Arouca x FC Porto: Continuar ao ritmo da «Champions»

À 8ª jornada do campeonato português, o FC Porto e Arouca encontram-se. De um lado está uma equipa que está no mau momento depois de três derrotas consecutivas e do outro está uma equipa que depois de um mau momento já parece, neste momento, a tomar o rumo certo como é os das vitórias depois da vitória para na «Champions» contra o Atlético Bilbao mas tem agora um jogo muito importante senão quer voltar a ver (já) fantasmas do passado.

Arouca:

Pior altura para receber os dragões não devia haver. Desde que Pedro Emanuel assumiu o comando da equipa, o Arouca nunca tinha somado três derrotas consecutivas e sem marcar nenhum golo nesses três jogos. Contudo, na época passada também estiveram seis jogos consecutivos sem ganhar e a equipa conseguiu ultrapassar essa fase e agora está na hora de ultrapassar esta. Para isso, os elementos de Pedro Emanuel prometem não entrar em campo já por vencidos e vão trabalhar muito para conseguirem sair do dragão com um bom resultado.

Pedro Emanuel na conferência de impresa à antevisão do jogo disse que apesar de o Porto estar moralizado depois da vitória a nível europeu, vai estar pressionado pelos pontos: «Reconhecemos, como é natural, as que vitórias ajudam a moralizam, e, conseguida a nível europeu, permite essa maior tranquilidade, maior serenidade, mas o Porto não deixa de estar atrás no seu objetivo, e, como tal, pressionado na conquista pontos.» Goicoechea, guarda-redes habitual titular da equipa, garante que: «A equipa está preparada para fazer um grande jogo».

Serginho que está condicionado é o único em dúvida para este jogo, num lista de convocados que só será divulgada este sábado mais tarde.

FC Porto:

O Porto parece estar agora um pouco mais tranquilo e menos pressionado, depois da vitória europeia. Contudo este jogo só pode ser para ganhar. Os azuis-e-brancos já não ganham fora há mais de dois meses. A última vez foi em Paços de Ferreira na 2ª jornada. Pelo meio, o FC Porto empatou com o Guimarães (1-1), com o Sporting (1-1) e também em Donetsk (2-2). Este jogo vai ser muito importante para Julen Lopetegui e a sua equipa. Se o FC Porto não ganhar podem voltar e já os fantasmas do passado e logo numa altura em que a rotatividade de Lopetegui tem sido posta em causa.

Lopetegui na antevisão ao jogo disse que espera um equipa muito organizada, a criar muito problemas tal como criou a algumas das melhores equipa dos nosso campeonato: «O Arouca é uma equipa muito organizada, que cria muitas dificuldades às equipas grandes. Venceu o Sp. Braga, fez 75 minutos extraordinários na Luz, frente ao Benfica, e com o Sporting aguentou quase até ao final.»

Para o jogo, o único indisponível continua a ser Helton que já treina de modo condicionado mas continua a recuperar da grave lesão contraída na época passada. Com o rotatividade de Julen Lopetegui é quase impossível adivinhar o onze provável que vai a jogo.