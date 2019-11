Resultado Espanha x Chile na Copa do Mundo 2014 (0-0)

Muito Obrigada por terem ficado desse lado! Quanto a nós, foi um prazer! Até uma próxima!

Da nossa parte, é tudo! Amanhã regressamos para outro acompanhamento deste Mundial do Brasil 2014!

Este segundo tempo foi melhor que o primeiro para a equipa espanhola, ainda assim não conseguiu concretizar! Faltou o golo e os nervos tomaram conta da equipa de Del Bosque, é o ADEUS do Campeão.

O Chile está apurado! Vargas é o homem do jogo eleito pela FIFA!

Holanda e Chile estão nos oitavos-de-final e Espanha e Austrália, que jogam na última jornada do Grupo B, estão fora do Mundial! Vão jogar na próxima semana apenas para cumprir calendário!

7 golos sofridos e apenas 1 marcado. Este é o saldo do Adeus Espanhol!

Tal como a França em 2002, a Espanha diz Adeus ao Mundial depois de ter sido Campeã do Mundo!

ACABA O JOGO!

ESPANHA 0-2 CHILE

A CAMPEÃ DO MUNDO NÃO CHEGA AOS OITAVOS-DE-FINAL!

90+4' Dois minutos para o final do jogo. O Adeus é certo.

90+3' As caras no banco espanhol não conseguem esboçar um só sorriso.

90+2' A Espanha não desiste! A bola está concentrada na área de Bravo!

90 +1' Cruzamento de Torres, mas bem Mena a obrigar a bola a sair para fora!

6 minutos de compensação

89' Cada vez mais perto do Adeus da Selecção Espanhola....

88' Remate de Cazorla, defende bem Claudio Bravo!

SAI Vidal entra Carmona no Chile

87' FALTA de Silva sobre Torres.... dá livre para a Selecção Espanhola .... ainda acreditam os adeptos!

86' Del Bosque é a cara da desilusão espanhola!

85' Cinco minutos para os 90. Se assim permanecer o resultado a Espanha sofreu 7 golos e marcou apenas 1, de penalti, por Xabi Alonso!

SAI VARGAS ENTRA VALDIVIA no Chile!

84' DEFESA PERFEITA! Iniesta rematou forte e obriga Bravo à defesa da noite! Que grande, grande defesa!

83' Falta muito feia de Ramos, deixa passar Geiger....

Recupera Bravo, segue o jogo!

Jogo parado para assistência a Claudio Bravo!

81' Fica queixoso Bravo depois de um canto batido pela Selecção Espanhola!

80' BOM REMATE DE CAZORLA! Depois do passe de Iniesta, Cazorla rematou forte para a defesa à figura de Bravo!

79' Jogada bonita do lado espanhol, mas Cazorla perdeu muito tempo!

A dez minutos do fim, a Espanha continua a perder por 2-0. Um golo Chileno arruma o resultado, um golo espanhol pode ainda dar esperança!

78' Corte cruzial de Mena a evitar a passagem de Cazorla... passou o perigo para a baliza de Bravo!

77' A Espanha está a querer jogar muito depressa.....

76' SAI PEDRO entra Cazorla na equipa espanhola!

75' Que perigooooooo! Alexis teve tempo para fazer tudo na grande área espanhola!

73' FALTA FEIA DE SERGIO RAMOS sobre Alexis! Era para Vermelho!

73' Passe bonito de Medel, mas Alexis estava em fora de jogo!

72' Posse de bola maior por parte do Chile, os avisos para o 3-0 já começaram! A Espanha precisa de acordar!

71' Grande jogada de Alexis Sanchez em velocidade e já área, cruzou para Vargas, falhou por pouco!

70' A vinte minutos do fim, a Espanha continua de fora do Mundial! Apesar de estar melhor do que esteve na primeira parte, falta o golo!

68' ESTEVE TÃO PERTOOOOO MENA! Era o 3-0 do Chile! Depois de um passe de Vargas, Mena cruzou, mas atirou ao lado!

67' O Chile começa a aproximar-se da baliza espanhola!

66' Remate de Vargas, à figura de Casillas!

64' SAI COSTA ENTRA TORRES NA SELECÇÃO ESPANHOLA E SAI ARÁNGUIZ E ENTRA GUTIÉRREZ

63' Ouvem-se «olés» vindos das bancadas para a equipa chilena e assobios para a equipa espanhola!

62' Grande jogada do Chile, corta Busquets! Não precisam de muitos contra-ataques para criar o perigo os chilenos!

Torres está pronto para entrar!

61' CARTÃO AMARELO para Mena, por falta sobre Busquests!

60' Pela primeira vez neste mundial, estamos a ver o jogo habitual da equipa espanhola!

59' Grande pressão espanhola, mas muito organizado o Chile!

Recupera Aránguiz!

