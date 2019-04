Rio Ave faz história e entra para a fase de grupos da Liga Europa

Momento dramático no Estádio do Arcos! O Rio Ave, depois de um jogo que os Suecos do Elfsborg conseguiram adormecer, chegou ao golo no último minuto da partida com um golo histórico de Esmael Gonçalves, depois de um pontapé do guarda-redes Cássio.

A equipa de Pedro Martins mostrou muita garra e resiliência durante os 90 minutos e foi mesmo no fim da partida que conseguiu chegar ao golo mágico que colocou os vilacondenses na fase de grupos - essencial foi também o golo do central Marcelo, na Suécia, aquando da disputa da primeira mão (2-1 a favor do Eflsborg).

Dia histórico para toda a gente no Rio Ave com a primeira presença numa competição Europeia. No pote 3 o sorteio não será certamente fácil para os caxineiros mas a equipa de Pedro Martins reforçou-se muito bem no defeso e já mostrou que continuará sempre a lutar pelos 3 pontos.