Ciro Immobile, de desconhecido a sucessor de Lewandowski

Mesmo tendo perdido o apuramento para as competições Europeias na última jornada, a época fantástica do Torino não passou despercebida a ninguém e mostrou que há mais futebol em Turim do que os gigantes da Juventus. Para isso contribui de forma significativa o explosivo Ciro Immobile, com 22 golos em 33 jogos com a camisola dos "Toros". Immobile chegou, viu e venceu e em apenas uma época no clube assumiu a titularidade e foi mesmo um dos maiores destaques da Serie A, levando para casa o prémio de melhor marcar da Seria A.

«As coisas já estavam acordadas há algum tempo. Vou jogar no Dortmund, sim»Afirmou Immobile à RAI Sport

Depois de deixar meia Europa louca tentando garantir o seu concurso, o avançado Italiano acabou por rumar à Alemanha onde vai defender as cores do Borussia de Dortmund, vice-campeão Alemão pelo segundo ano consecutivo e finalista da edição do ano passado da Liga dos Campeões. Immobile chega a Dortmund com a dificil tarefa de fazer esquecer o goleador Polaco Robert Lewandowski que está de malas feitas para a Baviera, onde vestirá a camisola do rival Bayern de Munique, depois de uma transferência a custo zero. Depois da aposta de Jurgen Klopp em Pierre-Emerick Aubameyang, o "Neymar do Gabão", se ter revelado positiva mas com menos impacto do que o esperado, Immobile chega à Alemanha pronto para explodir e revelar toda a sua qualidade, ajudando os comandados de Klopp na luta contra o super poderoso Bayern de Munique.

Dupla de sucesso pode despedir-se no Brasil

Depois de uma época em que formou uma dupla atacante que esteve sempre de pé quente com Alessio Cerci (juntos fizeram 35 golos no Calcio), Immobile pode vir a reencontrar o seu parceiro uma última vez antes de rumar à Alemanha no Brasil, depois de os dois terem sido convocados por Cesare Prandelli para integrar os 23 escolhidos da Squadra Azurra. Internacional por apenas 1 vez Immobile mereceu a confiança do seleccionador Italiano, relegando da lista final elementos como Giuseppe Rossi e Destro.

Se Ciro já está de malas aviadas para outras paragens pode ser mesmo no Brasil que se despede do seu parceiro Cerci. Será interessante ver se a simbiose entre dois jogadores menos mediáticos pode relegar para o banco jogadores com outro "cartel" como Balotelli e Cassano. Uma coisa é certa, Ciro e Cerci juntos é sinónimo de golos e muitos.

A surpresa de Prandelli

De desconhecido a jogar na Série B há dois anos, com uma época muito apagado no Genoa pelo meio, foi mesmo este ano que Ciro Immobile começou a mostrar todo o seu futebol e a materializar em golos e boas exibições todo o potencial que lhe era reconhecido desde os tempos de formação na Juve, rival do Torino. Immobile foi 14 vezes internacional sub-21 mas estreou-se pela equipa principal da Itália apenas em Março, sendo uma surpresa num elenco que conta com muitos avançados mediáticos.

Rápido, tecnicista e com um instinto goleador a fazer lembrar Francesco Totti, Ciro Immobile pode ser o "joker" da Squadra Azurra e fazer uso do seu forte remate de pé direito para resolver jogos para a equipa Italiana. Já a pensar na próxima época na Bundesliga, Ciro tem a hipótese de se mostrar ao mais alto nível no mundial do Brasil, abrindo o apetite dos fervorosos adeptos do Borussia que querem certamente ver o valor do jovem Italiano onde o clube Alemão investiu cerca de 20 milhões de Euros.