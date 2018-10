Pole Position para Rosberg em Austin

A sessão de qualificação do GP dos EUA ficou marcada pelo sol e pelo céu limpo que levaram uma grande massa de adeptos a marcarem presença no Circuito das Américas. A sessão ficou ainda marcada pela ausência da Caterham e da Marussia que, por falência técnica, não participarão no GP dos EUA e no GP do Brasil, ainda a confirmar.

Com menos quatro pilotos em prova o modelo de eliminação na qualificação foi ligeiramente alterado. Assim, foram eliminados quatro pilotos na Q1 e na Q2 em vez dos habituais seis. Deste modo, a Q3 teria os mesmos dez pilotos a discutir a pole position.

Rosberg, a carraça de Hamilton

Nos primeiros 18 minutos destinados à Q1 a Mercedes entrou em pista com a habitual ambição de garantir tempos suficientes para a passagem à próxima sessão. O uso de pneus intermédios pelos principais intervenientes causou alguma supressa a abrir a sessão. A meio da Q1 a corrida às boxes foi alvo de atenção. Muitos pilotos que iniciaram a sessão com pneus intermédios trocaram para pneus macios a fim de melhorar os registos.

De salientar ainda o bom desempenho do Lotus de Pastor Maldonado. O venezuelano foi mesmo a surpresa da Q1 com o oitavo melhor tempo e passagem garantida à Q2. De fora para a segunda sessão ficaram Jean-Eric Vergne, Esteban Gutierrez, Sebastian Vettel e Romain Grosjean.

Na segunda sessão de qualificação destaque para os McLaren de Button e Magnussen. Ambos os pilotos rodaram em tempos abaixo do normal. Ao contrário da Q1 Rosberg foi mais rápido que Hamilton. O alemão fechou a sessão no segundo 36’, sendo o único piloto a atingir esse tempo, 1:36.290.

Nos instantes finais da sessão nova surpresa desta vez com a qualificação de Adrian Sutil que conseguiu na última volta lançada alcançar o décimo melhor tempo. Kimi Räikkönen com o nono tempo passou nos limites à última sessão e não teve qualquer destaque durante todo o sábado. De fora para a última sessão ficaram Pastor Maldonado, Sergio Perez, Nico Hulkenberg e Daniil Kvyat.

Para a derradeira sessão de qualificação só a Mercedes e a Williams eram claramente favoritas à discussão da pole position em Austin. A supremacia de ambas as equipas revelou-se implacável até final e fechando as primeiras duas linhas da grelha de partida para a corrida de domingo. Nos minutos finais houve nova disputa pelos lugares cimeiros ainda que sem mudanças significativas. De salientar apenas que Rosberg, Hamilton e Bottas foram os únicos pilotos com tempos no segundo 36’.

Grelha de Partida para o GP dos EUA

1 – Nico Rosberg (Mercedes) - 1:36.067

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:36.443

3 – Valtteri Bottas (Williams) - 1:36.906

4 – Felipe Massa (Williams) - 1:37.205

5 – Daniel Ricciardo (Red Bull) - 1:37.244

6 – Fernando Alonso (Ferrari) - 1:37.610

7 – Jenson Button (McLaren) - 1:37.655

8 – Kevin Magnussen (McLaren) - 1:37.706

9 – Kimi Räikkönen (Ferrari) - 1:37.804

10 – Adrian Sutil (Sauber) - 1:38.810

