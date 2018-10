Resultado jogo Benfica x Monaco na Liga dos Campeões

Esperemos que tenham gostado de mais . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Esta vitória deixa os encarnados ainda no último lugar do Grupo C, embora com os quatro mesmos pontos do Zenit, que será o próximo adversário dos encarnados. O Monaco continua com cinco pontos na segunda posição, enquanto o Bayer Leverkusen é líder destacado com nove pontos.

Triunfo suado e diga-se feliz do Benfica por aquilo que foi a segunda parte. O Monaco esteve mais perto do golo, com a bola a rondar mais vezes a baliza de Júlio César. Os encarnados acabam por aproveitar um lance bola parada, onde Talisca mais uma vez decidiu.

FINAL DO JOGO! VITÓRIA DO BENFICA POR 1-0 SOBRE O MONACO!

90' Alteração no Benfica, saiu Gaitán e entra Tiago.

86' Alteração no Benfica, saiu Derley e entra Cristante.

85' Cartão amarelo para Martial por falta sobre Maxi Pereira.

82' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Canto da esquerda,desvio de Derley e Talisca ao segundo poste encosta para o fundo das redes.

77' Kurzawa arrisca de longe, mas a bola vai para as mãos de Júlio César.

75' Lima de cabeça faz a bola passar perto do poste, era canto pois o esférico desviou em Ricardo Carvalho.

73' Cartão amarelo para João Moutinho por derrubar Derley.

71' Substituição no Monaco, saiu Traoré e entra Martial.

67' Traoré atira com a bola a sair perto do poste, mas ainda toca em Luisão.

64' Remata em boa posição na área, mas a bola é desviada por Kurzawa.

62' Substituição no Monaco, saiu Ocampos e entra Dirar.

62' Alteração no Benfica, saiu Samaris e entra Lima.

61' De novo Ferreira-Carrasco atirar, mas Júlio César segura facilmente.

59' Salva Júlio César!!! Ferreira-Carrasco passa por Jardel e depois remata, mas o guarda-redes brasileiro faz uma enorme defesa.

57' Remate de Traoré com Júlio César a segurar a dois tempos.

56' Cartão amarelo para Toulalan, por protestos.

52' Remate de Talisca e Subasic a voar para bola defendendo para canto.

49' Cruzamento do lateral direito Fabinho e o outro lateral Kurzawa a saltar de cabeça atirando ao lado.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O MONACO!

Em cima do intervalo foi a vez do outro extremo encarnado Gaitán, ver o seu remate ser desviado pela perna do central Raggi, evitando que o esférico fosse para o fundo das redes. Esperemos que a segunda nos traga golos que possam garantir um triunfo importante para o Benfica.

Sálvio logo aos quatro minutos atirou para fora quando só tinha Subasic pela frente, não aproveitando um lance flagrante para marcar. O Monaco respondeu num cruzamento do lateral direito Fabinho, que Júlio César desviou com as luvas evitando que Traoré pudesse finalizar com sucesso.

Primeira parte nem sempre bem jogada com o Benfica a ter mais bola e a criar duas ocasiões de golo para se colocar em vantagem no marcador. O Monaco por seu turno vai tentando sair em contra-ataque, com Ferreira-Carrasco a ser o mais esclarecido dos franceses.

INTERVALO DO ENCONTRO! BENFICA E MONACO EMPATAM A ZERO!

45' Que perdida de Gaitán!!! O argentino na área a rematar, mas o central Raggi com a perna desvia a bola para fora.

39' Cartão amarelo para Ricardo Carvalho por rasteirar Talisca.

38' Cartão amarelo para Enzo Pérez por protestar uma falta sobre Kondogbia.

37' Ferreira-Carrasco de fora área remata para fora sem perigo para Júlio César.

35' Trinta e cinco minutos com a partida numa fase de bolas perdidas de ambos os lados com passes errados, ainda assim o Benfica continua a ser mais esclarecido no ataque.

28' Cartão amarelo para Samaris por derrubar João Moutinho.

26' Cartão amarelo para Traoré por falta cometida sobre André Almeida.

23' Ataque perigoso do Monaco, com Fabinho a cruzar e Júlio César a ir ao relvado e com as luvas desvia a bola de Traoré, que estava pronto a rematar.

17' André Almeida ensaia o remate que sai torto e muito por cima da baliza de Subasic.

15' Primeiros quinze minutos de jogo com o Benfica melhor e mais perigoso e a pressionar, com o Monaco a tentar sair no contra-ataque, explorando Ocampos e Ferreira-Carrasco.

11' Remate de fora da área de Gaitán, mas a bola passa ao lado da baliza.

4' Que perdida do Benfica!!! Talisca abre na direita em Sálvio que entra na área pela direita e frente a Subasic atira ao lado.

