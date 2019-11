GP do Mónaco 2014 em F1, directo

15:13 Da minha parte, é tudo por hoje. Não percam, aqui no VAVEL.com, a crónica da corrida e toda a actualidade da F1 durante a semana. Obrigado por seguirem mais um directo da F1 connosco! A próxima prova é o GP do Canadá, no fim-de-semana de 6 a 8 de Junho, dentro de duas semanas. Bom resto de fim-de-semana a todos!

15:10 Vejamos, então, os resultados do GP do Mónaco 2014:

1 Rosberg Mercedes 78 voltas 2 Hamilton Mercedes +9,2s 3 Ricciardo Red Bull +9,6s 4 Alonso Ferrari +32,4s 5 Hulkenberg Force India +1 volta 6 Button McLaren +1 volta 7 Massa Williams +1 volta 8 Bianchi Marussia +1 volta 9 Grosjean Lotus +1 volta 10 Magnussen McLaren +1 volta 11 Ericsson Caterham +1 volta 12 Räikkönen Ferrari +1 volta 13 Kobayashi Caterham +3 voltas 14 Chilton Marussia +3 voltas 15 Gutierrez Sauber DNF 16 Bottas Williams DNF 17 Vergne Toro Rosso DNF 18 Sutil Sauber DNF 19 Kvyat Toro Rosso DNF 20 Vettel Red Bull DNF 21 Perez Force India DNF 22 Maldonado Lotus DNF

15:05 Hamilton não quis demorar-se sobre o seu problema ocular, e afirmou estar feliz com mais uma dobradinha da Mercedes.

15:03 Rosberg: «O Lewis conduziu muito, muito bem, mas eu consegui segurá-lo. (...) Grande carro, este!»

15:01 Enquanto Rosberg e Ricciardo fazem o champagne voar, Lewis Hamilton retirou-se das imagens e foi festejar junto dos seus técnicos mais próximos.

14:59 Neste momento, Nico Rosberg, Hamilton e Ricciardo recebem das mãos do Príncipe Alberto do Mónaco os seus troféus. Os homens da Mercedes ainda não trocaram qualquer palavra.

14:57 Veremos as reacções de Lewis Hamilton, que só poderá estar descontente com o seu segundo lugar, após o dramático final da Qualificação e os problemas sentidos hoje na corrida, ainda com o diferendo com a equipa sobre quando deveria ter parado nas boxes.

14:48 Ainda dentro do monolugar, Rosberg celebra efusivamente e agradece à equipa o «excelente carro». O engenheiro dá-lhe os parabéns pela excelente prestação no Mónaco- A festa é também muito grande na Marussia, que pela primeira vez na F1 conquista pontos com o 10º lugar de Jules Bianchi!

14:47 E nova dobradinha para a Mercedes! Lewis Hamilton é segundo. Em terceiro, colado ao inglês, termina o Red Bull de Ricciardo. Em 4º vem o Ferrari de Alonso e o 5º é Hulkenberg, da Force India.

TERMINA O GP DO MÓNACO! NICO ROSBERG VENCE!

78/78 Volta final para Rosberg! Se não cometer erros, o alemão vai ser vencedor no Mónaco!

76/78 Intensa continua a luta entre Hamilton e Ricciardo. 0,350 é a magra diferença entre ambos quando passam sobre a linha da meta. Mais 2 voltas!

75/78 Mas Magnussen e Räikkönen conseguem voltar à corrida. O Ferrari foi à box.

74/78 Ricciardo está muito perto de Hamilton. Apenas +0,782s! Bandeiras amarelas! Magnussen e Räikkönen ficam bloqueados na parte exterior do gancho do Grand Hotel! Ficaram parados os dois homens, após ligeiro toque. O Ferrari ultrapassou por dentro, mas depois ficou sem espaço e ambos têm de parar junto ás barreiras.

74/78 Button é agora 6º. O inglês ultrapassa o colega de equipa, Magnussen!

73/78 Ricciardo já está a menos de 2 segundos de Hamilton! Vamos ter luta pelo 2º lugar até ao final. E Hamilton tem bastante tráfego pela frente.

71/78 A Red Bull avisa Ricciardo de que vai apanhar Hamilton. A equipa avisa o australiano de que o homem da Mercedes está com problemas na visão. Hamilton discutia há momentos com o seu engenheiro, que o informava da proximidade do Red Bull. Mas o inglês protestava, com a voz alterada, de que queria era saber o tempo do seu colega Rosberg.

71/78 1:19,252, volta mais rápida para Ricciardo!

