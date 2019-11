Portugal x Irlanda

É tudo deste directo do jogo que opôs Portugal e a Irlanda. O VAVEL.com PORTUGAL espera que tenha apreciado este espectacular jogo de futebol e que nos acompanhe tanto na análise deste jogo como em toda a cobertura que irá ser feita no que toca ao Mundial 2014 no Brasil. Resto de uma boa noite, cheia de futebol de qualidade.

FIM DO JOGO. Portugal não deu qualquer tipo de hipótese a esta Irlanda e cumpriu o melhor jogo desta fase de preparação. Com esta vitória, a seleção portuguesa parte galvanizada para o Brasil onde vai defrontar a poderosa Alemanha. Neste útlimo teste Portugal deu uma boa réplica e mostrou que pode demonstrar o melhor futebol possível, estando jogadores como Hugo Almeida, Cristiano Ronaldo, Nani e Coentrão em destaque.

92' ACABOU O JOGO: PORTUGAL VENCE POR 5-1 A IRLANDA COM GOLOS DE HUGO ALMEIDA (2), FÁBIO COENTRÃO, VIEIRINHA E UM AUTO-GOLO DE KEOGH

91' OUTRA VEZ COENTRÃO. Nova jogada de entendimento entre Nani e Coentrão com um remate perigoso do lateral.

90' À MALHA LATERAL. Doyle remata depois de um bom cruzamento de Long.

87' QUE GOLAÇO QUE ERA. Incrível jogada de Nani, Moutinho e Coentrão, finalizada com um toque súbtil de calcanhar de Nani mas o árbitro assinala fora de jogo.

82' GOLOOOOOOOOOOOOO DE PORTUGAL. Nova receção incrível de Nani, que vê a desmarcação de Coentrão, coloca-lhe a bola e este pica sobre o guarda redes irlandês. Está feito o 5-1.

80' SUBSITUIÇÃO DE PORTUGAL. SAI Rúben Amorim e ENTRA Miguel Veloso.

79' CARTÃO AMARELO PARA PEARCE após falta sobre Postiga.

77' GOLOOOOOOOOOOOOO DE PORTUGAL. Grande cruzamento de Nani depois de uma receção incrível e Vieirinha aparece na área para finalizar.

75' SUBSTITUIÇÕES NA IRLANDA. SAEM Kelly e McGeady e ENTRAM Cox e Doyle.

74' Canto para a Irlanda, depois de um corte importante de William após jogada rápida de Pilkington.

72' SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL. ENTRA Vieirinha e SAI Varela.

69' Perigosa jogada irlandesa que a defesa de Portugal resolver com alguma dificuldade.

65' SUBSTITUIÇÕES NA IRLANDA. SAEM Ward, McClean e Hoolahan. ENTRAM Keane, Quinn e Pilkington

64' SUBSTIUTIÇÕES DE PORTUGAL. SAEM Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Raul Meireles e Neto e ENTRAM Pepe, Nani, Hélder Postiga e André Almeida

62' SUBSTITUIÇÃO NA IRLANDA. SAI Walters e ENTRA Long

59' O QUE ACABA DE PERDER VARELA. Depois de um sprint de Ronaldo, faz um grande passa que isolaria Varela só que este não consegue dominar e perde esta boa oportunidade.

58' Boa saída a punhos de Rui Patrício depois de cruzamento de McClean.

57' ESTEVE PERTO RONALDO. Na cobrança do livre, Cristiano Ronaldo remata com grande efeito e Forde faz uma defesa de belo efeito.

56' CARTÃO AMARELO PARA MCCLEAN, depois de falta sobre Ronaldo.

55' PERIGO, João Moutinho centra na direita e Ronaldo por pouco não marca.

53' Grande arrancada de Coentrão apenas parada com falta. Ronaldo na cobrança manda contra a barreira.

51' GOLOOOOOOOOO DA IRLANDA. Desconcentração na defensiva de Portugal, McClean aparece sozinho e atira para o fundo das redes portuguesas.

50' Falta de William Carvalho sobre Meyler

49' Falta de Raul Meireles sobre Hoolahan.

47' Novo ataque da Irlanda, McGeady cruza da esquerda e depois de uma enorme confusão na área, Rui Patrício agarra tranquilamente.

46' Primeiro ataque desta segunda parte por parte da Irlanda mas acaba com um péssimo cruzamento de McClean.

45' RECOMEÇA A PARTIDA.

INTERVALO. O meio campo português tem trocado a bola de forma muito simples, abrindo sempre espaços para quer Ronaldo quer Varela apareceram em posições favoráveis para o remate ou para o cruzamento. Apesar da debilidade irlandesa, a defesa portuguesa sempre que é chamada a intervir tem-se revelado concentrada com grandes cortes e a não concederem espaço. Nota muito positiva para os pupilos de Paulo Bento

INTERVALO. Portugal a exibir-se a um grande nível frente a esta débil Irlanda. Desde cedo que Portugal começou a mandar no jogo e a criar jogadas de perigo. Quer Raul Meireles quer Cristiano Ronaldo mostraram que já estão aptos para jogar e coube a Ronaldo as jogas de maior perigo. Contudo a figura desta primeira parte foi sem dúvida o ponta de lança Hugo Almeida que marcou 2 golos e cria uma nova dor de cabeça a Paulo Bento.

