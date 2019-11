FC Porto x Eintracht Frankfurt, directo

Não foi desta que o FC Porto voltou às vitórias em casa em jogos de competições europeias. Perante cerca de 25 mil pessoas, os azuis-e-brancos entraram serenos, resistindo à tentação do ataque frenético e sem ponderação. Através de um jogo de paciência, os homens de Paulo Fonseca foram-se acercando da baliza alemã, beneficiando de algumas boas oportunidades. Do outro lado estava um Eintracht Frankfurt que, apesar do teor mais defensivo, não se limitava a estacionar a equipa à frente da sua baliza; com um meio campo pressionante e voluntarioso, os germânicos procuravam jogar no erro do adversário para fazer uso de rápidos lançamentos em busca dos seus avançados. Perante a inoperância e desinspiração colectiva portista, coube ao talento individual manifestar-se. Já perto do intervalo, Ricardo Quaresma ensaiou um remate que já tentara por duas vezes; desta vez o extremo portista foi feliz e, com um belíssimo remate em arco, inaugurou o marcador e fez levantar o estádio.

Quem esperava que na 2ª parte o Porto mantivesse a mesma toada, enganou-se. Os campeões nacionais entraram amorfos, entregando a iniciativa de jogo a um Eintracht mais estendido no relvado. Os germânicos foram gradualmente ganhando confiança, fruto das ocasiões de golo criadas nos primeiros minutos da etapa complementar. Contudo, foram os dragões que marcaram; 68 minutos e Varela a corresponder à assistência de Maicon, fazendo o 2-0. A partir daqui deu-se o eclipsar dos portistas, e quem aproveitou foram os alemães que, em 5 minutos, empataram a partida. Aos 72 minutos Joselu reduziu através de um remate repentino à entrada da área, e aos 77, depois de alguma confusão na grande área azul-e-branca, Alex Sandro acabou por fazer auto-golo.

Trata-se de um empate comprometedor para as aspirações portistas na prova. A equipa de Paulo Fonseca vê-se obrigada a marcar na Alemanha, por forma a garantir um lugar nos oitavos-de-final da Liga Europa

Termina o jogo no Dragão. Resultado final: FC Porto 2 x 2 Eintracht Frankfurt

90´+2 Substituição no Eintracht. Sai Joselu, entra Aigner.

3 minutos de compensação.

O 2-1, golo do espanhol Joselu.

89´Cruzamento da direita. A bola a chega a Ghilas que ao segundo poste não foi capaz de facturar.

88´Substituição no Eintracht Frankfurt. Sai Flum, entra Lanig

O segundo golo do Porto, da autoria de Varela.

83´Substituição no Porto. Sai Fernando, entra Ghilas.

Em cinco minutos os alemães empatam uma partida que o FC Porto parecia estar a controlar. Os dragões entraram na segunda parte apáticos, entregando a iniciativa ao adversário que aproveitou ao máximo a situação.

77´ GOLO DO EINTRACHT! CANTO BATIDO PELA DIREITA, UM PRIMEIRO CABECEAMENTO, E DEPOIS DE MUITA CONFUSÃO É ALEX SANDRO QUE ATIRA CONTRA A BARRA, ACABANDO POR FAZER AUTO-GOLO. O EINTRACHT EMPATA.

74´Canto de Quaresma e Jackson a cabecear para defesa de Trapp.

72´GOLO DO EINTRACHT. MAU ALÍVIO DE MANGALA E A BOLA A SOBRAR PARA JOSELU QUE REMATOU DE PRIMEIRA, SURPREENDENDO HELTON. 2-1.

72´ Substituição no Eintracht. Entra Barnetta para o lugar de Rode.

68´GOLO DO PORTO! LIVRE BATIDO POR QUARESMA, JACKSON COM O PRIMEIRO CABECEAMENTO, A BOLA A SOBRAR PARA MAICON QUE SERVIU VARELA, O EXTREMO SÓ TEVE DE ENCONSTAR. ESTÁ FEITO O SEGUNDO DO PORTO!!

68´Substituição no FC Porto. Sai Josué, entra Carlos Eduardo

Segunda parte começou com um Eintracht mais afoito no ataque, tendo beneficiado de algumas oportunidades nos minutos iniciais. Neste momento os dragões parecem jogar na expectativa.

25.107 pessoas esta noite no Dragão

61´Livre do lado direito do ataque portista. Josué rematou, mas a bola chegou sem problemas às mãos de Trapp.

60´Jackson a colocar a bola na direita em Varela. O extremo cruzou rasteiro e Jackson a rematar com a bola a passar um pouco ao lado.