70/78 A apenas oito voltas do fim, mantêm-se os 5 primeiros:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Ricciardo Red Bull 4 Alonso Ferrari 5 Hulkenberg Force India

69/78 Räikkönen é agora 8º, e a McLaren avisa Button de que o homem da Ferrari se aproxima.

68/78 Magnussen e Button estão a pressionar Hulkenberg pelo 5º lugar. Magnussen tem menos de meio segundo do Force India.

66/78 Hamilton está agora a 4 segundos de Rosberg. O inglês queixava-se à equipa de problemas nos olhos, que o incomodavam.

64/78 A box da Marussia pede a Bianchi que se concentre apenas em conduzir cuidadosamente. Bianchi já é 10º, após abandono de Gutierrez, e a equipa está nos pontos pela primeira vez. O francês terá 5 segundos de penalização somados ao seu tempo, mas a distância para Grosjean, que é 11º, é de cerca de 9 segundos.

63/78 Ironicamente, as bandeiras amarelas que ontem tiraram a Hamilton a hipótese de atacar a pole de Rosberg, permitem-lhe agora aproximar-se da traseira de Rosberg. Menos de 1 segundo novamente entre ambos.

61/78 Bandeira amarela! O Sauber de Gutierrez bateu com a roda traseira direita no rail da apertada La Rascasse, a última volta do circuito, e fez um pião, ficando parado no meio da pista, com um furo. Já não tem carros em prova, a Sauber.

61/78 Hamilton deverá ter cometido um erro, pois o seu tempo é já de +2.318 atrás de Rosberg! É a primeira vez que a distância entre ambos é superior a 2 segundos.

59/78 Jules Bianchi é 11º no seu Marussia. Poderá o francês conquistar os primeiros pontos para a Marussia? Está ainda a 3,784s de Massa.

57/78 Bottas, Gutierrez, Räikkönen e Massa separados por um segundo entre 9º e 12º. Mas Bottas pára no final do gancho do Grand Hotel! Muito fumo a sair do Williams, e o jovem piloto está fora! Pela primeira vez na época, o finlandês da Williams não marcará pontos.

55/78 Räikkönen pressiona Gutierrez pela 9ª posição. Está perto o Ferrari, a colar ao Sauber, que agora encontra o Williams de Bottas lento pela frente.

54/78 A Mercedes diz a Rosberg que está estabilizado o seu nível de consumo de combustível. A equipa pede-lhe que continue cauteloso.

52/78 Jean-Eric Vergne vem para as boxes... Sai bastante fumo do motor do Toro Rosso. E está fora o francês! Já não há Toros Rossos em prova.

51/78 Após avisa da equipa, Rosberg levantou um pouco o pé do acelerador. O alemão volta agora à carga, e já tem Hamilton a +1,404s.

50/78 A 28 voltas do final, assim estão os 5 primeiros lugares:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Ricciardo Red Bull 4 Alonso Ferrari 5 Hulkenberg Force India

50/78 Luta intensa pelo 12º lugar. Vergne está a menos de um segundo se Bianchi. Na volta anterior, o Toro Rosso chegou a tocar a traseira do Marussia o gancho do Grand Hotel.

47/78 Räikkönen é agora 10º. Beneficiou da paragem de Felipe Massa, que assim cai de 5º para 11º.

46/78 Massa vem para as boxes. Troca os pneus super macios por um jogo de macios.

44/78 Räokkönen vai procurando regressar, ao menos, aos lugares pontuáveis. O finlandês é agora 11º.

44/78 Massa ainda não parou. O brasileiro da Williams mantém-se em 5º.

41/78 A Mercedes avisa Rosberg para prolongar o tempo em cada mudança, já que o alemão é o piloto que mais gasolina já consumiu: 41 kgs.

40/78 Na chicane depois do túnel, o Lotus de Grosjean, em pneus super macios, ultrapassa Kobayashi, que em seguida é também passado pelo colega sueco, Marcus Ericsson.

39/78 Os homens da Mercedes continuam a vigiar-se muito de perto! Hamilton parece estar a ganhar tempo ao companheiro alemão. Menos de 1 segundo entre ambos. Rosberg e Hamilton estão ambos com pneus macios (marcas amarelas).

38/78 Vergne cumpre a sua penalização por saída perigosa da box. Reentra na pista em 13º, atrás do Marussia de Bianchi.

37/78 Kobayashi é avisado para não cortar a chicane, depois do japonês ter cortado o traçado no mesmo sítio onde antes tinha sido Räikkönen, na luta com o homem da Caterham.

