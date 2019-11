Suécia x Portugal: O momento final

É já amanhã o confronto entre a Suécia e Portugal, num jogo a contar para a segunda mão do play-off da qualificação para o Mundial de Futebol, que se vai realizar no próximo ano, no Brasil. Portugal está em vantagem, depois de ter conseguido uma vitória no jogo da primeira mão, com um golo saído da cabeça de Cristiano Ronaldo, aos 82 minutos.

Apesar desta vantagem, a selecção portuguesa não tem a vida facilitada. Espera-se uma Suécia diferente daquela que disputou o jogo que se realizou na passada sexta-feira, no Estádio da Luz, uma vez que é obrigada a ganhar para conseguir o apuramento para o Mundial. A selecção sueca irá atacar mais e jogar mesmo para vencer. Será um jogo mais parecido com a primeira parte do jogo de sexta-feira, onde ambas as equipas estiveram muito equilibradas.

“Espero um jogo dramático até ao final”

Estas palavras foram proferidas pelo seleccionador sueco. Erik Hamrén, que deu Portugal como favorito para o play-off, diz que este jogo é mais do que um duelo entre Ronaldo e Ibrahimovic. Este é o jogo do “tudo ou nada”, e a Suécia vai dar o tudo por tudo para conseguir ir ao Brasil no próximo ano.

Paulo Bento diz que Portugal não vai descansar e irá jogar para ganhar. “A nossa estratégia passa por marcar”. Quando questionado sobre o seu futuro na selecção, Paulo Bento afirma não temer ser demitido caso o resultado não seja favorável a Portugal. As baixas temperaturas poderão ser o maior inimigo da selecção portuguesa, mas o seleccionador português afirma que os jogadores estão preparados para enfrentar todos os cenários possíveis.

As equipas

Prevê-se que a selecção portuguesa não faça qualquer alteração nos escolhidos para defrontar amanhã a Suécia, uma vez que não tem qualquer baixa. Raul Meireles, que esteve afastado dos relvados durante mais de um mês, e que teve de ser substituído no jogo de sexta-feira, encontra-se apto para dar o seu máximo neste jogo.

A táctica mais provável a ser utilizada pela selecção portuguesa é o 4-3-3, com Rui Patrício na baliza, Pepe, Bruno Alves, João Pereira e Fábio Coentrão a formar a defesa, Miguel Veloso, Raúl Meireles e João Moutinho a comandar o meio-campo, e Nani, Cristiano Ronaldo e Hélder Postiga a atacar. A Suécia irá optar por um 4-4-2, com Elmander e Zlatan Ibrahimovic no ataque, o jogador mais temido pela equipa portuguesa.

A diferença de alturas entre os jogadores da equipa lusa e os jogadores da selecção do norte da Europa é uma das grandes preocupações de Paulo Bento, assim como as possíveis saídas em contra-ataque. Apesar das diferenças de altura, Portugal poderá apostar no jogo aéreo, uma vez que a Suécia tem sido pouco eficiente neste campo. Recorde-se que na fase de apuramento, e na sequência de livres de bola parada, a Suécia marcou apenas um golo desta maneira.

É esperado um grande confronto entre Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Tidos como dois dos melhores avançados do mundo, estes jogadores são as duas principais ameaças em campo. Ibrahimovic, que esteve adormecido no jogo de sexta-feira, vai tentar estar ao nível a que já nos habituou, e tudo fará para levar a sua equipa ao Brasil, uma vez que já declarou que é a Suécia quem merece o lugar no avião para a América do Sul.

O jogo será disputado às 19h45 (hora portuguesa), no estádio Friends Arena e a equipa de arbitragem é liderada pelo inglês Howard Webb.

Onze prováveis