57´Livre batido pela esquerda por Josué, com Jackson a antecipar-se à defesa alemã e a cabecear ao lado.

55´Remate fraco de Meier, sem problemas para Helton.

53´Nova oportunidade para os alemães. Cruzamento da esquerda de Oczipka e cabeceamento de Russ. Helton estava atento.

51´ Oportunidade para o Eintracht. Livre batido da direita e Joselu a cabecear para boa defesa de Helton.

Aqui está o magnífico golo de Quaresma. O único até agora.

Começa a segunda parte. Sai o Eintracht.

Primeira parte de domínio azul-e-branco. Os dragões demoraram a engrenar, mas pouco a pouco foram-se aproximando da baliza de Trapp. A equipa de Paulo Fonseca foi acumulando lances de perigo, mas sem nunca acelerar muito o jogo. Numa primeira parte onde o colectivo não esteve por aí além, valeu o talento individual de Ricardo Quaresma, a inaugurar o marcador com um grande golo já perto do intervalo. O Eintracht mostrou disponibilidade física, procurando pressionar o portador da bola e explorar o jogo directo dos seus avançados.

Intervalo no Dragão. FC Porto vence por 1-0

44´GOLO DO PORTO!! RICARDO QUARESMA! À TERCEIRA FOI DE VEZ! O MÉDIO A RECUPERAR A BOLA NA ESQUERDA, PERTO DA GRANDE ÁREA, A REMATAR EM ARCO E A FAZER UM GRANDE GOLO!!

36´CARTÃO AMARELO PARA RUSS POR FALTA SOBRE QUARESMA. O MÉDIO FALHA O JOGO DA SEGUNDA-MÃO.

Toada de jogo não se alterou. O Porto continua com a iniciativa do jogo, já tendo acumulado algumas boas oportunidades. O Eintracht continua compacto a defender, mas procura explorar o contra-ataque sempre que possível.

33´Oportunidade para o Porto! Bom trabalho de Jackson, a receber fora da área e a rematar em arco. A bola passou a milímetros do poste. Esteve à vista o golo dos dragões

31´Livre de Schwegler descaído para a esquerda. O remate saiu por cima.

30´Cruzamento rasteiro pela direita, simulação de Herrera e Jackson a rematar ao lado.

29´CARTÃO AMARELO PARA SCHWEGLER

26´Perigo para o Eintracht! Jogada de Flum pela esquerda a servir Rode que, já dentro da área, rematou para defesa de Helton

Começa a chover consideravelmente na cidade do Porto

24´Entendimento entre Quaresma e Alex Sandro, com este último a rematar de longe. Trapp encaixou.

23´Primeiro remate do Eintracht. Jung a rematar de pé esquerdo, muito torto

20´Outra vez Quaresma. O 7 portista entrou na área pela esquerda, foi para o meio mas rematou ao lado.

O jogo começou morno, mas pouco a pouco o FC Porto vai tomando conta da partida, acercando-se com cada vez mais perigo da baliza alemã. O Eintracht entrou pressionante, procurando explorar os flancos e o jogo directo.

17´Oportunidade para o Porto! Cruzamento da direita com Jackson a receber de costas para a baliza, a rematar à meia-volta para defesa atenta de Kevin Trapp

16´Ricardo Quaresma a flectir da esquerda para o centro e a rematar forte, mas por cima

15´Cruzamento de Alex Sandro. Jackson a desviar, a bola a sobrar para Herrera que nas alturas cabeceou fraco, sem problemas para Trapp.

14´Iniciativa de Josué, o médio rematou fraco para as mãos de Trapp

11´Primeiro remate do jogo. Josué, em posição frontal, a rematar muito por cima.

Primeiros minutos muito mornos, sem oportunidades.

Começa a partida, saiu o Porto!

20:00 - Equipas já no relvado

19:50 - Cinco mil adeptos vieram de Frankfurt apoiar a equipa alemã.

19:45 - Equipas já aquecem no relvado.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Russ, Zambrano, Oczipka e Jung, Madlung, Meier e Flum, Rode, Schwegler e Joselu

19:26 - FC Porto: Helton, Danilo, Maicon, Mangala e Alex Sandro, Fernando, Herrera e Josué, Quaresma, Varela e Jackson Martinez

19:25 - Já temos onzes!

19:20 - No FC Porto as principais novidades são Carlos Eduardo e Diego Reyes. O médio brasileiro regressa após lesão, enquanto que Reyes vem ocupar a vaga deixada por Abdoulaye, impedido de jogar por já ter representado o Vitória de Guimarães na Liga Europa.

