GP do Brasil 2014 de F1 directo

17:50 Obrigado a todos por acompanharem mais um fim-de-semana de Fórmula 1 no VAVEL.com! Não percam, já daqui a pouco, a crónica à emocionante prova brasileira, a 18º do campeonato. No fim-de-semana de 21 a 23 de Novembro teremos a derradeira corrida, o GP de Abu Dhabi, onde o título se decidirá! Bom domingo a todos!

Classificação final do GP do Brasil 2014

1 Rosberg Mercedes 71 voltas 2 Hamilton Mercedes +1,4s 3 Massa Williams +41,0s 4 Button McLaren +48,6s 5 Vettel Red Bull +51,4s 6 Alonso Ferrari +61,9s 7 Räikkönen Ferrari +63,7s 8 Hulkenberg Force India +63,9s 9 Magnussen McLaren +70,0s 10 Bottas Williams +1 volta 11 Kvyat Toro Rosso +1 volta 12 Maldonado Lotus +1 volta 13 Vergne Toro Rosso +1 volta 14 Gutierrez Sauber +1 volta 15 Perez Force India +1 volta 16 Sutil Sauber +1 volta 17 Grosjean Lotus DNF 18 Ricciardo Red Bull DNF

17:42 Com pontos a dobrar na última corrida, em Abu Dhabi, tudo está ainda em aberto no campeonto. Significa isto que, mesmo que Nico Rosberg vença em Yas Marina, se Hamilton terminar em 2º, como aconteceu hoje, o britânico será o campeão mundial de 2014!

17:40 Foi a 5ª vitória da temporada para Nico Rosberg! Felipe Massa, que já tinha sido 3º no GP de Itália, volta a terminar em 3º, agora em casa. Bom anos para os Williams.

17:36 «Woohoo! Great job, Nico!», diz-lhe o seu engenheiro. «Thanks a lot, guys! Good job!», responde o vencedor, Nico Rosberg. 17 pontos separam agora Rosberg de Hamilton, que entrará na derradeira prova na liderança do campeonato.

17:34 Com Lewis Hamilton em 2º, é a 11ª dobradinha para a Mercedes em 2014, num total de 18 possíveis até ao momento. Massa termina em 3º, em solo doméstico! Mais uma boa prestação do Williams.

BANDEIRA AXADREZADA! NICO ROSBERG (MERCEDES) VENCE O GP DO BRASIL 2014!!

70/71 Hamilton continuar a puxar, mas Rosberg está a gerir muito bem a pressão do colega e o espaço entre ambos. Se não errar na volta final, terá a corrida ganha!

3 VOLTAS PARA O FINAL!!

68/71 Alonso ultrapassa o colega de equipa! O espanhol serve-se do DRS na recta da meta para conquistar o 6º posto.

67/71 O combate prossegue entre os Ferrari! Estiveram lado a lado, o espanhol e o finlandês!

66/71 BANDEIRAS AMARELAS! Grosjean está parado na curva 10, a "Bico de Pato". Extintores a funcionar no Lotus... ESTÁ FORA!

65/71 Rosberg vai conseguindo manter um bom ritmo. A diferença entre os dois circula entre os 0,5s e 1s. Os Ferrari lutam agora entre si. Räikkönen é 6º, mas a menos de meio segundo vem Alonso.

62/71 Luta acesa entre Button, Vettel e Räikkönen! Os três pilotos trocam tentativas de ultrapassagem entre si. Depois de Button atacar o Ferrari na recta da meta, o finlandês coloca-se lado a lado antes de ter de ceder ao McLaren. Vettel, que vinha próximo, aproveita a deixar e deixa o Ferrari atrás de si.

A 10 voltas para o final temos: 1) Rosberg, 2) Hamilton, 3) Massa, 4) Hulkenberg, 5) Räikkönen.

58/71 Os Mercedes começam agora a dobrar os últimos classificados. Sem problemas na passagem a Sutil. Veremos o que sucede com os próximos.

56/71 Nova volta mais rápida para Rosberg: 1:13,937. Mas Hamilton continua-lhe no encalço.

53/71 Divertido erro para Massa na sua última paragem nas boxes. O brasileiro baralhou-se e entrou na box da McLaren, que ficava imediatamente antes da sua Williams.

52/71 Os Mercedes estão a apenas 0,5s um do outro! Serão umas 20 voltas finais ao rubro!!

51/71 Rosberg pára nas boxes. Hamilton deverá parar na próxima volta. Massa também vem para as boxes. Entram os pilotos nos últimos stints.

47/71 Hamilton continua a ganhar tempo a Rosberg. O inglês já só está a 2,3s do alemão. A vantagem de Rosberg chegou a ser de 7 segundos!

