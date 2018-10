Benfica x Moreirense na Taça de Portugal 2014

Da nossa parte, é tudo! Muito obrigada por terem ficado desse lado, encontraremos-nos numa outra oportunidade!

Contas feitas: O Benfica passa a próxima fase com uma goleada de uma mão quase cheia!

Na segunda parte, a equipa de Moreira de Cónegos ainda tentou fazer o golo embora sem sucesso. A atenção de Júlio César e a cabeça fria de Luisão, aliados à magia que se viu no meio-campo fizeram a noite brilhante.

Destaque ainda para os cartões amarelos: apenas 4 durante os 90 minutos e todos no segundo tempo. Jorge Tavares foi um homem isento, mas esteve mal na falha de marcação da grande penalidade que ficou por assinalar a favor do Moreirense.

Uma noite brilhante de Salvi, de Gaitan, de Derley e de Jonas. Os quatro magníficos estiveram presentes em todos os golos e brilharam como quiseram numa noite de uma mão quase cheia.

O caminho para o Jamor acaba aqui para a equipa de Miguel Leal, que ainda teve tempo para fazer o golo de honra pelos pés de Cardozo.

Dois golos de Salvio, dois de Jonas e um de Cardozo, marcaram a noite de inspiração vermelha e branca! Uma vitória bem conseguida da equipa de Jesus que fez o que quis frente a um Moreirense que se revelou cheio de sonhos e vontade.

FINAL DO JOGO

BENFICA 4-1 MOREIRENSE



2 minutos de compensação.

89' Depois de um canto de Talisca, Derley ainda cabeceou, mas foi por cima.

88' Talisca teve o golo perto, estava lá Danielson com a sua tranquilidade.

86' Amarelo para Filipe Melo por falta sobre Cristante.

85' Amarelo para Júlio César.

85' Substituição: sai João Pedro entra Alex Gonçalves.

84' Grande marcação de André Almeida, acabou por baralhar Gerso.

82' Combinação de Benito e Jonas ia dando o terceiro ao brasileiro.... estava lá Marafona.

81' Cardozo tentou fugir a Luisão... mas estava em fora de jogo.

80' O baile de Ola John à defesa do Moreirense ainda deu o cruzamento, mas cortou a tempo a equipa visitante.

79' Amarelo para Talisca por falta sobre João Pedro.

Quinze minutos para o final do jogo: o resultado parece fechado, mas o Benfica insiste e o Moreirense não desiste. O jogo está muito tranquilo nesta altura. O segundo golo de Salvio adormeceu ainda mais a equipa de Moreira de Cónegos.

74' Pontapé do meio da rua de Cristante, mas saiu ao lado da baliza de Marafona.

22.447 espectadores na Luz.

72' Pontapé de muito longe de João Pedro, mas muito longe da baliza de Júlio César.

71' O Benfica permanece no domínio e no controlo do jogo.

69' Substituição: Sai Arsénio entra Gerso.

68' Grande remate de Battaglia para uma defesa muito apertada de Júlio César!

67' Grande cruzamento de Jonas, direitinho para a cabeça de Talisca! Saiu ao lado...

65' Remate forte de Paulinho depois de um grane livre batido por João Pedro. Foi muito por cima....

63' Substituição: Sai Enzo Perez entra Samaris.

60'Substituição: sai Salvio entra Talisca.

60' Amarelo para Cardozo por falta sobre Cristante.

BIS de Salvio! Derley aproveitou a saída e assistiu o argentino para o segundo da noite na conta pessoal e o 4º golo da partida! Que domínio da equipa de Jesus.

57' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

56' A bola ainda chegou a Jonas, mas muito bem Elízio a tirar o «pão da boca» do brasileiro.

54' Remate do meio da rua de Salvio, a bola saiu ao lado.

52' Jogada bonita do Benfica! Salvio abriu em velocidade para Ola John que tentou ajudar Benito, mas a verdade é que os nervos levaram a melhor, recuperou com facilidade o Moreirense.

50' Benito tem estado retraído e agora fez tudo bem.... mas estava em fora-de-jogo.

Grande inicio de segunda parte na Luz!

48' Salvio! Que noite inspirada do argentino! Depois de uma jogada em velocidade assistiu Jonas que ainda cruzou para a área e Marafona acabou por defender depois de uma cabeçada do pequenino homem do Benfica.

46' Remate forte de Arsénio para uma defesa muito complicada de Júlio César!

45' Substituição: Entra Ola John e sai Gaitan.

INICIO DA SEGUNDA PARTE

A ver vamos o que nos traz este segundo tempo! Já regressamos!

Destaque ainda para um penalti que não foi marcado a favor do Moreirense depois de um pontapé de Enzo sobre João Pedro.

A noite inspirada de Gaitan e Salvio acabou por varrer todas as esperanças da equipa da Luz. O Benfica assumiu sempre as rédeas da partida e tem feito o que quer no jogo.

