Bétis x Vitória Guimarães, directo

20:10. Terminamos assim o directo do encontro Bétis x Vitória de Guimarães, a contar para a 3.ª jornada da fase de gruposd a Liga Europa. Obrigado por ter seguido mais um directo VAVEL!

20:05. Na próxima jornada as mesmas equipas voltam a defrontar-se, mas em estádios diferentes. Rijeka x Lyon e V.Guimarães x Bétis são os dois encontros da jornada 4 do Grupo I da fase de grupos da Liga Europa. No D.Afonso Henriques espera-se que o regresso do avançado Maazou seja inspirador para os comandados de Rui Vitória, hoje demasiado reféns do goleador nigeriano.

19:55. O Vitória de Guimarães foi esta tarde derrotado em Espanha pelo Bétis de Sevilha por 1-0, na terceira jornada do Grupo I da Liga Europa. Os vimaranenses entraram concentrados na partida mas com o decorrer do jogo pareceram acusar a falta de alternativas à estratégia de contenção com que pareceu abordar este desafio. O golo marcado por Álvaro Vadillo acentuou ainda mais a incapacidade ofensiva da equipa, que ainda conseguiu um par de oportunidades flagrantes nos últimos minutos a que se junta uma grande penalidade que ficou por marcar no primeiro tempo. O empate seria, por isso, o resultado mais justo. Apesar de não ter conseguido pontuar e manter a liderança no grupo, o Vitória permanece ainda assim na luta pelo apuramento, e terá forçamente de garantir um triunfo frente aos espanhóis na próxima jornada, em Guimarães, para manter as suas aspirações. Nesta altura, e com o triunfo do Lyon, esta noite, sobre o Rijeka, os minhotos vêem-se assim ultrapassados por franceses e andaluzes, estando obrigados a fazer pela vida nos próximos encontros.

Bétis 1-0 Vitória Guimarães | Marcadores: Álvaro Vadillo (min.49)

FIM DO JOGO

90'. Três minutos de tempo de compensação.

87'. Cartão amarelo para Dídac Vilà. Livre para o Vitória.

86'. Cartão amarelo para Douglas.

82'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO VITÓRIA: sai Kanú e entra Tomané. Arrisca tudo Rui Vitória.

82'. Esteve à beira o segundo do Bétis! Chuli isola-se e remata rasteiro para mais uma bela e decisiva intervenção de Douglas.

80'. INCRÍVEL! Oportunidades sucessivas para o Vitória depois de um pontapé de canto: Leonel Olímpio, Abdoulaye e Marco Matias rematam de forma consecutiva à baliza de Andersen, mas a bola não entra. Perdulária a formação vitoriana esta tarde.

79'. Grande oportunidade para o Vitória! Livre batido por Tiago Rodrigues e aparece Paulo Olieira a cabeçear para golo, mas surge Andersen a fazer uma defesa impossível.

76'. Remate sem perigo de Verdú.

75.' SUBSTITUIÇÃO NO BÉTIS SEVILHA: Sai Álvaro Vadillo e entra Steinhofer.

73'. Grande oportunidade para o Vitória! Marco Matias desmarca-se isolado pelo lado direito, fura a pequena área e depois de conseguir passar por Andersen decide rematar de pé esquerdo, falhando o golo de forma incrível.

71'. Bom lance do Vitória. Abdoulaye faz mais uma grande corte, foge pelo lado esquerdo e faz um grande passe para Russi, que cruza para o lado contrário para o qual se desloca Nii Plange.

69'. SUBSTITUIÇÃO NO BÉTIS SEVILHA: Sai Jorge Molina e entra Cedrick.

67'. Abdoulaye facilita e permite um contra-ataque perigoso do Bétis, que só não resulta em golo porque Paulo Oliveira faz um corte providencial dentro da pequena área. O senegalês já por mais que uma vez facilitou neste tipo de lances, saindo a driblar desde a área do Vitória.

66'. O Vitória tenta começa agora a tentar reagir ao golo adversário, mas Russi remata muito ao lado.

64'. Cartão amarelo para Álvaro Vadillo.

64'. É agora a vez do Bétis reclamar uma eventualidade grande penalidade. Nas imagens televisivas parece que de facto David Addy faz falta sobre Vadillo, mas fora da área.

62'. SUBSTITUIÇÃO NO BÉTIS: Sai Nosa Igiebor e entra Nono.

60'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO VITÓRIA GUIMARÃES: Saem André Santos e Malonga e entram André André e Nii Plange.

58'. Cartão amarelo para Tiago Rodrigues.

55'. Mais uma grande oportunidade para o Bétis! Mollina remata com grande perigo para mais uma defesa de Douglas.

BÉTIS 1 - 0 Vitória Guimarães, por Álvaro Vadillo

49'. GOOOOOOOOLOOOO DO BÉTIS! Por Álvaro Vadillo. Jogada fantástica do Bétis: Verdú combina com Álvaro Vadillo no lado esquerdo do ataque sevilhano, e o jovem avançado espanhol de 19 anos conclui com um forte remate, de pé direito, uma grande jogada. Fica a dúvida se estaria ou não em fora-de-jogo.

