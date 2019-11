Rodrigo no Valência na próxima semana

O presidente do Valência confirmou esta quinta-feira que Rodrigo irá chegar na próxima semana. Durante a conferência de imprensa de apresentação de outro ex-Benfica, o médio André Gomes, o presidente do clube espanhol, Amadeo Salvo, afirmou que se todo o processo decorrer com normalidade, o hispano-brasileiro será jogador do Valência, como tem sido ventilado desde Janeiro.

«Se não acontecer nada, Rodrigo vai ser jogador do Valencia na próxima semana e, acredito, nas mesmas condições de André Gomes».

As declarações de Amadeo Salvo surgem depois da notícia do do jornal Superdeporte que afirmava que o Atlético de Madrid estaria a tentar desviar o avançado para a capital espanhola com uma proposta de 34 milhões de euros.

Recorde-se que Rodrigo foi vendido por 30 milhões de euros ao fundo Meriton, pertença do magnata Peter Lim (futuro proprietário do Valência), aquando da janela de transferências de Janeiro, estando actualmente a trabalhar no centro de estágio do Seixal, ainda com a camisola do Benfica, esperando a total resolução do seu ingresso no clube onde joga João Pereira e Hélder Postiga.