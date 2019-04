Holanda x México, Copa do Mundo 2014 e

90+6'' Apita para o final Proença!! A Holanda passa aos quartos e hoje às 21h00 conhece o seu adversário, Costa Rica ou Grécia. Grande jogo de futebol em Fortaleza!!

90+4' GOLOOOO!! Marca Huntelaar! De penalti! Dá a volta a Holanda e está com um pé e meio nos quartos de final!

90+2' Penalti para a Holanda! Rafa Marquez faz falta sobre Robben e a Holanda tem agora possibilidade de fazer o 2-1 e matar o jogo. Ochoa tem aqui uma oportunidade de ouro para continuar a surpreender, vai marcar Huntelaar.

87' GOLOOOOOOOO!! Incrivel o golo de Sneijder!! Que tiraço do médio do Galatasaray que recebe da cabeça de Huntelaar. Ochoa desta vez não podia fazer nada, empata a Holanda e já cheira a prolongamento em Fortaleza!

85' Inacreditável!!! Ochoa volta a negar o golo, desta vez a Huntelaar! Estava fora de jogo o avançado Holandês mas fica o apontamento da boa defesa do guardião Mexicano outra vez.

83' Estamos quae no fim do jogo e a Holanda não consegue fazer o golo do empate. Kuyt sobe agora para ponta de lança fazendo a terceira posição no jogo de hoje, notável!

79' Que perigo!! Salcido aparece em boa posição mas dispara por cima, seria quase o ponto final do México na partida.

77' Nova pausa para refrescar numa altura crucial do jogo! Está cada vez melhor o Holanda x México de Fortaleza!

76' Sai Van Persie na Holanda e entra Huntelaar, no México sai Peralta e entra Chicharrito. Com Chicharrito e Aquino na frente o México pode fazer estragos nas costas da defensiva Holandesa.

74' Incrivel!! Robben num slalom finta a defensiva Mexicana e frente a Ochoa remata forte mas o guardião do México defende e mantem o 1-0. Grande intervenção!

72' Remate de Sneijder muito por cima, a Holanda pressiona e o México vai lançando o contra-ataque com Aquino na direita.

69' Falta feia de Aguilar sobre Depay. O jovem do PSV veio agitar o jogo ofensivo dos Holandeses e arranca aqui um amarelo a Aguilar.

68' Novo lance polémico onde os Holandeses voltam a pedir penalti. Robben cai na área do México e pede grande penalidade mas Pedro Proença não apita, decisão acertada do juíz Português.

67' Fora de jogo tirado a Peralta que aparecia na cara de Cilessen para fazer golo.

64' Incrivel a vesatilidade táctica de Kuyt, um jogador que dá tudo pelo colectivo. Avançado de origem acaba o jogo como lateral direito depois de jogar a lateral esquerdo, um todo o terreno.

62' Substituição no México, sai Gio dos Santos e entra Aquino, muito rápido para explorar as costas da equipa Holandesa que está muita balanceada para o ataque.

61' Novamente perigo da Holanda, Sneijder remata mas há um corte de Rodriguez e a bola sai para canto, boa reacção da Holanda!

58' Incrivel a defesa de Ochoa! Gigante o guardião Mexicano que reage muito rápido a um tiro de De Vrij à queima roupa e evita o 1-1. A bola ainda bate no poste.

57' Substituição na Holanda, sai Verhaegh e entra Memphis Depay. O avançado do PSV vai jogar para a faixa e Kuyt baixa para lateral direito com Indi a fechar na esquerda a defesa a quatro.

56' UIII!!! Que perigo de Peralta! O avançado Mexicano roda bem em busca do pé esquerdo mas Cilessena agarra.

55' Até ao momento Ochoa não teve hipótese de brilhar. O guardião do México não teve ainda uma verdadeira oportunidade de golo da Holanda para ser chamado a intervir.

52' Pouca dinâmica dos laterais Holandeses e o jogo pede alguém capaz de agitar o futebol da Laranja. Depay, Lens ou mesmo Huntelaar são boas apostas para mexer no ataque.

48' GOLOOOO!!!!!! Que grande golo de Gio dos Santos!!! Com a bola a pingar à entrada da área Gio tira um trunfo da manga e remata forte e cruzada com o pé esquerdo. Está na frente o México!