19:15 - Nos convocados do Eintracht, a grande dúvida chama-se Pirmin Schwegler. O capitão de equipa lesionou-se no último encontro da Bundesliga e está em dúvida para o encontro desta noite. Certas são as ausências dos defesas Celozzi e Bamba.

18:45 - Paulo Fonseca admite que o campeonato é a principal prioridade da equipa. Contudo, o técnico português sublinha que o Porto entra em todas as competições para vencer. "A nossa prioridade é o campeonato. Vamos gerir da melhor forma este calendário apertado que existe por estarmos em todas as competições. Vamos entrar em todos os jogos para vencer, na Liga Europa, no campeonato, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, tentando gerir a questão física e a sobrecarga de jogos. Mas é bom quando existe essa carga. É sinal que estamos em todas as competições.". Em relação à eliminatória diante do Eintracht Frankfurt, Paulo Fonseca relativiza o favoritismo dos dragões, elogiando o trajecto europeu do adversário. "O favoritismo que nos atribuem é algo subjectivo. O Eintracht pode estar a realizar um campeonato irregular, no entanto a sua campanha na fase de grupos foi quase irreprensível, com sete vitórias em oito jogos. Isso é motivo suficiente para nos deixar alerta".

18:30 - Na conferência de imprensa de lançamento da partida, o treinador do Eintracth, Armin Veh, considera os portistas favoritos, não descurando a possibilidade da sua equipa surpreender. "Claramente o FC Porto tem mais hipóteses neste palco europeu. Não há comparação entre a nossa equipa e a deles. Sabemos bem quanto custa um jogador do FC Porto, mas, como se diz no desporto, há sempre uma possibilidade e vamos tentar agarrá-la.". O técnico alemão aproveitou ainda para enfatizar a qualidade do adversário, afirmando ainda que o FC Porto teria papel relevante caso jogasse na Bundesliga. "O FC Porto seria uma boa equipa do campeonato alemão. Não comparável ao Bayern de Munique mas a fazer um bom papel. É um exemplo dos últimos anos, das últimas décadas. Sempre comprou e vendeu bons jogadores. É um grande clube e tem uma boa equipa."

18:00 - Ambas as equipas apresentam um fraco registo recente no que às eliminatórias da Liga Europa diz respeito. O último triunfo dos azuis-e-brancos nesta competição foi mesmo a final de Dublin, já que na sua última passagem pela prova, na temporada 2010/2011, os dragões foram contundentemente eliminados pelo Manchester City. O registo do Eintracht Frankfurt não é melhor, visto que o clube alemão não vence em partidas a eliminar desde a temporada 1993/94. Na altura os germânicos bateram o FC Salzburg por 1-0.

17:45 - Trata-se do primeiro embate oficial entre ambas as equipas. E se os de Frankfurt nunca enfrentaram uma equipa portuguesa, já o FC Porto conta com 25 partidas contra emblemas alemães, dos quais resultaram 11 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. De entre estes desafios, a vitória na final da Taça dos Campeões Europeus em 1987, diante do Bayern de Munique será certamente uma das melhores lembranças de embates com clubes germânicos.

17:20 - A eliminatória da Liga Europa entre Porto e Eintracht Frankfurt e a única que reúne dois antigos vencedores desta prova. Os alemães venceram a competição na temporada de 1979/80, ao derrotarem, em duas mãos, o também alemão Borussia Monchengladbach. Uma derrota fora por 3-2, e um triunfo em casa por 1-0, foram suficientes para levantar o troféu. O FC Porto venceu a prova por duas vezes. Em 2003, os dragões derrotaram em Sevilha o Celtic por 3-2, conquistando a antiga Taça UEFA. Já sob o nome de Liga Europa, os portistas conquistaram o troféu em 2011, batendo na final o Sporting de Braga por 1-0, numa partida disputada em Dublin.

17:10 - Dragões e germânicos chegam a esta fase da prova por vias diferentes. O FC Porto foi 3º classificado do Grupo G da Liga dos Campeões com 5 pontos, ficando atrás de Atlético de Madrid e Zenit; já o Eintracht foi o vencedor do Grupo F da Liga Europa com 15 pontos, fruto de 5 vitórias e uma derrota. Os germânicos superiorizaram-se Macabi Tel-Aviv, Apoel e Bordéus. Os alemães não chegavam a esta fase da prova desde a temporada de 1994/95, altura em que foram eliminados pela Juventus.

17:05 - O vencedor desta eliminatória irá disputar os oitavos de final com o vencedor da eliminatória entre Swansea e Nápoles.