45'. Recomeço da partida!

18:57 O Vitória de Guimarães entrou bem na partida e a conseguir controlar com facilidade os ímpetos da equipa andaluz. Com o passar do tempo o Bétis foi conseguindo equilibrar o encontro e começou a chegar com maior facilidade à pequena área dos minhotos, que ainda assim se foi mantendo segura e instransponível, com Abdoulaye como protagonista. A verdade é que foram poucos os lances de real perigo para a baliza de Douglas e os objectivos da equipa portuguesa permanecem por agora intactos. Para o segundo tempo um aspecto deverá merecer especial atenção de Rui Vitória: Abdoulaye e André Santos viram a cartolina amarela e terão de ter algum cuidado na disputa dos lances no resto do encontro.

INTERVALO

45'+1. Abdoulaye remata ao lado! Depois de um canto de Tiago Rodrigues, o defesa senegalês surge solto na zona do último poste e remata sem oposição ao lado da baliza de Andersen.

45'. Um minuto de tempo de compensação.

44'. Muito forte Abdoulaye nesta fase do jogo, crucial na zona defensiva do Vitória por esta altura.

40.' Penalty por marcar a favor do Vitória de Guimarães! Malonga surge em grande velocidade no corredor esquerdo, fura a pequena área do Bétis e é depois travado, em falta, por Perquis. Flávio Meireles e Rui Vitória de cabeça perdida no banco vitoriano.

39'. O Vitória tenta agora estancar o maior domínio dos últimos minutos do Bétis.

38'. Marco Matias fura pelo flanco direito e remata por duas vezes contra o corpo dos defesas do Bétis.

37' Grande oportunidade para o Bétis! Jorge Molina, depois de um grande passe de Juanfran, intercepta um passe errado de Abdoulaye e remata fortíssimo à baliza de Douglas, que faz uma grande defesa.

36' Malonga, à entrada da área, tenta isolar Russi mas a bola fica fora do alcance do avançado brasileiro.

34'. Grande corte de Abdoulaye depois de um cruzamento venenoso de Didac Vilà. O Bétis começa a ameaçar a baliza de Douglas.

32'. Perigo para o Vitória! Juanfran arranca um cruzamento espectacular para um remate sem perigo de Nosa Igiebor. Um lance que poderia ter causado grande mossa ao Vitória.

31'. Cartão amarelo para André Santos por falta sobre Nosa Igiebor. O médio português levantou demasiado o pé.

27'. Cartão amarelo para Jorge Molina.

27'. Cartão Amarelo para Abdoulaye.

23'. Chuli foge a Abdoulaye e remata com perigo para a defesa de Douglas. Falta de concentração da defesa vitoriana neste lance.

21'. Grande pressão dos homens do meio-campo do Vitória, a conseguirem superiorizar-se de forma evidente ao do Bétis. Bem Leonel Olímpio , André Santos e até Marco Matias neste aspecto.

17'. Segundo canto da partida para o Vitória. A bola atravessa a baliza contrária e Abdoulaye queixa-se de ter sido puxado.

15'. O Vitória está a conseguir controlar os ritmos da partida, tal como serve aos seus interesses.

13'. Jogo repartido até ao momento, o Bétis vai tentando pegar no jogo, mas sem sucesso, até ao momento.

7'. Bem o Vitória! Addy foge pela esquerda e cruza para o cabeceamento, ligeiramente por cima, de Russi.

4'. Primeiro remate com algum perigo do Bétis, por Molina.

1' . Grande oportunidade para o Vitória! Malonga surge na pequena área e remata com grande perigo.

0'. Sai o Vitória!

APITO INICIAL

17:59 Suplentes do Vitória: Moreno, Assis, André, Pedro Correia, Tomané, Barrientos, Nii Plange.

17:59 Suplentes do Bétis: Rleorodriguez, Steinhofer, Salva Sevilla, Jordi, Guillermo Sara, Cédrick, Nono.

17:58 O Bétis alinha com Andersen, Juanfran, Perquis, Antonio Amaya, Dídac Vilà, Nosa Igiebor, Lorenzo Reyes, Álvaro Vadillo, Chuli, Verdú e Jorge Molina.

17:57 Já temos onzes oficiais! O Vitória vai alinhar com Douglas, Kanú, Paulo Oliveira, Abdoulaye, David Addy, Marco Matias, Leonel Olímpio, André Santos, Malonga, Tiago Rodrigues e Russi.

Bétis x Vitória Guimarães

17:45 Assim está, nesta altura, a classificação do Grupo I:

Vitória SC 4pts Olympique Lyonnais 2pts Real Bétis Balompié 2pts HNK Rijeka 1pts

17: 37 No grupo de jogadores chamados por Pepe Mel, a grande surpresa vai para a ausência do extremo Juan Carlos, habitual titular, e do médio Nono. Xavi Torres, Paulão (ex-Braga) e Rubén Castro continuam de fora por lesão. Convocados Bétis: Andersen, Sara, Dídac, Juanfran, Steinhöfer, Jordi, Perquis, Amaya, Lolo, Nosa, Nono, Verdú, Vadillo, Chuli, Cedrick, Salva, Braian e Molina.