36/78 Depois de Räikkönen ultrapassar Kobayashi antes da apertada La Rascasse, é Bianchi quem aproveita uma nesga para ultrapassar também o Caterham, que tem de alargar a curva para não embater no Marussia que o passava.

34/78 Räikkönen com a corrida estragada, depois de um brilhante início. Está agora apenas em 13º, na luta com os Caterham. Desesperado por subir na corrida, o finlandês tranca os travões à saída do túnel e é obrigado a cortar a chicane no início da Marina.

33/78 Hamilton, a menos de 1 segundo de Rosberg, lança-se pela meta com o DRS aberto, na perseguição ao companheiro.

32/78 Excelente ultrapassagem de Hulkenberg a Magnussen, na apertada curva antes do túnel! O Force India vem por dentro e passa pelo buraco da agulha deixado entre o McLaren e o rail. Impressionante!

31/78 Apesar de estar em 5º, depois de ter partido da 16º posição, Felipe Massa ainda não fez qualquer paragem nas boxes, pelo que brevemente deverá perder vários lugares.

31/78 Ainda com o safety car em pista, Hamilton discutia com a equipa, sentindo que deveria ter ido às boxes mais cedo. «Mas eu sabia que não me iam deixar entrar-», atira Hamilton à sua equipa-

31/78 Bandeiras verdes! Retoma-se a corrida, com Rosberg a lançar-se pela recta da meta!

30/78 Ainda com o safety car em pista, os 5 primeiros agora são:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Ricciardo Red Bull 4 Alonso Ferrari 5 Massa Williams

29/78 Räikkönen volta às boxes! Infeliz surpresa para a Ferrari! Poderá ter sido um furo no Ferrari do finlandês, que sai com pneus macios.

28/78 Os últimos carros, que entretanto ficaram misturados com o resto do pelotão, têm ordem para ultrapassar o safety car e se juntar à traseira da corrida.

27/78 O Toro Rosso de Vergne quase colide com o McLaren de Magnussen na via das boxes! Foi por milímetros, o dinamarquês rápido no travão! Será certamente penalização para Vergne.

26/78 Rosberg aproveita o safety car e vem para a box! Hamilton segue-o. Räikkönnen, Ricciardo e Alonso aproveitam també. Grande agitação nas boxes, aproveitando a entrada do safety car em pista.

25/78 Bandeiras amarelas! Acidente de Sutil. À saída do túnel, o homem da Sauber perdeu a tracção onde já Kvyat tinha perdido na Qualificação, embate com alguma violência no rail do lado esquerdo e sai em frente pela escapatória. SAFETY CAR novamente em pista!

25/78 Romain Grosjean vem às boxes pela segunda vez. Depois de parar enquanto o safety car estava em pista, para uma primeira mudança de pneus, o francês da Lotus muda para novo jogo de super macios.

24/78 Os Mercedes estão agora presos no trânsito, no momento em que começam a dar uma volta de avançao aos últimos da corrida.

23/78 Rosberg está à procura de ganhar todo o tempo que pode a Hamilton. Já por várias vezes bloqueou os pneus por excesso na travagem. Há pouco na Mirabeau e agora em La Rascasse!

22/78 Recordamos que já 4 pilotos abandonaram o GP de hoje: Kvyat, Maldonado e Vettel, por problemas mecânicos, e Perez por acidente.

21/78 Magnussen, Vergne, Hulkenberg, Button e Bottas tomam conta dos últimos lugares pontuáveis, por esta ordem. Os 5 primeiros mantêm-se inalterados.

20/78 Hamilton começa agora a apertar Rosberg! Já está muito poerto do segundo de diferença, e o inglês provou-se mais rápido em todos os sectores da última volta.

19/78 Chilton, Bianchi e Gutierrez sofrem penalizações stop/go de 5 segundos por posicionamento errado na grelha.

18/78 Hamilton continua a perder tempo para Rosberg, e queixa-se à equipa das condições do seu carro.

16/78 A diferença de Räikkönen (3º) para os dois Mercedes é já de cerca de 8 segundos.

15/78 Hamilton queixa-se de estar a perder a traseira. E o inglês continua a perder tempo para Rosberg: 1,641s de momento.

15/78 Interessantes imagens térmicas no RB10 de Ricciardo. Os pneus têm grande dificuldade em ganhar temperatura no circuito de Monte Carlo. Os pneus revelam-se bastante frios, mesmo como Ricciardo a usar os super macios.

