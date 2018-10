Bruno Fernandes continua a marcar a diferença na Udinese

Bruno Fernandes tem apenas 20 anos mas o seu traquejo habituou-se já às exigentes andanças internacionais: o jovem natural da Maia reforçou a Udinese em 2013/2014 depois de subir a pulso no Calcio mediante uma boa temporada no modesto Novara, clube pelo qual jogou 23 jogos na Serie B italiana, marcando quatro tentos na época 2012/2013.

Vindo das camadas jovens do Boavista, o médio ofensivo Bruno Fernandes gosta de pisar terreno avançados e é um facilitador de golos que ronda o perímetro da área contrária, buscando passes mortíferos ou penetrações com bola dominada. Depois do Novara, Fernandes subiu mais degrau na evolução profissional, sendo contratado pela Udinese - actuou em 28 partidas na temporada passada, rubricando 5 golos.

Na jornada passada, no dia 5 de outubro, Bruno Fernandes marcou o primeiro golo da presente época: no Stadio Friuli, Fernandes entrou aos 17 minutos e marcou aos 62, jogo que viria a terminar empatado por um golo de Cascione, do Cesena, aos 90 minutos. O tento do jovem português surgiu no sexto jogo que realizou pela equipa na actual temporada.

Com o valor inegável que o precoce talento tem demonstrado no exigente campeonato italiano (Serie A), deve a selecção nacional ter Fernandes debaixo de olho: o promissor médio ofensivo poderá adicionar qualidade atacante ao grupo de Fernando Santos e a sua utilidade não deve ser desperdiçada pelo simples facto da tenra idade que apresenta ou do pouco mediático clube que representa.