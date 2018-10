Benfica goleia ao ritmo do samba de Talisca

O Benfica deslocou-se esta Sexta-Feira ao terreno do Vitória de Setúbal e bateu os Sadinos por 5-0.

Um começo atrevido mas cedo contrariado

As equipas apresentadas por ambos os treinadores não fugiram muito àquilo que se esperava. Nota apenas para uma lesão de Júlio César que impediu o Brasileiro de se estrear com a camisola das Águias. Artur Moraes assumiu de novo a titularidade, ao passo que Samaris fez a sua estreia com a camisola do Campeão Nacional, na posição de Rúben Amorim.

Do lado da turma de Domingos Paciência, o treinador fez alinhar o onze habitual quase todo e promoveu a entrada do elemento surpresa, Giovani.

O Vitória conseguiu entrar bem no jogo, a praticar um futebol muito pressionante. Logo aos 5 segundos de jogo (no pontapé inicial), Manu foi lançado em profundidade e arrancou um cartão amarelo a Eliseu. Poucos minutos depois, também Zequinha incomodou a defesa Benfiquista. Dada a elevada pressão dos Sadinos, o internacional grego Samaris, que fazia a sua estreia absoluta com a camisola do Benfica, foi obrigado a papel redobrado, nomeadamente para compensar a falta de acutilância defensiva dos laterias do Benfica, que não estavam a conseguir travar os irrequietos extremos Portugueses do Setúbal.

No entanto, e contra a corrente do jogo, o Benfica acabou por chegar ao primeiro golo. Após boa arrancada de Enzo, Gaitán serviu Toto Salvio, que num remate espectacular de pé esquerdo, à entrada da área bateu o guarda-redes do Setúbal, Raeder (que na temporada passada era suplente de... Neuer). Estava feito o primeiro golo da partida, num lance de inspiração do Argentino.

O Vitória não se escondeu e cumpriu aquilo que o seu treinador tinha dito em conferência de imprensa de antevisão à partida. Continuou a pressionar o Benfica, a jogar no meio campo do campeão e chegou a marcar um golo, por intermédio de Giovani. No entanto, o lance foi anulado por fora-de-jogo, num lance em que sobram muitas dúvidas. Apesar de uma boa meia hora, o desgaste dos Sadinos começou a tornar-se evidente e os pupilos de Jorge Jesus começaram a expôr em campo toda a qualidade que têm.

Sado foi sambódromo para Talisca

Antes de Talisca se tornar no homem do jogo, o ex-Bahia dispôs de duas oportunidades claras de golo que não conseguiu concretizar. A primeira após passe de Lima e a segunda após boa jogada de entendimento entre Enzo e Gaitán. No entanto, os últimos 10 minutos da primeira parte iam pertencer ao Brasileiro. Após cruzamento do inevitável Gaitán, a defensiva do Setúbal não conseguiu aliviar e Anderson Talisca, sem contemplações, dominou de joelho e disferiu um potente remate sem hipóteses para Raeder.

Minutos mais tarde, o Brasileiro, que ganhou confiança depois do golo marcado, foi travado em falta à entrada da área Sadina. O camisola nº30 encarregou-se de bater o livre e fez assim o seu segundo golo no jogo, ao cobrar de forma exemplar a bola parada (que é um dos seus principais pontos fortes). No espaço de cinco minutos, Anderson Talisca carimbava o seu nome na história do jogo.

No entanto, o show do ex-Bahia ainda não tinha terminado. Aos 54 minutos, após bela jogada de entendimento do ataque Benfiquista, Talisca apareceu na cara de Raeder para introzur a bola na baliza e aproveitar uma defesa incompleta do ex-Bayern. Estava feito o terceiro golo na conta pessoal de Talisca, o quarto do Benfica no jogo. Igualmente, Talisca tornou-se no primeiro jogador a conseguir um hat-trick na Liga 14/15.

O jogo em Setúbal serviu de confirmação de duas certezas. A primeira é que o jovem de 20 anos não deve jogar no meio campo mas sim na posição de segundo avançado, enquanto que a segunda se prende com o facto de a concorrência ser um efeito positivo nos futebolistas. Se Anderson Talisca era muitas vezes acusado de falta de intensidade e competitividade, ficou evidente neste jogo que a contratação de Jonas mexeu com o espírito de Talisca. O avançado sentiu-se pressionado pela eventual saída do onze para dar lugar ao seu compatriota e respondeu em grande plano, ao assinar um hat-trick.

Só deu Benfica até ao final do jogo

Resignado, Domingos Paciência tentou alterar o rumo do jogo, mas sem sucesso. As alterações que promoveu, com as entradas de Forbes e Vinicius, de nada serviram, com o Vitória a nunca conseguir chegar com perigo às redes de Artur, que foi um mero espectador da partida. Já o Benfica continuava a ameaçar e era apenas uma questão de tempo até ao quinto golo surgir.

Lima dispôs de diversas oportunidades para quebrar o jejum de golos que dura há 10 partidas, mas quando não era a falta de pontaria de Brasileiro era Raeder quem negava o golo ao avançado. No entanto, Lima não teve dificuldade em assitir Ola John para o quinto golo da partida. O Holandês estreeou-se a marcar na Liga deste ano.

Até final do jogo, não foram criadas muito mais oportunidades de golo. Ainda assim, nota para a boa gestão dos jogadores por parte de Jorge Jesus, que fez descansar Eliseu, Gaitán e Enzo Pérez (este para evitar uma expulsão), promovendo as entradas de André Almeida (que ainda deliciou os adeptos com um passe "à Ronaldinho"), Ola John e Bryan Cristante, que se estreeou com a camisola do Benfica, mas numa fase do jogo em que o ritmo já era demasiado baixo para o jovem italiano ter algum tipo de impacto na partida.

Nas contas do campeonato, o Benfica segue agora em primeiro lugar, com 10 pontos, mais 1 que Guimarães, Porto e Rio Ave, que no entanto ainda não realizaram a quatra partida do campeonato.