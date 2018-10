Neuer desvaloriza a Bola de Ouro: «Sou desportista não embaixador de marca»

Uma época em pleno valeu-lhe a total e inequívoca confirmação do génio de Manuel Neuer, muralha alemã que pontifica entre os postes da super-potência alemã Bayern Munique e da selecção campeã do Mundo, a Alemanha. O jogador de 28 anos, que saltou do Schalke 04 para o todo-poderoso Bayern em 2011/2012, é um dos mais credíveis candidatos a vencer a Bola de Ouro, a par dos habituais competidores favoritos (os crónicos Messi e Cristiano Ronaldo).

Ainda assim, o guarda-redes que se tem notabilizado pelos reflexos apurados, pelo domínio de área e pela excelente capacidade de desempenhar funções de líbero, mostrou-se desinteressado no prémio individual, desvalorizando o seu significado mediático: «Sou desportista, não embaixador de uma marca. Não sou do tipo de pessoa que posa em cuecas», disse Neuer à revista alemã Kicker, afastando-se da retórica mediática e publicitária de jogadores-vedeta, como Messi ou Ronaldo.

«2014 foi um ano histórico, algo inesquecível. Mas até as conquistas do Bayern Munique ficam em segundo plano», considerou o alemão, que viveu uma temporada absolutamente fantástica, em termos de clube mas também de selecção. De relembrar que Neuer foi considerado o melhor guarda-redes do Mundial 2014.