57' Sai de maca Aránguiz, autor do segundo golo do Chile e jogar do Inter!

55' Entrada muito forte de Koke sobre Aránguiz deixa o chileno muito dorido no relvado!

54' Perda de bola de Sergio Ramos deixa a bola sobrar para Alexis e não fosse o cruzamento muito largo e a bola chegava a Vargas!

53' Livre de Ramos à figura de Bravo e na recarga Busquests falha o impensável! Estava tão perto o golo.....

52' Falta de Vidal, sobre Pedro.... pode ser perigoso o livre para a baliza de Bravo...

50' Primeiros cinco minutos de uma Espanha mais segura de si e a voltar a jogar no modo «tike-taka» que tão bem conhecemos!

48' Remate de Alba, saiu ao lado! Já se vê jogar a Espanha agora!!

48' ACORDA COSTA! Passe brilhante de Iniesta, com Diego Costa a falhar à boca da baliza!

47' Passe muito longo de Iniesta para Diego Costa, mas foi demasiado, não chegou o menino do Atlético...

46' A Espanha entra a pressionar.....

RECOMEÇA O JOGO NO MARACANÃ!

Entra Koke, sai Xabi Alonso

Não saiam daí! Voltamos já para a segunda parte!

Ou a equipa de Del Bosque muda de postura e começa a jogar para ganhar, os as contas ficam complicadas!

O Chile esteve sempre por cima da partida. Jogou sem medos, olhos nos olhos frente à Campeã desconcentrada...

Onde está a Espanha Campeã? Não se viu durante os primeiros 45 minutos!

Muitos, muitos nervos, muitos erros, muitos azares. Assim se pode resumir a primeira parte da equipa espanhola! 3 remates apenas na primeira parte para a equipa de nuestros hermanos...

INTERVALO

ESPANHA 0-2 CHILE

45 + 2' Livre de Xabi.. defesa fácil para Bravo!

2 minutos de compensação

Livre bem batido por Alexis com uma defesa de Casillas, mas na recarga Aránguiz fez o segundo para a equipa chilena! E a equipa espanhola está cada vez mais longe de chegar aos oitavos!

44' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO CHILE!

43' Livre para o Chile à boca da área, pode ser perigoso!

42' Grande dificuldade para a selecção espanhola em controlar a bola!

40' AMARELO para Xabi Alonso por uma entrada duríssima sobre Isla!

39' Passe perfeito de Iniesta, mas a sede de chegar à bola de Pedro acabou por deixar a redondinha fugir!

38' Cruzamento bonito de Xabi Alonso, mas Bravo chegou primeiro que Diego Costa..... estava à espreita o jogador espanhol!

37' A equipa espanhola precisa de ter mais calma no controlo da bola! As perdas continuam a acumular-se!

36' Muito bem Medel a fazer 2 cortes cruciais para acabar com o contra-ataque espanhol!

34' Falta muito feia de Pedro sobre Jara! Esta sim era para cartão, mas Mark Geiger só avisou o jogador espanhol....

33' Falta de Diego Costa sobre Medel... faltou cartão! Ficou queixoso o chileno!

31' Dois homens na marcação a Iniesta, a bola sobra para a equipa chilena! O jogador do Barcelona não teve o apoio necessário à entrada da área!

29' Tentativa de fuga de Iniesta por dentro da defesa chilena, mas cortou a defesa chilena!

28' Na chegada à meia-hora continua a valer o golo de Vargas ao minuto 19', a equipa de Del Bosque não está a jogar bem e se isto continuar assim pode ser mesmo o adeus ao Mundial...

27' DIEGOOOO COSTAAAA! Esteve tão perto o golo! A bola acabou por ir à malha lateral!

26' AMARELO para Vidal

25' Muitas perdas de bola e muitos nervos da Selecção Espanhola! O Chile vai ganhando espaço!

23' A Espanha continua a não conseguir jogar concentrada! Remate de Xabi Alonso muito por cima da baliza de Bravo!

21' Neste momento a Espanha está fora do Mundial, mas a verdade é que a Selecção Chilena está a jogar muito melhor!

VARGAS! Que jogada bonita construída por Alexis e Vidal e a estrela chilena fez o primeiro golo deste Mundial! Tudo nasceu de um erro de Alonso...

19' GOLOOOOOOOOOOOO DO CHILE!

18' O jogo está mais calmo agora..... A pressão do Chile permanece!

13' Livre batido por Alonso, era, mais uma vez, para Sergio Ramos, que, mais uma vez, não chegou à bola! Grande desconcentração!

13' Falta de Vidal sobre Silva, era para cartão...

12' Muito bem o Chile na pressão à equipa de Del Bosque! A Selecção Espanhola está com dificuldade em sair em jogar!

10' Grande jogada de Pedro, mas a bola perdeu-se para a defesa chilena....

