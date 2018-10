Liga dos Campeões: resultados da terceira ronda

Terminou ontem a terceira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, com quatro pontos amealhados pelas formações portuguesas em prova, o FC Porto foi o único clube luso a angariar três pontos nesta jornada, enquanto o Benfica resgatou um ponto (o seu primeiro ponto) e o Sporting perdeu, nos instantes finais, devido a um erro trágico do árbitro do Schalke 04 x Sporting, no Veltins Arena.

Nos restantes jogos, alto destaque para as goleadas incríveis de Bayern Munique e Shakhtar Donetsk: os dois clubes impuseram goleadas de sete tentos forasteiros, humilhando Roma e BATE Borisov, respectivamente. Relevo merece também a vitória contundente do Borussia Dortmund (sobre o Galatasaray, por 0-4) e o expressivo triunfo do Real Madrid sobre o Liverpool em Anfield Road (0-3).

A grande figura da jornada foi o avançado brasileiro Adriano Luiz, do Shakhtar, ao marcar cinco golos. Cristiano Ronaldo merece também uma ressalva: o capitão da selecção lusa marcou o seu septuagésimo golo da Liga dos Campeões, estando agora a um golo do mítico marcador Raúl, que fixou o recorde, ainda vigente, de 71 golos.

BATE Borisov 0-7 Shakhtar Donetsk