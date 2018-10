Nani volta a brilhar em Alvalade

Depois de um período de euforia por parte dos adeptos do Sporting, outro de análises e suspeitas por parte da crítica e rivais, e outro ainda marcado por um penalty falhado na sua estreia, Nani começa a justificar em campo as elevadas expectativas que sobre si estavam depositadas em todo o universo leonino.

A subida de forma do internacional português é evidenciada pelos dois jogos consecutivos a marcar em dois desafios importantes e associados a elevadas cargas de tensão, pelo momento de forma do leão. Em Maribor, Nani só não foi «salvador da pátria» devido ao tremendo erro defensivo de Maurício, já sobre o cair do pano; em Barcelos foi elemento preponderante no vendaval ofensivo produzido frente ao Gil Vicente.

Experiência e qualidade técnica importantes para o crescimento do leão

Mas não são apenas os golos decisivos a atestar o crescendo de forma de Nani neste seu regresso a Alvalade, de onde saiu para o Manchester United há sete anos. Ao longo das últimas partidas disputadas pelo Sporting, ficou perceptível o papel de destaque conferido por Marco Silva ao internacional português, que é já um dos líderes da formação leonina.

Em partidas como a deslocação ao Estádio da Luz, em Maribor e também em Barcelos, a experiência de Nani foi crucial para uma equipa ainda inexperiente e em crescimento. Nos momentos de maior aperto e intraquilidade, o extremo assumiu a responsabilidade de comandar os colegas e insistir no ataque aos defesas adversários, encarregando-se de «partir para cima deles» e empreender o seu jogo de risco que num bom momento de forma, como o que agora atravessa, normalmente se traduz em golos e assistências.

Esperam agora os adeptos leoninos que este bom momento prossiga, e com ainda maior efectividade, no clássico desta sexta-feira com o FC Porto. Uma partida em a magia de Nani poderá ser preponderante para abater o dragão.