9' A bola permanece disputada a meio-campo, a Selecção espanhola está muito nervosa...

8' Era para Ramos, mas Bravo adiantou-se! Muito bem o guarda-redes chileno!

8' Falta de Alexis sobre Iniesta, fica queixoso o espanhol! Livre para Alonso bater!

7' E as perdas de bola continuam a fazer parte do jogo espanhol....

6' Iniesta segue com o estilo próprio dentro de campo, mas ao tentar fazer o passe para Diego Costa deixa que a defesa chilena chegue primeiro!

5' A Espanha não está a conseguir fazer bons passes e é com facilidade que o Chile consegue recuperar a bola!

4' Muitos assobios para Casillas e Diego Costa....

3' A Selecção Espanhola pressiona agora o Chile, grande entrada da equipa chilena na partida!

1' QUE OPORTUNIDADE ! Jogada rápida do chile com Vidal a fazer o passe perfeito para Vargas, que demorou muito tempo.... e deixou a bola sair ao lado da baliza de Casillas!

ROLA A BOLA NO MARACANÃ !

0' Ouve-se agora o hino chileno!

0' Chegou a vez de se ouvir no Maracanã o hino nacional espanhol!

0' Já se ouve o hino da FIFA!

ESPANHA X CHILE EM DIRECTO

19:52. As equipas entram em campo!

19:50. Os jogadores começam agora a dirigir-se para a entrada do Túnel!

19:45. Tudo pronto para o início do jogo no Maracanã!

19:43. Duas alterações principais na equipa espanhola: saiu Piqué entrou Javi e saiu Xavi entrou Busquets. Será que Del Bosque optou por castigar os dois jogadores espanhóis pela má prestação na derrota com a Holanda?

19:38. Para entendermos melhor a táctica utilizada, cá está a disposição dos jogadores em campo.

19:34. Já o Chile, jogará com a táctica de sempre: 3-5-2.

19:32. Para o jogo de hoje, a Selecção de Espanha irá jogar no habitual 4-4-3.

19:26. No banco chileno: Toselli, J. Herrera, Rojas, Albornoz, Carmona, Paredes, Gutiérrez, Orellana, Beausejour, Fuenzalida, Valdivia e Pinilla.

19:23. Falta-nos falar agora dos bancos. Do lado espanhol, Del Bosque optou por deixar sentados De Gea, Piqué, Pepe Reina, Albiol, Juafran, Carzola, Fábregas, Koke, Xavi, David Villa, Fernando Torres e Juan Mata.

19:17. E cá está o estado do tempo na hora do jogo no Rio de Janeiro.

19:14.Há 64 anos, precisamente neste Estádio as duas Selecções encontraram-se. A vitória foi castelhana por 2-0.

19:12. Espanhóis e Chilenos já se encontraram dez vezes e o saldo é positivo para a equipa de Del Bosque: oito vitórias e dois empates. Será hoje que Alexis Sanchez muda a história? (Foto: AFP)

19:07. Já a Espanha se perder está automaticamente eliminada.

19:02. A Austrália precisa de uma vitória de Espanha para não ser já eliminada.

18:51. A Espanha jogará de vermelho, enquanto que o Chile usará equipamento branco.

18:50. Terminou agora o primeiro jogo da segunda jornada do Grupo B. A Holanda venceu a Austrália por 3-2 e ocupa assim o primeiro lugar do grupo com 6 pontos.

18:45. ONZE INICIAL DA FORMAÇÃO DE ESPANHA: Casillas, Alba, Azpilicueta, Sergio Ramos, Busquets, David Silva, Javi Martinez, Xabi Alonso, Pedro e Diego Costa.

18:40. ONZE INICIAL DA FORMAÇÃO DO CHILE: Bravo; Jara, Silva, Medel; Isla, Aránguiz, Díaz, Mena; Vidal; Vargas, Sánchez

18:15. O mesmo se passa com a Selecção Chilena.

18:00. A Selecção Espanhola poderá apresentar-se com um onze muito semelhante aquele que fez frente à Laranja Mecânica na última jornada.

17:30. E se Casillas e Bravo se conhecem de outras paragens do futebol, também Alexis Sanchez e Diego Costa se conhecem de outros campeonatos. O chileno está ao serviço do Barcelona enquanto que o hispano-brasileiro, que agora ruma ao Chelsea, jogou ao serviço do Atlético de Madrid. Donos de um pé direito de fazer inveja às grandes estrelas internacionais, Sanchez e Diego têm a qualidade mais que comprovada. Ao contrário de Costa, Alexis Sanchez sabe procurar o golo, sabe levar a bola onde quer e sabe colocá-la no das redes contrárias. Com passes curtos, médios ou de longa distância, Sanchez é mesmo a estrela da equipa chilena e no jogo com a Austrália não só marcou um dos golos como ainda ofereceu os outros dois. Costa tem a desvantagem de precisar de passes longos para conseguir concretizar e muitas já são as críticas ao jogador espanhol, por não conseguir procurar a bola.

