Bjorn, Fonte e Valente: os goleadores da II Liga

A Segunda Liga Portuguesa vai na sua décima jornada e, na tabela dos artilheiros, alguns jogadores mostram o talento próprio dos goleadores, espécie tão procurada pelos clubes do principal escalão do futebol português. Bjorn, Rui Fonte e Ricardo Valente sobressaem imediatamente: os três jogadores lideram a classificação dos melhores marcadores e o seu instinto matador tem-se revelado altamente frutífero.

Bjorn Johnsen é o líder dos artilheiros, com 9 tentos assinados em 10 partidas da II Liga - o avançado de 22 anos, nascido em Nova Iorque, tem brilhado ao serviço do Atlético CP e o seu nome foi até, em Setembro, ligado ao Sporting, que terá estado interessado nos serviços do antigo jogador do Louletano.

Rui Fonte é o segundo classificado na tabela, com 7 golos marcados em 10 partidas na II Liga - o jogador de 24 anos do Benfica B, contratado em 2012/2013, tem-se afirmado como um dos melhores elementos da formação orientada por Hélder Cristovão, na tentativa de furar pela principal formação das «águias».

Ricardo Valente está na terceira posição da tabela dos marcadores, com 6 golos apontados em apenas 8 encontros da II Liga - o jogador luso de 23 anos precisou apenas de 664 minutos pelo Leixões para marcar a meia dúzida de golos que o coloca entre os melhores matadores do escalão secundário.