13/78 Rosberg tem 1,463s sobre Hamilton. O inglês não pode usar o DRS.

12/18 Cerca de 13 segundos separam Rosberg e Alonso, em 5º.

10/78 À 10ª volta, é esta a ordem dos 5 primeiros:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Räikkönen Ferrari 4 Ricciardo Red Bull 5 Alonso Ferrari

7/78 À 7ª volta, é já clara a vantagem dos Mercedes. São já mais de 3 segundos que separam Rosberg do Ferrari de Räikkönnen. Ricciardo é 4º e Alonso 5º.9/78 Sebastian Vettel tem ordem para abandonar a corrida! Está de fora o tetracampeão, uma vez mais por problemas mecânicos...

5/78 Vettel volta à pista já perdendo uma volta para os Mercedes e Räikkönen! E o alemão queixa-se de estar preso em terceira mudança... Deverá ser mais um abandono para Vettel!

4/78 Vettel vem para as boxes e está numa longa paragem... «C'mon, guys...», protesta o alemão. Será que o tetracampeão voltará à pista?

4/78 E Räikkönen já é 3º, atrás dos Mercedes! O que se terá passado com Vettel, que está a perder muitas posições? O alemão comunica com a equipa. Diz não ter potência...

3/78 O safety car entra nas boxes. Está novamente lançada a corrida!

3/78 Excelente partida de Räikkönen, que desceu de 6º para 4º, ultrapassando o seu companheiro de equipa e o Red Bull de Ricciardo, que também foi passado por Vettel!

Volta 1/78 SAFETY CAR em pista à primeira volta! Na descida para a Marina, a seguir à Mirabeau, um dos McLaren toca em Perez, que é atirado lateralmente contra os rails. Está fora o homem da Force India!

Volta 1/78 Rosberg arranca bem e passa à frente de Hamilton em St. Devote!

LUZ VERDE! ARRANCA O GP DO MÓNACO!

12:59 Os monolugares partem para a volta de formação. Pastor Maldonado não consegue arrancar e é agora retirado da grelha de partida.

12:55 A pista está, neste momento, a apenas 28ºC. Veremos que problemas impõe isso aos pneus, que poderão assim ter maiores dificuldades em atingir a sua temperatura de funcionamento ideal.

12:52 Os pilotos fazem os últimos preparativos e começam a entrar nos seus monolugares. Estamos a menos de dez minutos da partida.

12:49 Sobre a linha da meta está uma tarja preta, com a fotografia de Jack Brabham, o histórico piloto inglês que faleceu no início da semana. «Jack, we miss you.» é o texto que acompanha a imagem, nesta homenagem da F1 a uma das suas maiores lendas.

12:45 Niki Lauda, Presidente da equipa Mercedes, confessou que Lewis Hamilton não está nada satisfeito com o sucedido na Qualificação, e que o inglês tudo fará para arrancar o primeiro lugar ao seu colega, Nico Rosberg. Lauda afirmou ainda ter avisado os seus dois pilotos para terem muito cuidado na primeira curva, e para evitarem ficar os dois de fora da corrida.

12:42 A poucos minutos do arranque para o GP do Mónaco, a grelha de partida enche-se de técnicos, jornalistas e convidados que aproveitam para ver os monolugares de perto, assim como confraternizar com os responsáveis das equipas.

12:38 «I will», foi mais tarde a resposta, quando uma jornalista da Sky Sports perguntou ao inglês se se «vingaria» na corrida.

12:30 A corrida de hoje deverá ficar marcada pela intensa luta entre os dois homens da Mercedes! Depois de perder a pole, Hamilton não era um homem nada satisfeito. Ao contrário do que vemos normalmente com o inglês, o piloto esteve muito fechado na conferência de imprensa, muito seco nas suas respostas, e dizendo que «estava apontado a bater» o tempo de Rosberg, se não tivesse visto as bandeiras amarelas.

12:25 O dia está nublado no Principado do Mónaco. A temperatura do ar ronda os 19ºC. Veremos se a chuva se mantém afastada do traçado.

12:17 Uma notícia desta manhã é a penalização a Jules Bianchi. A Marussia confirmou que problemas técnicos no monolugar do francês obrigaram à troca da caixa-de-velocidades. O piloto descerá assim 5 lugares na grelha de partida. Passa de 19º para 21º, uma vez que Ericsson partirá da via das boxes.

12:15 Sejam novamente bem-vindos ao nosso directo. Estamos de volta e por cá ficaremos até ao final do GP do Mónaco.

