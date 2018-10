Basileia de Paulo Sousa vence Liverpool

Basileia e Liverpool já se tinham cruzado por duas vezes nas ruas da Liga das Campeões, e, depois de dois empates, a formação suíça levou finalmente de batida a equipa do Liverpool - ontem, num jogo a contar para a fase de grupos da liga milionária, um golo de Marco Streller definiu o resultado final, que levou ao êxtase os adeptos da equipa treinada por Paulo Sousa.

O Liverpool, favorito na visita ao Saint Jakob Park, acabou por cair devido a um golo de Streller aos 52 minutos, somando os primeiros três pontos nesta edição da Liga dos Campeões e ascendendo ao segundo lugar do Grupo B, em igualdade de pontos com a formação derrotada, orientada por Brendan Rogers. Com uma frente de ataque móvel, veloz e tecnicista, o Liverpool não foi capaz de marcar (Markovic, Sterling e Balotelli foram titulares).

«Estou muito feliz. É uma grande vitória. Eu sabia que precisávamos de um excelente desempenho de cada jogador se quiséssemos vencer uma equipa como o Liverpool, e nós fizemo-lo. Defendemos bem, jogámos bem e tivemos oportunidades para conseguir mais golos. Podíamos ter ganho por mais contra o Liverpool! Olhe para os jogadores que eles têm na equipa deles!», afirmou, extasiado, o treinador português Paulo Sousa.