Intervalo Diego Reyes prepara-se para entrar no jogo. Mais um Portista em campo com o jovem central a juntar-se a Herrera. Segunda troca por lesão. Começa a segunda parte,

Intervalo Jogo muito dificil para os protagonistas, muito calor em Fortaleza e ambas as equipas com cautelas para um eventual prolongamento e já com duas baixas por lesão. Poucas jogadas de ataque e o jogo muito disputado a meio campo como previsto, vamos ver quem vai desatar este nó.

Intervalo Diego Reyes, o central do Porto, poderá ser o escolhido para entrar na defensiva Mexicana. Vamos ver o que faz Miguel Herrera

45+4' Estão esgotados os 4 minutos de compensação que Pedro Proença deu, Rodriguez sai lesionado. Vamos ver como volta o México na segunda parte.

45' Falha incrivel da defensiva Mexicana que dá a bola a Van Persier. O avançado do Manchester solta para Robben que acaba desarmado, muito perigo para a baliza de Ochoa! Pede-se penalti em Fortaleza!

42' Muito perigo para a baliza Holandesa!!! Que grande jogada de entendimento no ataque do México com Peralta e Gio novamente a combinarem bem e a bola a sobrar para Gio que com pouco ângulo remata forte para uma boa intervenção de Cilessen.

37' Layun continua a ser um problema para Verhaegh na direita da defensa da Holanda. Com 25 anos e ainda a jogar no América é um jogador interessante para os clubes Portugueses, um lateral com muita qualidade ofensiva.

35' Recomeça o jogo em Fortaleza!

31' Pedro Proença apita para uma paragem para refrescar. Estão cerca de 30 graus com 70% de humidade, condições adversas para a prática de futebol com os jogadores a necessitarem de beber água.

29' Remate fraco de Gio dos Santos! Peralta e Gio combinam bem e o avançado do Villarreal acaba por chutar com pouca força para Cilessen agarrar.

27' Primeira situação de perigo da Holanda! Grande passe nas costas da defesa Mexicana, Van Persie recebe bem mas remata para fora.

24´Remate forte de Salcido! O médio do Tigres chuta forte de longe e Cillessen cede canto. Quarto remate do México contra nenhum da Holanda.

20' Muito perigo outra vez!! Herrera recebe muito bem de primeira fintando Vlaar que parece fazer pé em riste mas Pedro Proença marca canto. Saída imprudente de Cillessen e mais uma vez perigo do médio do Porto. Grande Mundial está a fazer Herrera!

18' UIII!! Muito perigo do México, Gio dos Santos recebe bem ao segundo poste, da para Peralta que recebe mal mas deixa em Herrera que chuta a rasar o poste da baliza Holandesa. Melhor na partida o México.

16' Jogo morno em Fortaleza. Talvez pelas condições atmosféricas de muito calor e humidade, a partida joga-se ainda a ritmo lento.

14' Primeira oportunidade de algum perigo, Layun na esquerda mete muita velocidade e deixa Verhaegh para trás mas cruza com muita força para Gio dos Santos.

9' Substituição na Holanda, Nigel De Jong sai e entra Bruno Martins Indi. Blind passa para o meio campo e Indi completa a defesa a 3. Wijnaldum terá de compensar a saída de De Jong uma vez que Blind não é tão agressivo no momento da perda como o médio do Milan.

7' Mais perigoso o México neste início de jogo com Herrera em bom plano no meio campo Azteca

5' Início de jogo interessante com ambas as equipas com algumas cautelas a estudarem-se.

17:00 Início da partida em Fortaleza com uma surpresa. Van Gaal alinha em 3-5-2 com Kuyt a jogar como lateral esquerdo outra vez, numa posição que não lhe é familiar

16:59 Destaque para Wijnaldum. O craque do PSV começou a carreira como extremo mas tem vindo a jogar como médio centro, onde consegue imprimir muita qualidade de passe na organização de jogo da equipa. Com espaço para progredir com bola pode ser importante na construção ofensiva

16:58 Tudo a postos para o apito inicial de Pedro Proença neste jogo que promete ser apaixonante e que se prevê muito táctico e com um intenso duelo no meio campo

16:55 Sobem as três equipas para o terreno de jogo em Fortaleza. Tocam agora os hinos, primeiro o da Holanda e depois do México

16:52 Os craques estão quase a subir ao campo para o começo da partida, muita emoção nas cabines.