3' Resposta pronta do Benfica num lance de Gaitán, com o argentino a rematar para as mãos de Subasic.

3' Primeiro remate é do Monaco, foi Kondogbia atirar para defesa fácil de Júlio César.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O BENFICA!

19:43. Nas bancadas estão cerca de 20 a 25 mil espectadores.

19:41. Entram as equipas no relvado do Estádio da Luz. Toca o hino da Liga dos Campeões.

19:39. Leonardo Jardim tem no banco do Monaco, Stekelenburg, Abdennour, Dirar, Bakayoko, Bernardo Silva, Germain e Martial.

19:37. No banco de suplentes do Benfica vão estar, Artur, César, Benito, Cristante, Lima, Pizzi e Tiago.

19:34. As equipas já recolheram aos balneários. Daqui a pouco o início do Benfica x Monaco.

19:20. Os onzes de cada formação aquecem já no bem tratado relvado da Luz, que para já tem pouco público nas bancadas.

19:08. Os guarda-redes das equipas já vão aquecendo no relvado do Estádio da Luz.

19:02. O Monaco joga com, Subasic na baliza, na defesa Fabinho, Raggi, Ricardo Carvalho e Kurzawa, o meio-campo com João Moutinho, Toulalan e Kondogbia, no ataque Ferreira-Carrasco, Ocampos e Traoré.

19:00. O Benfica alinha com, Júlio César na baliza, a defesa com Maxi Pereira, Luisão, Jardel e André Almeida, no meio-campo Samaris, Enzo Pérez, Talisca, Sálvio, Gaitán e na frente Derley.

18:57. Já temos equipas oficiais de Benfica e Monaco!

18:55. Terminou o jogo em São Petersburgo, o Zenit foi derrotado pelo Bayer Leverkusen por 1-2. Son bisou para os alemães e Rondón reduziu já perto do fim. Com este resultado o Bayer soma nove pontos e lidera o Grupo C, o Monaco é segundo com cinco e o Zenit soma quatro pontos na terceira posição o Benfica se vencer o Monaco entra na luta pelo apuramento, igualando desde logo a equipa russa.

18:47. Reduz o Zenit por Rondón praticamente em cima do minuto 90'. Zenit 1-2 Bayer Leverkusen.

18:30. Aumenta o Bayer Leverkusen outra vez por Son. 0-2 para os germânicos, e o triunfo quase garantido e nove pontos somados. O Zenit soma quatro pontos e pode ver o Benfica colar-se no terceiro com a mesma pontuação, caso os encarnados derrotem o Monaco.

18:25. Marca o Bayer Leverkusen, por intermédio de Son. Os alemães vencem por 0-1, e com este resultado, o Benfica em caso de triunfo iguala o Zenit no terceiro lugar do Grupo C.

18:10. Já se joga a segunda parte do outro encontro do Grupo C, neste momento Zenit e Bayer Leverkusen empatam a zero.

16:55. Jorge Jesus poderá alterar a dinâmica do onze-base, colocando Enzo numa zona recuada do meio-campo, na posição seis, em detrimento do grego Samaris, que tem desiludido. Eliseu, lesionado dará lugar ou a André Almeida ou a Loris Benito (que se pode estrar na Champions).

16:30. Com a ausência de Berbatov, Leonardo Jardim tem duas principais opções para o ataque: Martial, jogador veloz, ou Germain, avançado que também tem sido opção regular para o treinador português ex-Sporting.

15:45. Possíveis onzes iniciais para a partida Benfica x Mónaco:

15:45. Lisandro Lopez não poderá jogar pelo Benfica, pois o central argentino foi expulso na partida anterior, no Stade Louis II. Ola John, Fejsa, Amorim, Silvio também ficarão de fora, devido a lesões. Jardel, por seu turno, estará de volta à formação inicial, depois de ter recuperado de uma lesão. Berbatov é a grande ausência no Mónaco, também por lesão.

15:35. O Benfica vem de uma vitória caseira para a liga portuguesa, por 1-0 frente ao Rio Ave, com um golo de Anderson Talisca. O Monaco chega a esta partida depois de um empate 1-1 contra o Stade Reims, com Elderson a marcar o tento monegasco, a passe de Bernardo Silva. O jovem, emprestado pelo Benfica, poderá estrear-se enquanto sénior no Estádio da Luz...mas pela formação do Mónaco, já que nunca teve a oportunidade de o fazer pelo Benfica.

15:25. Este será o jogo número 200 acolhido pelo Estádio da Luz nas provas da Liga dos Campeões. A equipa encarnada tem uma grande compilação de encontros jogados na Luz, assim como também tem grande História na prova europeia: o Benfica já arrebatou a competição nas temporadas de 1960/1961 e 1961/1962: primeiro contra o Barcelona (3-2) e depois diante do Real Madrid (5-3).