45/71 Bottas volta a precisar de uma demorada paragem nas boxes. Perde tempo o finlandês após um dos mecânicos precisar de fazer ajustes na asa dianteira. Entretanto, Alonso passa Magnussen e é 6º!

42/71 Bottas perde luta com Hulkenberg na primeira curva e tem de sair largo pela escapatória!! O Williams ainda segura Räikkönen num primeiro momento, mas o Ferrari ultrapassa mesmo o compatriota.

40/71 Ricciardo queixa-se do travão dianteiro esquerdo. Fala em vibrações fortes. ABANDONA DANIEL RICCIARDO, o australiano da Red Bull que se vem arrastando para as boxes.

39/71 Kvyat (Toro Rosso), Magnussen (McLaren) e Alonso (Ferrari) lutam pelo 6º lugar, por esta ordem. Menos de 1s separa os três pilotos.

37/71 Hamilton vai fazendo minguar a diferença para Rosberg. 4,9s, neste momento, separam os dois Mercedes. Räikkönen era 3º, mas tem paragem falhada na box!! O "front-jack" desceu o carro antes do pneu dianteiro direito ter sido colocado... Reentra em 13º.

35/71 Alonso (Ferrari) é neste momento 10º, fechando os lugares pontuáveis. É perseguido por Ricciardo, a 0,8s.

33/71 «O teu colega de equipa está a atacar muito. Lembra-te de que a diferença é de 6 segundos.», Rosberg é avisado pelo seu engenheiro. A diferença é agora de 5,9s.

30 voltas cumpridas, os 5 primeiros são: 1) Rosberg, 2) Hamilton, 3) Räikkönen, 4) Hulkenberg, 5) Massa. A segunda ronda de paragens deverá ainda alterar algumas posições brevemente.

29/71 Erro para Hamilton, que liderava após paragem de Rosberg! Na primeira curva, o carro dança e o inglês sai de pista, derrapando de lado. Rosberg tem agora um intervalo de 7 segundos sobre o colega!

27/71 Curiosa paragem de Bottas...! Os mecânicos da Williams têm de apertar o cinto ao finlandês, que aparentemente se teria soltado. Reentra em 15º. Entretanto, os pilotos realizam a segunda ronda de paragens.

26/71 Massa pára na box e cumpre os 5 segundos de penalização. Cai para 12º.

25/71 A Force India comunica a Hulkenberg que todos os pilotos deverão optar por 3 paragens... E Vettel vem para as boxes pela segunda vez. Não terá sido demasiado cedo?

24/71 Vettel continua a seguir Alonso de perto. Ambos os pilotos ultrapassam Grosjean, que caiu para 9º.

23/71 Os pneus estão a apresentar grandes problemas ao longo do pelotão. Vários monolugares apresentam bolhas e rasgos claramente visíveis, com os pilotos queixando-se de muitas vibrações.

21/71 Paragem falhada para Sutil. A roda traseira direita deu problemas ao apertar e o alemão perdeu muito tempo. Reentrou em 18º, sem certeza de que o pneu esteja devidamente apertado...

Com 20 voltas, os primeiros 5 são: 1) Rosberg, 2) Hamilton, 3) Massa, 4) Bottas e 5) Button.

19/71 A entrada para a primeira curva tem sido local preferido para ultrapassagens, com a ajuda do DRS. Alonso e Vettel passaram aí o Sauber de Sutil.

18/71 Muitas comunicações entre os homens da Mercedes e os seus engenheiros. Hamilton queixa-se de uma bolha num pneu dianteiro, enquanto Rosberg avisa que o carro foge de traseira.

17/71 A Red Bull pede a Vettel para aliviar o ritmo. O alemão tem de fazer render o actual jogo de pneus. Entretanto, à entrada do S de Senna, Massa dobra Kvyat!

15/71 Hamilton tem o pneu traseiro direito em sobreaquecimento. A equipa já o avisou desse facto... E Hamilton aproveita a recta da meta para também ultrapassar Hulkenberg!

14/71 Nico Rosberg ultrapassa Nico Hulkenberg na recta da meta e retoma a frente da corrida. O Force India está agora entre os dois Mercedes.

14/71 Vettel e Alonso estão novamente em duelo, mas agora com o espanhol em 12º e o alemão em 13º.

12/71 Hulkenberg, que partiu em 12º, beneficiou da sua escolha de pneus e é agora 1º! O homem da Force India foi o primeiro da grelha a partir com pneus médios, que se provaram a escolha acertada. Recorde-se que os 10 primeiros não os podiam ter escolhido, uma vez que ontem passaram à Q3 com pneus macios.