45' FINAL DA PRIMEIRA PARTE do jogo entre Portugal e a Irlanda. O marcador está em 3-0 com 2 golos de Hugo Almeida

40' A Irlanda através de cantos e cruzamentos aproxima-se da grande área portuguesa mas os centrais Neto e Ricardo Costa não dão hipótese aos irlandeses.

36' GOLOOOOOOOOOO DE PORTUGAL. Está feito o 3-0. Grande cruzamento de Varela, Ronaldo cabeceia para a defesa de Forde e Hugo Almeida oportuno aporveita o ressalto e marca.

34' Entrada dura de Meyler sobre Fábio Coentrão. Os irlandeses não poupam nas faltas mais agressivas.

32' Grande corte de Neto, o jovem português revela-se cada vez mais uma aposta credível perante a dupla Bruno Alves - Pepe

28' Canto para a Irlanda. Remate de longe de McGeady que desvia em Neto.

27' Grande passe de Varela que poderia isolar Ronaldo, mas este não chegou à bola. Está muito bem Portugal no jogo.

26' Walters de cabeça remata para as mãos de Patrício, apesar de estar em fora de jogo.

19' GOLOOOOOOOOOOOOOO PORTUGAL. Richard Keogh desvia um cruzamento de Fábio Coentrão para dentro da baliza, depois de um passe delicioso de Cristiano Ronaldo.

18' AO POSTE. Cristiano Ronaldo na cobrança do livre envia a bola ao poste da baliza defendida por Forde. Está de volta CR7

17' Falta sobre Cristiano Ronaldo depois de uma grande circulação de bola por parte do meio campo português.

13' NOVAMENTE HUGO ALMEIDA. Depois de um canto batido da direita, Almeida aparece a cabecear um pouco por cima da baliza irlandesa.

13' QUE PERIGO! Primeiro Ronaldo e depois Meireles fazem o guarda redes irlandês executar duas grandes defesas.

12' Cristiano Ronaldo cai depois de um lance disputado e fica queixoso do joelho.

10' Fora de jogo de McClean. Neto fica aleijado no seguimento da jogada depois de um choque com o irlandês.

8' Falta de Ricardo Costa.

6' Remate de longe por McGeady, sem perigo para a baliza portuguesa.

5' Portugal em vantagem e a mostrar-se uma equipa muito ligada e bastante rápida. 1-0 no marcador.

2' GOLOOOOOOOOOOOO DE PORTUGAL. Depois de cruzamento de Varela na direita, Hugo Almeida cabeceia e inaugura o marcador.

1' Primeiro arranque de Ronaldo, entra com a força toda depois de um slalom por 3 adversários seguido de um remate fraco.

0' Portugal dá o pontapé de saída nesta partida.

0' COMEÇA O JOGO

1:01. Hino de Portugal no MetLife Stadium, cantado por muitos adeptos portugueses nas bancadas.

1:00. Ouve-se o hino da Irlanda, está quase o ínicio do jogo

00:45. SUPLENTES DA IRLANDA. Elliot, Duffy, Wilson, Whelan, Green, Pilkington, Quinn, Lawlor, Keane, Doyle, Cox e Long

00:37. SUPLENTES DE PORTUGAL. Eduardo, Beto, André Almeida, Pepe, João Pereira, Bruno Alves, Rafa, Miguel Veloso, Nani, Hélder Postiga, Éder e Vieirinha.

00:35. Repetimos o ONZE DE PORTUGAL. Rui Patrício, Rúben Amorim, Neto, Ricardo Costa, Fábio Coentrão, William Carvalho, João Moutinho, Raul Meireles, Varela, Cristiano Ronaldo e Hugo Almeida.

00:33. Ambas as equipas já estão no relvado para exercício de aquecimento. Com a entrada de Portugal foi o delírio nas bancadas.

00:30. ONZE INICIAL DA IRLANDA. Forde, Stephen Ward, Alex Pearce, Richard Keogh, Stephen Kelly, Meyler, Jeff Hendrick, McGeady, McClean, Wes Hoolahan, Jon Walters.

00:23. Muito provável titular no Mundial, Rui Patrício volta a estar nos eleitos de Paulo Bento para defrontar a Irlanda, depois de Eduardo ter sido o escolhido nos outros jogos de preparação.

00:13. William Carvalho, a estrela da Liga Portuguesa deste ano, também merece novamente a confiança do treinador Paulo Bento, juntando-se no meio campo aos experientes João Moutinho e Raul Meireles.

