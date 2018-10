Oblak estreia-se no pior Atlético da temporada

Não correu de feição a estreia de Jan Oblak pelo seu novo clube, o Atlético de Madrid. Os «colchoneros», orientados por Diego Simeone, deslocaram-se à capital grega de Atenas para de lá sair com uma inesperada derrota de 3-2 infligida pelo campeão grego, Olympiakos. Oblak estreou-se pela formação madrilena, relegando para o banco o espanhol Moyà, que actuou em todas as partidas oficiais do clube até à passada Terça-feira.

A estreia do antigo guarda-redes do Benfica, que trocou Lisboa pela capital espanhola no defeso, foi azarada: três golos sofridos e uma derrota acompanhada de uma exibição nada contundente. A defesa «colchonera», demasidamente permissiva, não facilitou o trabalho do guardião, que parece mal batido no primeiro golo.

Os golos gregos foram marcados por Masuaku, Afellay e Mitroglou, avançado que regressou ao clube a título de empréstimo (vindo do Fulham, ao qual tinha sido vendido no passado Janeiro). Mandzukic e Griezmann marcaram a favor do Atlético mas os três pontos ficaram em Atenas.