Leões pagam um milhão por defesa do O.Lyon

Mouhamadou-Naby Sarr, internacional sub-20 francês de ascendência senegalesa, é o sétimo reforço do Sporting para a próxima temporada. Os leões anunciaram este sábado a contratação do defesa-central de 20 anos ao Olympique de Lyon para as próximas seis temporadas e a atribuição de uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Na última época, Naby Sarr alinhou pela equipa B dos gauleses e chegou a realizar quatro encontros pela formação principal. Em 2013 foi campeão do mundo de sub-20 pela França. Conhecido pela sua envergadura física (mede 1,96 cm), o esquerdino reforça o sector defensivo do Sporting que por esta altura vai estando sobrelotado. Entre Eric Dier, Maurício, Marcos Rojo e Paulo Oliveira, quem poderá estar perto da saída?

Uma operação que pode chegar aos 2 milhões de euros

Depois do comunicado do Sporting desta tarde, o Lyon lançou também uma nota no seu site oficial dando conta da saída de Naby Sarr e do valor pago pelos leões: 1 milhão de euros. Este valor pode ascender aos 2 milhões de euros se o defesa francês cumprir determinados objectivos, sendo que os gauleses ficam ainda com uma percentagem (não revelada) numa futura venda do jogador.