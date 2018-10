Adeptos do FC Porto provocam vandalismo em Salamanca

Descatos, roubos, vandalismo e ameaças: assim se descrevem, segundo o diário La Gaceta de Salamanca, os actos de alguns adeptos portistas que se deslocaram a Bilbau para assistir ao jogo Athletic x FC Porto da passada Quarta-feira. O diário online narra os actos criminosos, aludindo ao vandalismo em estações de serviço de Salamanca.

«Infelizmente já são velhos conhecidos nossos. Quando passam por aqui tentámos sempre impedir a sua entrada, mas desta vez apanharam-nos de surpresa. Roubaram e ao sair o alarme apitou. O empregado chamou-os à atenção e então empurraram-no e ameaçaram-no. Não foi algo mais grave porque não quiseram», declarou um empregado ao jornal La Gaceta de Salamanca.

Foram relatados também roubos: «Parou um autocarro e saíram dois ou três. Logo a seguir entraram todos de seguida e puseram no bolso tudo o que encontravam... e foram embora. Os do primeiro autocarro roubaram tudo o que quiseram, mas quando veio o segundo já estávamos avisados e fechámos as portas. Aí, começaram a atirar coisas à porta...», afirmou outro dos empregados que aceitaram denunciar os incidentes à imprensa local.