'. Remate desenquadrado do brasileiro Lima, pontapé de baliza para Matt Jones.

12'. Falta de Lima, bola na mão. João Pedro aproxima-se do esférico chuta mas a bola embate na barreira encarnada.

11'. Disparo de João Pedro, Artur opõe-se para evitar o golo do Belenenses!! Primeiro aviso dos «azuis do Restelo»!!

9'. Canto para ser marcado por Enzo, mas a defesa forasteira sacode com tranquilidade.

8'. Cardozo remata colocado e Matt Jones faz uma defesa difícil!! Foi a melhor oportunidade de golo do jogo até agora, grande pressão da equipa da casa que empurra o adversário para dentro da sua área.

7'. Perigo a rondar a baliza de Matt Jones! Enzo recebe na quina direita da área e com espaço remata cruzado, a bola passa ao lado!

4'. Falta sobre o lateral Cortez, livre marcado por Enzo, muito largo o cruzamento. Corta a defesa belenense.

2'. Enzo Pérez marca o segundo canto da partida, mas o Benfica não aproveitou. Bom pressing do Benfica.

1'. Remate de longe de Cardozo, que tenta surpreender Matt Jones!!! O guardião sacode para canto! Primeiro sinal de perigo do Benfica, logo a abrir!

0'. Rola a bola no Benfica - Belenenses, sai a equipa da casa!

18:27. Artur é premiado pelo presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, entregrando-lhe, em forma de homenagem pelos 100 jogos do guardião ao serviço das águias, uma camisola com o número 100.

18:19. A grande surpresa no onze é a inclusão do brasileiro Bruno Cortez, que será o dono da lateral esquerda da defesa encarnada, substituindo Siqueira, que ficou de fora das escolhas de Jorge Jesus. O brasileiro recuperou da lesão que o apoquentou e retornará ao onze para tentar convencer o técnico benfiquista. Do lado dos forasteiros, o avançado Sturgeon é a grande novidade.

18:12. ONZE INICIAL DO BELENENSES: Matt Jones, Duarte Machado, João Meira, João Afonso, Filipe Ferreira, Diakité, Danielsson, João Pedro, Tiago Silva, Fredy, Sturgeon

18:10. ONZE INICIAL DO SL BENFICA: Artur, Maxi, Luisão, Garay, Bruno Cortez, Fejsa, Matic, Markovic, Enzo Pérez, Lima, Cardozo

18:06. O Belenenses, quedado na zona de despromoção, precisa urgentemente de angariar pontos para respirar com maior tranquilidade. Para piorar o cenário belenense, o último classificado da Liga, o Paços de Ferreira, vai vencendo o Marítimo, facto que lhe proporcionará a ultrapassagem imediata ao clube lisboeta, que apenas tem três pontos.

17:56. O Benfica está obrigado a ganhar, depois do rival FC Porto ter obtido os três pontos ontem, frente ao Vitória de Guimarães. Os encarnados estão na quarta posição e querem dar seguimento à dupla consecutiva de vitórias na Liga (Paços e Vitória de Guimarães), aproveitando dessa forma o confronto directo entre segundo e terceiro classificados, que se defrontarão mais tarde, às 20:15h.

17:47. «Derby» lisboeta entre encarnados e azuis terá como companhia a chuva forte e copiosa que continua a cair, ameaçando atrapalhar o jogo. Este será o primeiro encontro depois da semana de tensão e tristeza que assombrou ambos os clubes: pela parte encarnada, Jesus está sob a pressão da justiça desportiva e judicial depois dos eventos do pós-jogo em Guimarães, pela parte de Belém, a tristeza instalou-se com o grave problema de saúde que impedirá Mitchell Van der Gaag de continuar a ser treinador de futebol. Marco Paulo estrear-se-á no banco do Restelo, rendendo o holandês.