17:15. Este é o jogo do tudo ou nada para as duas equipas. Chile e Espanha têm de garantir a vitória para continuarem a sonhar com os oitavos-de-final e para poderem continuar a acreditar Casillas e Bravo terão de ser os anjos-da-guarda nas respectivas balizas. Se Casillas joga com a experência de ter 16 anos de carreira, Bravo não lhe fica atrás, o chileno, agora contratado pelo Barcelona ao Real Sociedad, conta com 10. Os dois conhecidos do campeonato espanhol estão, no jogo de mais logo, obrigados a parar os pontapés fortes dos adversários e depois da última prestação frente à Holanda, o guarda-redes do Real Madrid tem mesmo de mostrar serviço.

17:00. A três horas do ínicio da partida chegou a altura de analisar o juiz da partida. Mark Geiger é norte-americano e depois de mais de 115 jogos apitados nos últimos dez anos, faz o seu segundo jogo no Mundial deste ano no duelo entre espanhóis e chilenos, depois de ter apitado o Colômbia x Grécia. Com uma média de 2 amarelos por jogo o americano é conhecido por marcar muitas faltas e dar poucos cartões e depois de tantas críticas à arbitragem deste Mundial, os olhares vão estar todos sobre ele e um erro pode mesmo vir a ser fatal. (Foto: AFP)

16:45. O Chile joga com a vantagem do ataque rápido. Com Alexis Sanchez em campo, Sampaoli sabe que o ataque é temível e isso notou-se ao longo de todo o encontro feito com a Austrália. A velocidade, a capacidade de organização num contra-ataque da equipa adversária e a reacção para o golo, são várias das armas desta equipa chilena. Para uma equipa que conta apenas com oito mundiais em toda a sua história, a Selecção Chilena já tem uma maturidade de que poucos se podem gabar. Hoje, frente à poderosa Espanha isso poderá notar-se, mas a verdade é que este é o jogo do tudo ou nada da fase de grupos.

16:15. É tempo de entender a derrota pesada que a actual Campeã do Mundo sofreu na primeira jornada. Frente a uma Holanda que já conheceu na Final da última edição do Mundial, a equipa espanhola não conseguiu lidar com o 5-3-2 de Louis Van Gaal e cedo se viu muito atrapalhada em fazer entrar o seu meio-campo do lado contrário. Nem Iniesta conseguiu brilhar em campo. Com uma equipa de lendas espanholas, a verdade é que na estreia deste campeonato do Mundo, a equipa de Del Bosque não jogou como estava habituada porque Van Gaal não deixou, e aquilo que pareciam «favas contadas» depois da última final, veio a revelar-se um presente evenenado.

16:00. Hoje jogam Holanda e Austrália também para o Grupo B. Um encontro interessante, com o favoritismo do lado laranja. A Espanha deseja a derrota da equipa de Van Gaal, enquanto que para o Chile, um empate entre as duas equipas é mais do que suficiente para ajudar nas contas.

15:15. Já o Chile, chega ao jogo desta noite depois de na primeira jornada ter vencido a Austrália por 3-1 com golos de Alexis Sanchez, Valdivia e Beausejour. Com a presença no grupo dos dois finalistas da última edição do Campeonato do Mundo, a equipa de Jorge Sampaoli é uma das menos favoritas à passagem aos oitavos-de-final deste Mundial 2014. Ainda assim, a equipa Chilena chega ao jogo desta noite com um objectivo muito claro: vencer e mostrar serviço.(Foto: Fifa.com)

15:00. A equipa espanhola chega a esta segunda jornada depois de uma derrota humilhante na estreia deste Mundial. A equipa de Vicente del Bosque jogou contra a poderosa Holanda e viu Robben e Van Persie humilharem a equipa que detém o actual título Mundial. Com a derrota por 5-1 na primeira volta, a Selecção de Espanha tem a obrigação de vencer o jogo de hoje com o Chile se quiser continuar a sonhar com o título conquistado em 2010. (Foto: Fifa.com)

14:45. O jogo desta noite vai ser disputado no Maracanã, palco da final deste mesmo Mundial. Um Estádio remodelado, modernizado e preparado para receber mais de 74 mil pessoas. Hoje os olhos estarão virados para as estrelas espanholas e chilenas que daqui a pouco mais de quatro horas vão jogar a segunda jornada deste grupo B. (Foto:

14:30. Muito boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão deste Mundial 2014 no VAVEL.COM! A partir das 20:00 horas Espanha e Chile medem forças para a segunda jornada do Grupo B e nós vamos contar-lhe tudo aqui no Vavel Portugal!