Depois de 10 voltas, com sucessivas entradas nas boxes, o topo da classificação indica-nos: 1) Hulkenberg, 2) Kvyat, 3) Rosberg, 4) Hamilton, 5) Grosjean.

9/71 Felipe Massa recebe penalização stop/go! O brasileiro excedeu o limite de velocidade na via das boxes... Entretanto, Alonso e Hamilton também pararam... E o inglês reentra em pista mesmo atrás de Rosberg!

8/71 Quase todos os pilotos entram na box para trocar pneus. Foi agora a vez de Perez, Bottas, Button e Vettel. E agora é Rosberg, que liderava, a vir trocar de composto!

6/71 Pastor Maldonado é o primeiro a ir à box. O Lotus sai com pneus médios... E Massa também pára para trocar! Os pneus macios, nos carros muito pesados e com o asfalto a ferver, estão a sofrer muito neste início de corrida.

Ao fim de 5 voltas, os primeiros pilotos são: 1) Rosberg, 2) Hamilton, 3) Massa, 4) Bottas e 5) Button.

4/71 Desde o início que está acesa a batalha pela 7ª posição. Alonso vai segurando atrás de si os Red Bull de Vettel (8º) e Ricciardo (9º).

3/71 Rosberg procura distanciar-se de Hamilton. O alemão aponta a volta mais rápida, com 1:16,412.

1/71 Tudo igual nas primeiras posições. Atrás dos Mercedes, Massa é 3º e Bottas 4º, com o brasileiro a ter de queimar a primeira travagem para segurar o finlandês atrás de si. O 5º é Button.

Volta 1/71 Nico Rosberg sai muito bem e mantém-se na frente de Hamilton! Passagem tranquila de todos na primeira curva.

ARRANCOU O GP DO BRASIL 2014!

16:02 Hamilton vai informando a equipa de que o seu motor segue com poucas rotações, em risco de ir abaixo. Já o havia feito durante a volta de instalação...

16:00 Está praticamente tudo pronto para a partida! Os pilotos preparam-se para sair para a volta de posicionamento.

15:53 Adrian Sutil (Sauber) parece estar a posicionar-se para iniciar a prova a partir da via das boxes! A Sauber informou ter feito uma alteração técnica no monolugar do alemão, mas não esclarece qual.

15:51 Sobre este assunto, Bernie Ecclestone afirmou: «Estou pronto para a Fórmula 1 com 8 equipas de 3 carros. (...) Quem não tem as finanças [para estar aqui] deve sair.»

15:47 Ouve-se neste momento o Hino Nacional do Brasil no circuito de Interlagos! Está oficialmente aberto o GP do Brasil.

15:45 Tal como nos EUA, a corrida de hoje terá apenas 18 monolugares, após as ausências da Caterham e da Marussia. No seguimento destes acontecimentos, sobem de tom as conversas sobre a possibilidade da próxima temporada ter 8 equipas de 3 carros cada.

15:42 O grid está, como habitualmente, muito povoado. Entre convidados, jornalistas, engenheiros e mecânicos, os monolugares recebem as suas afinações finais, enquanto os pilotos revêem estratégiaas e aproveitam os últimos momentos para descomprimir.

15:38 Vários pilotos estão neste momento em pista a realizar as suas voltas de aquecimento e instalação, para depois se dirigirem à grelha de partida, onde os seus mecânicos os aguardam para as derradeiras configurações.

15:37 Ontem, os pilotos conseguiram os melhores tempos com os pneus macios. Veremos se a chuva não vem confundir as estratégias das equipas.

15:34 Para este GP do Brasil, a Pirelli trouxe os seus compostos macios (amarelos) e médios (brancos). O asfalto está muito quente em Interlagos, com 55ºC no momento!

15:30 Faltam apenas 30 minutos para o início do GP do Brasil em F1, com transmissão aqui no VAVEL.com!

15:25 A luta pelo título está ao rubro, com apenas 18 pontos a separar os dois homens da Mercedes: Hamilton lidera, com 316 pontos, face aos 292 do compaheiro Rosberg.

15:22 Vettel, falando da sua seca de vitórias na presente temporada, diz que pode ter alguma oportunidade de espreitar a vitória caso a chuva entre em cena. O alemão confessa que, com tempo seco, a Mercedes não dará hipóteses.

15:15 Num momento em que faltam apenas duas corridas para o final da temporada, regista-se o facto de que nem a Ferrari nem a McLaren conseguiram ainda qualquer vitória. Também Sebastian Vettel não conquistou ainda qualquer prova em 2014.

