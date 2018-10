Isaías, «O Profeta» do Benfica faz anos

Isaías Marques Soares faz 51 anos. Nasceu a 17 de Novembro de 1963 e destacou-se no futebol português na década de 80 e 90. Começou no Cabofriense (Rio de Janeiro) tentanto depois a sorte em clubes como o Rio Ave ou Boavista antes de chegar ao SL Benfica, jogando ai cinco anos, desde 1990 a 1995.

No clube da águia venceu o campeonato em 1990-91 e 1993-94 e a taça em 1992-93. O "Profeta" como era designado, marcou vários golos importantes, como os dois que marcou ao Arsenal na vitória por 3-1 na segunda mão da Taça dos Campeões Europeus versão 1991/1992, depois de um empate a um em Lisboa, ou o golo que marcou ao Sporting (2-1) no estádio da Luz em 1993-94.

No clube encarnado jogou 178 vezes e marcou 71 golos, sendo que a sua estreia foi em 25 de Agosto de 1990 contra o V. Guimarães em que o Benfica ganhou 2-0 e que o treinador era Sven-Goran Eriksson. Estreou-se a marcar a 15 de Setembro de 1990, contra o Salgueiros (vitória por 3-0), aliás nesse jogo bisou.

O seu remate em força fez-lhe ganhar a alcunha carinhosa de «homem-bomba» e também era rápido e forte, nunca se esquivando ao contacto. Depois do clube encarnado foi jogar para o Coventry por duas épocas, regressando a Portugal ao serviço do Campomaiorense e acabando a carreira no Brasil ao serviço do Cabofriense e Friburguense.

Jogava em muitas posições, médio centro, segundo avançado, médio ala, enfim era um polivalente capaz de marcar golos e de empurrar as suas equipas adiante devido à sua pujança física e abnegação. Isaías, craque ligado aos últimos anos aúreos do Benfica da década de 90, faz hoje 51 anos.