11:15 A corrida terá início às 13h, hora portuguesa. Aqui no Vavel vamos fazer uma pausa, mas regressaremos cerca das 12h30 para fazer o lançamento do GP do Mónaco 2014 em F1. Fiquem connosco, e até já!

11:05 Assim se organiza a grelha de partida para o GP do Mónaco 2014:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Ricciardo Red Bull 4 Vettel Red Bull 5 Alonso Ferrari 6 Räikkönen Ferrari 7 Vergne Toro Rosso 8 Magnussen McLaren 9 Kvyat Toro Rosso 10 Perez Force India 11 Hulkenberg Force India 12 Button McLaren 13 Bottas Williams 14 Grosjean Lotus 15 Maldonado Lotus 16 Massa Williams 17 Gutierrez Sauber 18 Sutil Sauber 19 Chilton Marussia 20 Kobayashi Caterham 21 Bianchi* Marussia 22 Ericsson** Caterham

* Bianchi desceu de 19 para 21, penalizado por troca da caixa-de-velocidades. ** Ericsson foi penalizado com partida da via das boxes por "condução imprudente" na Qualificação.

11:00 Espera-se tempo seco no Mónaco, embora o sol não deva brilhar tanto quanto ontem. Deverão mesmo existir algumas nuvens, e embora a possibilidade de chuva seja diminuta, parece haver mau tempo a caminho do Principado, o que, tratando-se de uma corrida com 78 voltas, obriga as equipas a vigiarem os seus monitores, atentas a eventuais alterações meteorológicas.

10:50 Numa altura em que estamos a pouco mais de duas horas do arranque no Mónaco, vejamos como é uma volta completa ao circuito de Monte Carlo. Vamos com Rosberg ao volante, na volta que ontem lhe valeu a pole:

10:45 Os comissários da prova decidiram penalizar Ericsson por "condução imprudente" no acidente com Massa. O sueco terá por isso de arrancar da via das boxes. Recorde-se que Massa parte em 16º por não ter completado qualquer tempo na Q2. O monolugar acidentado não pôde ser recuperado a tempo de participar na segunda sessão.

10:40 O início da sessão de Qualificação de ontem registou diversos incidentes, com o despiste de Daniil Kvyat (Toro Rosso), diversos pilotos a serem alvo de investigação pelos comissários por impedirem a passagem de homens mais rápidos em volta de qualificação, e, por fim, com o acidente à entrada da Mirabeau, nos instantes finais da Q1, com o Caterham de Ericsson a só parar nas barreiras de protecção, arrastando consigo o Williams de Felipe Massa.

10:30 Na última temporada, Nico Rosberg obteve também a pole position, tendo depois triunfado naquela que, apesar de alemão, considera a sua corrida caseira, já que reside no Principado do Mónaco. Em 2013, o pódio ficou então completo com o Red Bull de Sebastian Vettel, em 2º, e o de Mark Webber, em 3º.

10:25 Nico Rosberg conseguiu a pole com 1:15,989. Foi o único piloto a baixar para o segundo 15. O alemão chegou a temer perder o lugar após cometer um erro à entrada da curva Mirabeau. Rosberg falhou o tempo de travagem e foi obrigado a usar a escapatória. Hamilton ficava com a resposta ao colega nas mãos, mas as bandeiras amarelas pela saída do colega obrigaram o inglês a abrandar o ritmo.

10:20 A pole position é, pela sexta vez em seis possíveis, da Mercedes. Porém, o nome inscrito nela é o de Nico Rosberg, que assim interrompe a série de seis poles consecutivas de Lewis Hamilton, que soma outras tantas vitórias. No Mónaco, em que sair em primeiro pode ser preponderante pelas poucas hipóteses de ultrapassagem, conseguirá o piloto alemão impor-se ao colega inglês?

10:10 O traçado de Monte Carlo tem 3,340km de extensão, o que faz dele o mais curto do campeonato. Mesmo com as espantosas 78 voltas que devem cumprir os pilotos, a corrida pede apenas 260,520kms totais, sendo a excepção à regra que obriga cada GP a ter uma extensão de pelo menos 305kms. Com 19 curvas (12 à direita e 7 à esquerda), existe apenas uma zona de DRS, a da recta da meta.

10:00 Muito bom dia! Dou-vos as boas-vindas a mais um directo da Fórmula 1 no VAVEL.com! Hoje, acompanharemos a sexta prova do mundial 2014, o inconfundível e sempre emocionante GP do Mónaco, no circuito urbano de Monte Carlo.