15:02 A cerca de uma hora do início da corrida, recordemos a ordem dos monolugares na grelha de partida:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Massa Williams 4 Bottas Williams 5 Button McLaren 6 Vettel Red Bull 7 Magnussen McLaren 8 Alonso Ferrari 9 Ricciardo Red Bull 10 Räikkönen Ferrari 11 Gutierrez Sauber 12 Hulkenberg Force India 13 Sutil Sauber 14 Grosjean Lotus 15 Vergne Toro Rosso 16 Maldonado Lotus 17 Kvyat* Toro Rosso 18 Perez** Force India

*Kvyat qualificou-se em 14º, mas cumpre penalização de 7 lugares (restante penalização após troca de motor no GP dos EUA). **Perez foi 17º na Qualificação, mas cumpre penalização de 7 lugares após causar uma colisão na última prova.

15:00 A Pirelli recomendava, em caso de tempo seco, uma estratégia de três paragens para este GP do Brasil, apesar de reconhecer que duas paragens podem ser suficientes. A meteorologia pode porém baralhar todas as estratégias.

14:52 Ontem, a terceira sessão de treinos livres e a Qualificação foram ensombradas pela possibilidade de chuva, que não se verificou. Os pneus macios provaram-se melhor opção do que os médios, mas as previsões meteorológicas apontam chuva e talvez até trovoada para a corrida de hoje.

14:50 A reacção de Alonso foi curiosa, fazendo um clássico gesto de mão italiano e queixando-se via rádio, muito irritado: «Ai, ai, ai...! Why? How can I start a qualifying with a low battery? How is it possible? How?»

14:47 À medida que a temporada se aproxima do final, e com várias trocas de equipa conhecidas já para 2015, os pilotos parecem ter começado a perder a paciências com as respectivas equipas. Ontem, na Qualificação, quer Vettel quer Alonso se queixaram da falta de atenção dos seus engenheiros, que permitiram que os monolugares iniciassem a sessão sem as baterias carregadas.

14:44 Recorde-se que, tal como aconteceu no GP dos EUA, também em Interlagos a Marussia e Caterham ficam de fora devido aos seus problemas financeiros. A Marussia abriu oficialmente falência na sexta-feira, enquanto a Caterham tem actualmente aberta uma campanha de crowdfunding para tentar regressar à pista em Abu Dhabi.

14:41 Kimi Räikkönen (Ferrari), que largará em 10º, está a precisamente 1,076s do Mercedes de Nico Rosberg.

14:38 A corrida de hoje promete ser escaldante. O andamento na Qualificação foi muito bom, com os 10 pilotos mais rápidos separados por pouco mais de um segundo!

14:34 Os números da Mercedes em 2014 são espantosos em toda a linha. Entre Rosberg e Hamilton, somente a Áustria conheceu outro detentor da pole position: Felipe Massa, o brasileiro da Williams que hoje parte em 3º, na sua corrida caseira.

14:32 Hoje, os Mercedes partem uma vez mais da primeira linha. Rosberg conquistou a 10ª pole da temporada (num total de 14 na carreira). O alemão afirmou-se «muito motivado para continuar a dar o máximo que puder» depois de ter roubado a pole position a Hamilton já depois da bandeira axadrezada. Apenas 0,033s separam os dois colegas!

14:25 Apesar de todas as críticas à baixa velocidade dos monolugares de 2014, quando comparados com os seus predecessores, a verdade é que a história no Brasil promete ser diferente. Rosberg obteve ontem a pole com 1:10.023, tempo mais de um segundo mais rápido do que o recorde do traçado em situação de corrida (1:11,473), obtido por Juan Pablo Montoya em 2004, ao volante de um Williams.

14:20 A famosa curva "Bico de Pato", no seio do sector 2, é um ponto-chave do circuito. Durante os treinos livres, foi um dos locais onde vários pilotos tiveram problemas em acertar no tempo de travagem.

14:15 O segundo sector, o mais longo dos três, é também o mais desafiante, com uma complicada sucessão de curvas e contra-curvas, ganchos apertados combinados com a inclinação da pista, que desce até à famosa curva "Junção", no início do sector 3.

14:12 O circuito de Interlagos conta com a particularidade de ser o único corrido no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Tem 15 curvas, a maioria delas à esquerda, e duas zonas DRS, uma na recta da meta e outra na denominada "reta oposta", entre as curvas 3 e 4. (Imagem: Formula1.com)

14:05 O traçado brasileiro é um dos mais curtos do calendário. Com apenas 4,309km, exigirá dos pilotos 71 voltas antes da bandeira axadrezada poder ser mostrada.

13:58 Boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da F1 no VAVEL.com. Hoje, estamos em Interlagos, no Autódromo José Carlos Pace, para o GP do Brasil, 18ª e penúltima prova da temporada 2014.