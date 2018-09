Fredy Montero e William Carvalho eleitos melhor jogador e melhor jogador jovem da Liga

Pulverizador de Recordes

O internacional colombiano, que aterrou este verão em Portugal, arrebatou o prémio graças às suas boas exibições e impressionante média de golos: 1,29 golos por jogo. Até ao momento o matador de Alvalade já soma 9 tentos em 7 jogos. Apesar de chegar envolto em dúvidas devido ao aspecto franzino, ao estilo de avançado solto e desempenho menos conseguido nas últimas épocas, a verdade é que o 17 leonino tem-se revelado um feroz homem de área e tem pulverizado recordes neste início de temporada.

A vitória de Montero no prémio atribuído pelo Sindicato em parceira com a Liga de Clubes foi esmagadora: 41,54% dos votos para o avançado leonino, 9,96% para o companheiro de equipa William Carvalho e 7,6% para o compatriota do FC Porto, Jackson Martinez. De realçar que a eleição é feita através de uma votação realizado pelo SJPF, pelos adeptos registados no site da Liga Portugal e também pelos treinadores da competição em análise.

Em declarações ao site dos leões, o melhor marcador da Liga fez questão de partilhar a distinção com os colegas: «Estou muito feliz e agradecido, porque sei que este é o reconhecimento do meu trabalho. No entanto, este não é um prémio apenas meu, mas que divido com todos os meus companheiros e com toda a equipa técnica, que muito tem trabalhado. Queremos continuar a fazer as coisas bem e a olhar para o campeonato jogo a jogo.»

De esquecido a indiscutível

Depois de duas temporadas emprestado ao Cercle Brugge da Bélgica e com rendimento satisfatório, William Carvalho parecia esquecido pelos dirigentes do Sporting. A chegada da nova direcção e especialmente de Leonardo Jardim, abriu-lhe as portas da pré-época. O luso-angolano não se fez rogado e surpreendeu tudo e todos. De possível dispensado, passou a titular – relegando o capitão Rinaudo para o banco, com contrato renovado e com o papel de indispensável na manobra leonina. As boas exibições do camisola 14 já lhe valeram inclusive elogios do seleccionador nacional, Paulo Bento.

Com eficiência e discrição o jovem trinco tem convencido os adeptos de futebol em Portugal. Enquanto aguarda pela chamada à equipa A, tem sido peça essencial na equipa de sub-21 portuguesa. Pertence ao grupo de capitães e é totalista na equipa lusa que está com um pé no Europeu da categoria, que se realiza em 2015 na República Checa.

William Carvalho arrecadou 31% dos votos contra os 23,7% de Diogo Viana (Gil Vicente) e os 19,1% do colega de equipa André Martins.

O médio leonino mostrou-se satisfeito pela distinção e dedicou-a aos colegas de equipa: «Esta é a prova do reconhecimento do meu trabalho nestes dois meses. Espero continuar a trabalhar para ajudar a equipa a concretizar os seus objectivos. Mas, é importante referir que sem os meus companheiros não teria conseguido. Este não é só um prémio meu, mas também da nossa equipa.»