Kwiatkowski é novo campeão do mundo de estrada

Michal Kwiatkowski sagrou-se hoje, em Ponferrada, Espanha, campeão do mundo em ciclismo de estrada, no último dia da competição. O ciclista polaco, primeiro do seu país a tornar-se campeão do mundo da modalidade, precisou de 6h29m07s para concluir as 14 voltas ao circuito de 18,2km, com os ciclistas a terem de cumprir uma distância total de 254,8km. Kwiatkowski destacou-se da concorrência já nos cinco quilómetros finais, ao atacar na última subida do circuito e a puxar depois a vitória na descida para a entrada em Ponferrada.

Rui Costa fez boa prova, mas não revalida título

Rui Costa foi 23º classificado, a apenas sete segundos do vencedor. O melhor português em prova, e até hoje campeão do Mundo, andou sempre na cabeça do pelotão, onde depois do comboio polaco, que anulou inclusive uma fuga que precocemente chegou a ter uma vantagem de 15 minutos, os italianos e os espanhóis foram as principais locomotivas, a ir buscar os sucessivos grupos que se iam destacando na liderança. Rui Costa, apoiado até aos últimos quilómetros por um incansável Nelson Oliveira, não conseguiu porém responder a Kwiatkowski e aos seus perseguidores na fase final da corrida. O actual chefe de fila da Lampre entrega assim a camisola do arco-íris ao polaco, que a envergará ao longo da próxima temporada.

O segundo lugar ficou nas mãos do australiano Simon Gerrans, e o espanhol Alejandro Valverde ficou com a medalha de bronze pelo segundo ano consecutivo.