16:45 Do lado do México destaque para Chicharrito Hernández. O avançado do Manchester United tem muita qualidade e está habituado a resolver vindo do banco também no clube. Marcos Fabian é um potente extremo a ter em conta também. O jogador do Cruz Azul não tem feito um grande Mundial mas é um verdadeiro craque e foi preponderante em 2012 na conquista do Torneio de Toulon e dos Jogos Olímpicos, um possível truque na manga de Miguel Herrera.

16:42 No banco ambos os seleccionadores têm jogadores para lançar como trunfos, capazes de decidir o jogo. Na Holanda já foi mencionada a qualidade do jovem Depay, capaz de resolver um jogo num lance individual "tirando um coelho da cartola". Também Jeremain Lens poderá ser uma hipótese numa fase do jogo mais partida em que a sua velocidade pode castigar a equipa do México.

16:37 Restam ainda algumas dúvidas quanto ao posicionamento do meio campo Holandês. Van Gaal deverá alinhar em 4-4-2 losango com De Jong como médio de contenção, Wijnaldum e Kuyt como médios interiores e Sneijder nas costas de Robben e Van Persie. No entanto há a possibilidade de um 4-3-3 com De Jong, Wijnaldum e Sneijder no meio campo, Robben e Kuyt como extremos e Robin Van Persie sozinho na frente.

16:32 Depois de ter feito duas assistências para golo no jogo frente à Espanha Daley Blind joga hoje mais recuado como defesa esquerdo mas a sua capacidade de passe longo e visão de jogo podem fazer mossa ao México

16:30 Miguel Herrera é uma das maiores figuras do Mundial até agora. O "piolho eléctrico" tem sido a sensação dos media pelas suas reacções efusivas e paixão contagiante no banco de suplentes.

16:25 Van Gaal procura atacar com mais homens para tentar desfazer a linha de 5 defesas do México. Vamos ver como será a batalha do meio campo com Herrera do lado do México e Sneijder da Holanda a serem a chave na criação de jogo ofensivo das suas equipas.

16:20 No México Herrera mantem o 3-5-2, apostando forte nos corredores com Aguilar pela direita e Layun pela esquerda, explorando a profundidade. Layun é uma autêntica mota no corredor esquerdo e é através das suas combinações com Guardado que pode nascer perigo para a Holanda, explorando a falta de rotação da defesa a 4 da Holanda, com Verhaegh a lateral direito.

16:10 Na Holanda Bruno Martins Indi não será titular. O luso Holandês que se diz estar prestes a assinar pelo Porto não recuperou da lesão e faz Van Gaal alinhar num esquema de 4 defesas ao invés do 3-5-2 que tem vindo a utilizar. Destaque para a presença de Kuyt no onze em detrimento de Lens ou Depay, aposta num elemento mais experiente e trabalhador.

16:04 Miguel Herrera lança na partida Ochoa; P.Aguilar, Rodríguez, Rafa Márquez, H.Moreno, Layún; Salcido, H.Herrera, Guardado; Oribe Peralta e Gio dos Santos.

16:02 Van Gaal vai fazer alinhar Cillessen; de Vrij, Vlaar, Blind; Verhaegh, Wijnaldum, de Jong, Kuyt; Sneijder; Robben e van Persie.

16:00 Já há onzes oficiais!

15:40. Já a seleção do México surge nos oitavos depois do segundo lugar conquistado no Grupo A. Os homens de Herrera fizeram os mesmos 7 pontos que o Brasil, empatando com a canarinha (0-0) e ganhando aos Camarões (1-0) e à Croácia (3-1).

15:30. A equipa da Holanda chega aos oitavos de final da competição depois devencer o Grupo B só com vitórias, com 9 pontos em 9 possíveis. Os comandados de Van Gaal atropelaram a Espanha (5-1) e levaram de vencida Austrália (3-2) e Chile (2-0) em jogos mais complicados.

