Alemanha bate Espanha nas estreias de Nolito, Casilla e Camacho

Em Vigo, no Municipal de Balaídos, duas das maiores e mais prestigiadas selecções mediram forças e, apenas à passagem do minuto 89, a contenda foi decidida: um golo do médio germânico Toni Kroos, jogador do Real Madrid, ofereceu a vitória à selecção campeã do mundo, numa noite chuvosa que assistiu à estreia de vários jogadores na selecção de Espanha.

Vicente Del Bosque resolveu estrear o médio defensivo do Málaga Ignacio Camacho (pretendido pelo FC Porto na pré-época), o guarda-redes Kiko Casilla, do Espanyol, e o extremo do Celta de Vigo, antigo jogador do Benfica e do Barcelona, Nolito.

O seleccionador da Alemanha, Joachim Low, também aproveitou o jogo amigável para lançar alternativas e testar jogadores tidos como promessas do futebol germânico, como o «keeper» Ron-Robert Zieler, os defesas Durm e Rudiger, os médios Bellarabi, Rudy e Kruse.