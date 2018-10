Mónaco de Leonardo Jardim continua em queda

Na partida que abriu a quinta jornada da Ligue 1, o Lyon adiantou-se no marcador em cima da meia hora de jogo por Nabil Fekir, mas o Monaco reagiu bem e chegou ao empate nove minutos depois por intermédio do avançado Lucas Ocampos. Só que na segunda parte, a formação da casa colocou-se de novo em vantagem ao minuto 73', com um golo de Corentin Tolisso.

Com mais este desaire a equipa de Leonardo Jardim somou a terceira derrota em cinco encontros do campeonato, caíndo para a 16ª posição, com apenas quatro pontos.

As coisas podem ficar ainda piores para o técnico português, que arrisca terminar esta ronda no último lugar da tabela, sendo que para tal é necessário que o Guingamp, Reims e Evian, vençam. Os três conjuntos recebem nos seus redutos, Bordéus, Toulouse e Marselha.