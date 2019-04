Talisca coloca o Benfica na Final da Taça de Honra

O Sport Lisboa e Benfica e o Estoril defrontaram-se esta sexta-feira num desafio relativo à 38ª edição da Taça de Honra de Lisboa. O brasileiro Anderson Talisca marcou o único golo do encontro. Ambas as equipas aproveitaram para ensaiar os desenhos táticos que vão ser utilizados na época 2014/2015 que está quase a iniciar. Se do lado encarnado Jorge Jesus achou oportuno colocar em campo seis das novas contratações, José Couceiro lançou no onze inicial sete dos habituais titulares da época passada.

Talisca carimba a passagem do Benfica à final

Como é habitual num jogo de pré-época, os jogadores aproveitaram para se conhecerem a nível futebolístico. Luis Felipe, uma das novas caras do plantel encarnado foi o primeiro a tentar o golo com um remate de ressaca que saiu bastante desajeitado. Por falta de experiência as duas equipas acabaram por apresentar futebol muito desorganizado com tendência para muitos erros. Porém, ao minuto 31 apareceu o golo dos encarnados. Depois de uma jogada brilhante entre Ola John e Benito, o defesa esquerdo executou um bom cruzamento e Talisca acabou por cabecear a bola para o fundo das redes de Vagner. O médio de 20 anos mostrou serviço e expôs a sua capacidade para aparecer em várias zonas do terreno. Jardel assumiu a braçadeira de capitão neste encontro e mostrou a JJ que é uma alternativa para o centro da defesa das águias. O central brasileiro mostrou-se confiante e a sua voz de comando imperou no eixo defensivo.

Se a primeira parte foi morna, a segunda conseguiu ter ainda menos brilho. As alterações de Jorge Jesus contribuíram para uma maior desorientação da equipa encarnada. Cardozo passou ao lado do jogo e a magia de Gaitán e Salvio não se fez sentir no relvado do estádio do restelo. Por outro lado, as entradas de Tozé, Kuka e Anderson Luis tornaram o futebol da equipa orientada por Couceiro muito mais apelativo. Tozé, segundo melhor marcador da Liga Cabovisão da época passada, ainda teve tempo para um cruzamento muito perigoso para a grande área encarnada, ainda assim, de nada valeu.

Com o golo do brasileiro Talisca, a equipa encarnada selou a passagem à final do torneio. No que à história diz respeito, o Benfica possui o maior número de taças conquistadas, 18 no total, seguido pelo Sporting, com 12 títulos. A final joga-se no Domingo e o Benfica irá defrontar os leões de Marco Silva, que depois de uma vitória por 2-1 com golos de André Martins e Wilson Eduardo, frente ao Belenenses acabou por garantir também a presença na final.