00:08. A frente de ataque desta vez está entregue a Hugo Almeida, depois do selecionador nacional ter apostado frente à Grécia e ao México em Éder.

00:01. Paulo Bento testa novamente todas as suas opções, colocando Rúben Amorim no lado direito da defesa que conta também com uma dupla de central nada habitual, Ricardo Costa e Neto.

23:57. Também Raul Meireles vai alinhar de íncio depois da lesão que o afastou dos dois jogos de preparação de Portugal.

23:55. A pergunta que mais estará na cabeça dos portugueses é se vale a pena arriscar na titularidade de Cristiano Ronaldo tendo em conta o que aconteceu por exemplo com Montollivo no jogo com esta mesma Irlanda.

23:33. ONZE INICIAL DE PORTUGAL: Rui Patrício, Rúben Amorim, Neto, Ricardo Costa, Fábio Coentrão, William Carvalho, João Moutinho, Raul Meireles, Cristiano Ronaldo, Varela e Hugo Almeida

23:30. JÁ TEMOS O ONZE INICIAL DE PORTUGAL. CRISTIANO RONALDO VAI SER TITULAR

23:00. Um dos homens que tem estado em destaque na equipa das quinas é Éder. O ponta de lança do Braga, tem feito exibições convincentes mostrando uma grande mobilidade e capacidade de desmarcação. Só tem faltado o golo que pode acontecer neste jogo com a Irlanda

22:55. Além desses dois estilos, existe uma fortaleza de jogadores fortes no jogo aéreo. Bruno Alves, Pepe, ou o próprio Cristiano Ronaldo, são "armas" poderosas quando Veloso ou Nani marcam uma bola parada, quer um canto quer uma falta.

22:50. Na preparação e no play-off contra a Suécia ficou claro que Portugal pode usar duas alternativas claras. Uma versão com a posse da bola e a velocidade no movimento da mesma e outra fugaz, com contra-ataque e velocidade dos homens mais adiantados.

22: 48. O cenário desta noite será o estádio habitual dos New York Giants e New York Jets, ambos da NFL. Nele há espaço para mais de 80 mil adeptos, embora hoje, é provável que não vejamos a "casa cheia" na mesma linha do jogo anterior de Portugal frente ao México.

22:47. Com os bons nomes que há neste grupo que vai a assistir com Portugal ao que será o quarto Mundial consecutivo da Seleção das Quinas, há quem se pergunta se se poderá repetir o resultado do 66 ou há que tremer por um possível fracasso como aquele do 2002.

22:44. As experiências tácticas ensaíadas por Paulo Bento nos dois jogos anteriores passaram pelo esquema do 4-4-2 que foi demasiado defensivo nos primeiros 45 minutos contra a Grécia e perdeu força na segunda metade do mesmo jogo. Também experimentou o 4-3-3 habitual, sem Cristiano, mas não parece que haja nenhum jogador com hipótese de fazer as tarefas de líder como o '7'.

22:39. A última vez que Portugal venceu a República da Irlanda, António Folha foi o goleador e há que viajar no tempo até ao ano de 1996. Também nessa altura, no Estádio da Luz, a vitória 3-0 da seleção foi muito clara. Já em 2005 foram os britânticos que venceram Portugal por 1-0, num jogo também disputado na Irlanda.

22:36. A incógnita sobre os minutos que poderá ter Cristiano e as Ronaldo variáveis tácticas que o selecionador luso usará na partida são os focos de atenção no 13º jogo entre Portugal e Irlanda. Nos resultados dos anteriores há clara vantagem dos portugueses com seis vitórias pelas quatros dos britânicos.

22:32. Muitas dúvidas têm surgido em torno de alguns jogadores da seleção portuguesa, devido a lesões.Um deles e que se destaca um acima de todos é o protagonista da seleção: Cristiano Ronaldo. Velocidade, drible e poder de explosão são alguns dos pontos fortes da estrela de Portugal e o melhor jogador do mundo no 2013.

22:28. Martin O'Neal é o selecionador irlandês, que sem objectivos a curto prazo, trabalha para conseguir o apuramento na próxima fase de classificação para a Euro 2016. Nesse percurso tem jogado na última semana contra a Itália (0–0) e contra Costa Rica (1–1).

22:23. Nestes últimos dias as boas notícias para Bento vieram desde a enfermaria, já que os jogadores lesionados estão praticamente recuperados e preparados para ajudar Portugal já neste jogo. Desta forma é posssível que Cristiano Ronaldo, Meireles e Pepe possam alinha hoje no relvado norteamericano.

22:20. Sejam bem-vindos ao VAVEL.com para seguir o último jogo de preparação da 'Seleção das Quinas' antes de pôr rumo ao Brasil. A partida de hoje irá a disputar-se no Metlife Stadium de New Jersey e o rival será a República da Irlanda, uma equipa que não estará presente no Mundial.