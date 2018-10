Vitória SC contra FC Porto: em busca da liderança isolada

Caso não haja empate, a liga portuguesa encontrará nesta quarta jornada o seu primeiro líder destacado: Vitória de Guimarães e FC Porto disputam esta tarde o primeiro lugar, pois ambos chegam a este jogo com 9 pontos na bagagem, fruto de um começo de campeonato exemplar: três jogos, outras tantas vitórias.

Os vimaranenses marcaram 9 golos e apenas concederam um, mostrando a todos os competidores que serão uma força a ter em conta durante a versão 2014/2015 da liga portuguesa. Com Bernard Mensah, André André e Hernâni em forma, os vimaranenses prometem dificultar a vida ao FC Porto, beneficiando também de um ambiente de motivação generalizada, espécie de corrente eléctrica que passa, dos jogadores à massa adepta da Cidade Berço.

Mas o Dragão, candidato ao título, também tem pergaminhos de responsa para atemorizar o seu oponente: cinco jogos disputados nesta temporada, cinco vitórias imaculadas com Fabiano invicto. O FC Porto deu boa conta de si, quer nos jogos da liga quer nas duas partidas diante do Lille, demonstrando a sua tranquilidade exibicional e uma certa consolidação táctica que, naturalmente, ainda segue a sua evolução gradual. Jackson Martínez, para gáudio dos fãs azuis e brancos, continua igual a si mesmo: letal, o colombiano leva já 4 golos na Liga.

Onzes prováveis

O passado recente não tem sido abonatório para as equipas vimaranenses no que toca aos confrontos com a armada portista: contam-se 23 jogos consecutivos sem os vitorianos conhecerem o sabor da vitória nos tira-teimas com o Porto (em jogos da Liga portuguesa). O último triunfo remonta ao ano de 2001 - então, o clube da Cidade Berço bateu a oposição do FC Porto, orientado por Octávio Machado, por 2-0, com golos de Marco Couto e Nuno Assis.

Se quisermos relembrar a última ocasião em que o Vitória SC bateu o Porto no reduto dos azuis, teremos que volver até à época 1995/1996: nessa temporada, os vimaranenses ganharam a partida por 2-3, beneficiando dos golos de Edinho, Ricardo Lopes e Zahovic.

Apesar do passado ser azedo para os adeptos do Vitória, o último embate entre as duas formações foi uma refeição indigesta que tão cedo os portistas não esqueceram: o empate 2-2, fora de casa, acentuou a contestação a Paulo Fonseca e precipitou a saída do técnico - o Porto acabaria por perder o segundo lugar para o Sporting.