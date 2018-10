Jornada europeia em grande para FC Porto, Real Madrid e Roma, que abriram a primeira ronda da fase de grupos com três goleadas moralizadoras e expressivas. De destacar também a vitória forasteira do Zenit sobre o campeão português Benfica e o triunfo, em Atenas, do Olympiakos sobre o campeão espanhol Atlético Madrid.

Nos jogos de cartaz, as formações alemãs levaram a melhor sobre os seus adversários: o Borussia Dortmund bateu o Arsenal e o Bayern Munique bateu o campeão inglês Manchester City.