15:15. Na era de Jorge Jesus no Benfica, o clube da Luz apenas conseguiu passar a fase de grupos por uma ocasião (2011/2012), num total de quatro tentativas. Se falhar nova tentativa nesta presente temporada, Jorge Jesus terá um saldo de cinco presenças, quatro falhanços e uma competente participação. O rácio de vitórias de Jesus na prova milionária (em fases finais) é baixa: abaixo dos 38%.

15:10. O Benfica viria, nessa temporada, a eliminar o campeão europeu em título, Liverpool, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões 2005/2006. O Benfica venceu a primeira mão, na Luz, por 1-0 (golo de Luisão) e em Anfield Road bateu o Liverpool por 0-2, com golos de Simão Sabrosa e Fabrizio Miccoli. Viria, nos quartos-de-final, a ser eliminado pelo Barcelona.





15:05. A penúltima vez que o Benfica conseguiu passar a fase de grupos remonta à temporada 2005/2006, com o treinador Ronald Koeman ao leme. Os encarnados apuraram-se em segundo lugar, atrás do Villarreal, num grupo que contava também com o Lille e o Manchester United - o Benfica venceu de modo épico o Manchester (2-1 na Luz) e garantiu a passagem - golos de Geovanni e Beto contra um de Paul Scholes.





15:00. Esta é a décima participação do Benfica na Liga dos Campeões, mas, nos últimos anos, a formação lisboeta não tem sido capaz de ultrapassar a fase de grupos. A última vez que tal se sucedeu foi na temporada 2011/2012, com Jorge Jesus ao leme. O Benfica garantiu o apuramento em primeiro lugar, num grupo que tinha Otelul Galati, Manchester United e Basileia - o Benfica eliminou o Zenit nos oitavos-de-final e foi eliminado pelo Chelsea nos quartos-de-final.

14:50. A última vitória do Benfica na Liga dos Campeões remonta à temporada passada, quando, na última partida da fase de grupos, os encarnados bateram os franceses do PSG, na Luz, por 2-1. Os golos das águias foram marcados por Gaitán e Lima (grande penalidade). Apesar da vitória (Benfica perdera 0-3 no Parque dos Príncipes), a equipa não se apurou para a fase seguinte, ficando atrás dos parisienses e do Olympiakos.

14:50. Tanto o Benfica como o Mónaco demonstra um dos mais baixos índices de eficácia de toda a Liga dos Campeões: em 3 partidas, as duas equipas apenas marcaram um golo. O único tento vermelho foi marcado pelo extremo Salvio, na derrota do Benfica em Leverkusen. O golo monegasco foi de autoria do médio português João Moutinho, diante do Bayer Leverkusen. Só o Apoel iguala o fraco registo de golos de Benfica e Mónaco.

14:35. Na partida anterior, Mónaco x Benfica, ambas as equipas se anularam, providenciando um fraco espectáculo de futebol, com poucas oportunidades de golo. Naquela que foi a primeira partida oficial entre as duas formações, Jorge Jesus e Leonardo Jardim mediram forças mas nenhum se conseguiu superiorizar. O Benfica esteve perto de marcar, por intermédio de Lima e Gaitán, enquanto o Mónaco esteve a centímetros de golo através de Ocampos.

14:25. O Mónaco conta com dois empates e uma vitória: o triunfo surgiu logo na abertura da fase de grupos, com um golo de Moutinho a abater a oposição do Bayer. Seguiram-se dois empates 0-0, primeiro contra o Zenit, treinado por André Villas-Boas, e depois novo empate sem golos, em casa, diante do Benfica; o resultado que serviu os intentos do Mónaco mas não os do aflito Benfica.

14:20. O Benfica tem 3 partidas na Liga dos Campeões e ainda não foi capaz de triunfar. Conta com duas derrotas e um empate. Na primeira jornada o Benfica perdeu por 0-2 contra o Zenit, em plena Luz. Na segunda jornada os encarnados viajaram até Leverkusen, perdendo por 3-1 com o Bayer. Na terceira jornada o Benfica visitou o Mónaco e não foi além de um 0-0 no Stade Louis II.

14:10. O jogo será totalmente decisivo para as aspirações do Benfica em qualificar-se para os oitavos-de-final da competição. O Benfica apenas tem um ponto, e precisa urgentemente de sair da Luz com uma vitória frente ao Mónaco. Os monegascos têm 5 pontos e ainda não perderam nesta edição da Liga dos Campeões - em caso de vitória ficam extremamente bem colocados para se apurarem.

14:00. Bem-vindo à Liga dos Campeões, hoje jogar-se-á o Benfica x Mónaco, no Estádio da Luz, às 19:45 horas. Jogo decisivo para o Benfica, nesta quarta jornada da Uefa Champions League - assista e ao duelo Benfica - Mónaco, em Vavel Portugal.