Bruno de Carvalho ponderou processos disciplinares a Nani e Patrício

Dias agitados vivem-se no reino do leão. Segundo informações adiantadas pelo diário desportivo Record e pelo Diário de Notícias o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, ponderou instaurar processos disciplinares a três jogadores do clube - Nani, Jefferson e Rui Patrício, capitão leonino.

A intenção, que foi mesmo verbalizada por Bruno de Carvalho aos jogadores, ficou no entanto por concretizar, devido à ponderação posterior do líder dos Leões, que achou mais sensato não agudizar o mau ambiente que se vive no clube desde as suas veementes declarações públicas após a derrota em Guimarães.

Nani, Jefferson e Patrício reagiram à reprimenda do presidente, publicando mensagens nas redes sociais que parece não ter sido do agrado do líder directivo do Sporting. Apesar do recuo do presidente, a atmosfera no reino dos leões está afectada, tendo o balneário ficado desagradado com as declarações publicadas na sua página de Facebook.

De realçar que Nani teve a reacção mais contundente, veiculada após a vitória frente ao Schalke: «O futebol é um momento, não ganhámos e cada um tem a sua opinião. Temos de saber lidar com a derrota, pois faz parte do desporto. Quem não sabe perder, também não sabe ganhar. Perdemos sábado e hoje demos uma boa resposta», afirmou o extremo emprestado pelo United.