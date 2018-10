Fernando Santos apresenta convocatória com duas estreias e um regresso

Fernando Santos revelou esta sexta-feira a lista de convocados para os jogos com a Arménia - a contar para o apuramento para o Euro2016 - e com a Argentina, jogo particular marcado para o Estádio de Old Trafford, em Manchester, Inglaterra.

Fernando Santos continua a promover estreias

O destaque vai para a inclusão dos laterais esquerdos Raphael Guerreiro (FC Lorient) e Tiago Gomes (SC Braga), que se estreiam na seleção principal para colmatar as ausências de Fábio Coentrão, Eliseu e Antunes, impedidos de dar o seu contributo nestas partidas devido a problemas físicos.

A chamada de Bosingwa, que não defendia as cores nacionais desde o jogo particular frente à Espanha a 17 de Novembro de 2010 (na altura, Portugal venceu por 4-0), e que atualmente joga pelos turcos do Trabzonspor significa, mais uma vez, o regresso de jogadores com os quais Paulo Bento já não contava. Curiosamente, o último treino do lateral direito pela equipa das quinas fora em Genebra, Suíça, antes de um amigável com a seleção argentina, em Fevereiro de 2011, onde o jogador se terá desentendido com o então selecionador, dando origem ao "caso Bosingwa".

Fernando Santos promoveu ainda o regresso de Hélder Postiga, que esteve ausente da última convocatória, na qual Éder foi o único ponta-de-lança da armada lusitana.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Sevilha) e Rui Patrício (Sporting).

Defesas: Bosingwa (Trabzonspor), Bruno Alves (Fenerbahçe), Cédric (Sporting), José Fonte (Southampton), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Lorient), Ricardo Carvalho (Mónaco) e Tiago Gomes (SC Braga).

Médios: Adrien, João Mário e William Carvalho (Sporting), André Gomes (Valencia), João Moutinho (Mónaco) e Tiago (Atlético Madrid).

Avançados: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Danny (Zenit), Éder (Sp. Braga), Hélder Postiga (Dep. Corunha), Nani (Sporting), Ricardo Quaresma (FC Porto) e Vieirinha (Wolfsburgo).