17:25 Apesar de reconhecer a competitividade do Grupo I, Pepe Mel apontou, ainda assim, à vitória nos dois próximos confrontos com o minhotos: Seis pontos é fundamental. Se o Vitória fizer o mesmo, estará quase qualificado. Por isso este é um jogo difícil, porque são duas equipas à procura do mesmo".

17:23 Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o treinador do Bétis, Pepe Mel, lançou rasgados elogios à equipa do Vitória e alertou para o perigo das bolas paradas dos vimaranenses: "É um rival duro, muito bom nas bolas paradas. Procura essas jogadas constantemente. Torna-se forte pela segurança defensiva, tanto na liga [portuguesa] como no jogo que fez em Lyon, em que pôs as coisas muito difíceis para o Olympique. Quando se apanha a ganhar, é uma equipa difícil de superar", disse o técnico madrileno, há já quatro anos à frente dos verdiblancos.

17:17 Quanto ao Bétis de Sevilha a equipa vai tentar alcançar o seu primeiro triunfo na Liga Europa, depois de dois empates consecutivos. Na primeira jornada os andaluzes não foram além do nulo na recepção ao Lyon, e na última partida foram até à Ucrânia empatar a uma bola. Resultados que colocam a equipa espanhola no terceiro lugar do grupo com 2 pontos, em igualdade pontual com o Lyon.

16:56 Os vimaranenses vêm então de um importante resultado conquistado em França, frente ao poderoso e favorito Olympique de Lyon. No estádio Gerland, o Vitória realizou uma grande partida e chegou mesmo a estar a vencer, depois de Maazou ter inaugurado o marcador à passagem do minuto 39 do primeiro tempo. Aos 53 minutos Gonalons restabeleceu a igualdade e os vimaranenses aguentaram o empate até final, trazendo de França um resultado crucial para a luta pelo apuramento.

16:41 No lote de jogadores chamados por Rui Vitória, destaque para a ausência do goleador Maazou, expulso na última partida dos minhotos diante do Olympique de Lyon, e igualmente a recuperar de uma lesão muscular. O avançado nigeriano de 25 anos é o melhor marcador da equipa na prova, com 2 golos, e é por isso uma baixa de vulto para Rui Vitória. As chamadas de João Amorim e Ricardo Gomes são os outros destaques da lista de 19 convocados do Vitória para o confronto europeu desta quinta-feira. Convocados V.Guimarães: João Amorim, Abdoulaye, Kanú, Paulo Oliveira, Pedro Correia, Addy, Moreno, Barrientos, André, Olímpio, André Santos e Tiago Rodrigues, Marco Matias, Russi, Nii Plange, Tomané, Ricardo Gomes e Malonga.

16:22 Para lá do plano desportivo, há também a componente financeira a pesar na balança desta partida. As dificuldades económicas dos minhotos são conhecidas e o apertado orçamento agradece qualquer ajuda que sirva de almofada para o resto da época. Júlio Mendes isso mesmo garantiu esta quarta-feira, na partida para Sevilha, realçando a importância da passagem da fase de grupos: "O resultado desportivo tem tudo, pela paixão dos adeptos, pelo que mobiliza um clube com esta singularidade, mas reconheço a importância financeira, principalmente nesta fase da vida do Vitória, e tem o peso suficiente para, se conseguirmos passar a fase de grupos, deixar-me mais tranquilo em relação às contas da época".

16:10 Apesar dos actuais 4 pontos que lhe garantem a liderança do Grupo I, Rui Vitória rejeita entrar em euforias e garante não dar como certo o apuramento em caso de um eventual triunfo em Sevilha: "Nem pensar nisso. Temos um longo percurso a fazer. É como escalar uma montanha. Há momentos em que temos de nos agarrar à rocha e outros em que temos de caminhar mais". Para a partida desta tarde, o técnico vimaranense quer ver a sua equipa concentrada e ao seu melhor nível. "A equipa tem de ser forte coletivamente e saber que só pode ganhar um contra onze, ou seja, uma equipa contra onze jogadores do Bétis".

16.00 Muito boa tarde, seja bem-vindo ao directo Vavel Bétis x Vitória Guimarães! Esta tarde, terceiro jogo europeu para o Vitória Guimarães. Depois da vitória por 4-0 frente ao Rijeka e do sensacional empate (1-1) no Stade de Gerland, frente ao Olympique de Lyon, os minhotos vão procurar cimentar a primeira posição do grupo e amealhar pontos frente ao Bétis de Sevilha. A partir das 18 horas, os comandados de Rui Vitória entram em campo no Benito Villamarin para tentar garantir mais um passo rumo à passagem da fase de grupos da Liga Europa.