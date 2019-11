Steven Defour vai alinhar no Anderlecht

Steven Defour, médio Belga do FC Porto, deixa os Azuis e Brancos para rumar à Bélgica.

Há muito que a relação entre Steven Defour e a direcção Portista estava no limite e era público o interesse tanto do jogador, como do clube em arranjar uma alternativa. Ao longo dos três últimos anos, o jogador nunca foi um intocável no plantel, antes pelo contrário.

Saltando muitas vezes do banco, o jogador nunca se conseguiu impôr no onze Portista nem conquistar o exigente público Dragão. Ainda assim, foi na época transacta, sob o comando de Luís Castro que Defour teve mais tempo de jogo, realizando uma boa recta final de temporada que lhe valeu a chamada para o Mundial de 2014.

O jogador ruma ao Anderlecht, onde deverá ter um papel de maior relevo na equipa, algo que lhe permitirá ser uma presença assídua na convocatória de Marc Wilmots com vista ao Euro 2016. Os valores do negócio ainda não são conhecidos, mas tudo indica que rondarão os 6 milhões de euros, valor que o FC Porto pagou em 2011 aos Belgas do Standard de Liége pelo passe do atleta.

Para além deste valor, convém recordar que já em 2011, meses depois de chegar ao Porto, o conhecido fundo de investimento Doyen Sports adquiriu um terço do passe do jogador por cerca de 2,3 milhões de euros.