15:20. O Joker: ​Do lado Mexicano o destaque vai para Héctor Herrera. O médio Mexicano é um conhecido dos Portugueses e depois de uma época pouco conseguida nos dragões está a mostrar no Mundial as credenciais que levaram os azuis e brancos a adquirir o seu passe. Não fazendo golos nem assistências Herrera é fundamental nos equilíbrios da equipa Mexicana e tem sido um verdadeiro monstro no meio campo, afirmando-se como um box-to-box super completo.

15:10. O Joker: Do lado Holandês o Joker é Memphis Depay. O jovem avançado do PSV tem sido o trunfo de Van Gaal, resolvendo a partida frente à Austrália com um golo e uma assistência saído do banco. Muito rápido e explosivo, Memphis gosta de jogar descaído sobre a ala esquerda ou pelo meio, no espaço entre os defesas e os médios. Letal com espaço para embalar, Depay tem um potente remate de longe, fazendo das incursões da esquerda para o meio, driblando quem surgir no caminho, em busca do pé direito para libertar para aos colegas ou finalizar a sua imagem de marca.

15:00. O vencedor do encontro jogará contra quem ganhar no jogo das 21h00 entre a Grécia e a Costa Rica. Num Mundial cheio de surpresas nunca é seguro fazer previsões mas tanto a Grécia como a Costa Rica seriam "bons" adversários para México ou Holanda que parecem ter mais argumentos para chegar longe na prova.

14:50. O histórico de confrontos entre estas equipas não é muito longo, tendo as duas selecções jogado entre si apenas 6 vezes. Destes 6 confrontos apenas 1 foi em jogos oficiais, no Mundial de 1998, com empate a duas bolas. Nos 5 amigáveis jogados muito equilíbrio com 3 vitórias dos Europeus e 2 dos Mexicanos.

14:40. No México o maior destaque vai para Ochoa. O guardião que está sem clube sofreu apenas 1 golo nas 3 partidas da fase de grupos e esteve em grande frente ao Brasil, negando por várias vezes o golo a Neymar e companhia. Ochoa está com muita confiança e terá à sua frente uma defesa muito bem organizada tapando os caminhos à sua baliza.

14:35. Em maior destaque na Holanda está Robben. O avançado do Bayern de Munique está em grande forma e tem sido juntamente com Van Persie a referência ofensiva da Laranja. Muito rápido e forte no drible, Robben fez vitimas no grupo B, marcando por 3 vezes. Aos 30 anos o avançado parece estar na melhor forma de sempre e promete causar muitas dores de cabeça à defensiva dos Aztecas.

14:30. Do outro lado está uma equipa muito aguerrida e com qualidade que já mostrou ter argumentos para se bater com qualquer adversário. Os Mexicanos conseguiram ultrapassar a Croácia e os Camarões e passar aos oitavos. Com uma organização defensiva forte, intensidade no meio campo e rapidez nas transições o México do carismático Miguel Herrera tentará fazer uso de trunfos como Héctor Herrera, Guardado, Gio dos Santos, Rafa Márquez e o guardião Ochoa para passar aos quartos.

14:20. A equipa da Holanda é a favorita à passagem aos quartos, depois de uma fase de grupos muito bem conseguida em que deixou para trás a Espanha, uma das principais favoritas para muitos, com direito a goleada. Com muita juventude e qualidade na defesa, agressividade no meio campo e magia no ataque, a Laranja conta com Robben, Van Persie, Blind, Sneijder, Martins Indi e De Jong para fazer frente à equipa Mexicana.

14:15. Destaque para presença Portuguesa na partida de hoje à tarde, com o trio de abitragem liderado por Pedro Proença destacado para apitar a partida em Fortaleza.

14:10. O jogo entre Holandeses e Mexicanos promete ser apaixonante, com duas equipas que deram muito nas vistas na fase de grupos a encontrarem-se agora na primeira fase a eliminar. O vencedor deste jogo junta-se a Colombia e Brasil nos quartos e jogará com o vencedor do jogo de mais logo entre a Grécia de Fernando Santos e a grande surpresa do Mundial, a Costa Rica.

14:00. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão VAVEL.com, para acompanhar o embate entre Holanda e México a contar para os oitavos de final do Mundial 2014.