E numa altura em que as esperanças já estavam perdidas apareceu Cardozo! El Tacuarita marcou o golo de honra da equipa do Moreirense ao minuto 26 e diminiu a vantagem da equipa de Jorge Jesus.

A equipa de Moreira de Conégos estava com muitas dificuldades, tantas que apenas bastou uma arrancada de Gaitan e uma combinação com Salvio para o terceiro golo da equipa da casa aparecer.

A equipa de Miguel Leal ainda entrou ofensiva, mas cedo perdeu a esperança com o bis de Jonas. Aos 3 e aos 7 minutos o brasileiro já tinha as contas a partida fechadas. Grandes jogadas e muita eficácia por parte da equipa da Luz: 2 lances de contra-ataque e dois golos para os encarnados.

Benfica dono e senhor do jogo. Não fosse o golo de Cardozo para o Moreirense e a goleada era uma certeza.

INTERVALO

BENFICA 3-1 MOREIRENSE

45' 1 minuto de compensação.



45' Bom cruzamento de Paulinho, mas não estava lá ninguém.

42' João Pedro vai criando o perigo. Valeu Luisão! No contra-ataque, Salvio recuperou muitissímo bem a bola e já na chegada à grande área do Moreirense ainda cruzou para Jonas, cortou a tempo Marcelo Oliveira.

41' Remate cruzado de Battaglia, foi ao lado da baliza de Júlio César. Entrou com vontade o homem do Moreirense.

38' Substituição: Sai Vitor Gomes entra Battaglia no Moreirense.

36' Via verde para Salvio! O Moreirense está a deixar muito espaço do lado direito....

35' Foi por pouco Derley! Jogada estudada, triângulada do lado direito, mas o brasileiro esteve longe de chegar à bola.

33' O Benfica permanece dono e senhor do encontro e isso nota-se muito a meio-campo.

30' O Moreirense já voltou a acreditar e volta agora a pressionar muito alto a equipa da casa.

Cardozo, «el tacuarita» foi o autor do golo de honra da equipa de Miguel Leal. De bola parada, e depois de um pontapé livre de João Pedro, o Moreirense reduz a vantagem na luz e volta a acreditar!

26' GOLOOOOO DO MOREIRENSE!

Salvio! Depois de uma grande corrida de Salvio, Gaitan agarrou a bola e enganou a defesa, deu outra vez para o argentino que ainda tentou dar o golo a Jonas, o brasileiro tinha Marafona na frente e devolveu a Salvio! Grande jogada da equipa da Luz. É goleada pela certa.

22' GOLOOOOOOOOOO DO BENFICA!

20' Nova tentativa do Moreirense, cortou André Almeida, acabou por agarrar Júlio César. O Benfica vai jogando como quer.

18' Remate de Arsénio na direcção da baliza.... foi ao lado. A equipa de Miguel Leal está com muita dificuldade em lidar com as perdas de bola.

15' Nova oportunidade para o Benfica! Derley ainda pontapeou de bicicleta, mas desta vez, Marafona estava atento. O Moreirense está a dar muita abertura no centro da defesa.

14' Grande livre batido por João Pedro, a bola ainda chegou a passar perto da barra da baliza de Júlio César, mas Cardozo e Arsénio estavam em fora-de-jogo.

13' Grande passe de Derley para Salvio, mas a verdade é que foi com muita força e com o relvado molhado era complicado para o homem do Benfica.

Relembramos que Jonas tem agora 7 golos! É o segund melhor marcador do Benfica, atrás de Talisca com 9.

10' Primeiros dez minutos e dois golos do Benfica, logo nos primeiros lances de ataque. A equipa de Miguel Leal entrou confiante, mas a verdade é que o resultado aparenta ser pesado.

E que jeitinho daria Jonas na Liga dos Campeões! Grande golo do homem do Benfica depois de uma boa combinação entre Gaitan, Derley e Salvio.

7' GOLOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

6' O Moreirense permanece na pressão! João Pedro ganhou espaço na grande área, encaixou Júlio César sem problemas.

Espectáculo na Luz! No primeiro lance de ataque o marcador está estreado! Grande golo de Jonas, antigo jogador do Valência, depois de uma bela combinação com Salvio.

3' GOLOOOOOOOOOO DO BENFICA!

1' A equipa de Moreira de Cónegos entrou ofensiva na partida!

APITO INICIAL

0' Um minuto de silêncio da Luz.

19:41. As equipas já entraram no relvado!

19:40. No banco do Moreirense: Gideão, Anilton, Diogo Cunha, Alex, Battaglia, Coronas e Gerso.

19:36. ONZE DO MOREIRENSE: Marafona; Paulinho, Marcelo Oliveira, Danielson e Elízio; André Simões, Filipe Melo, Vítor Gomes; João Pedro, Cardozo e Arsénio.

19:28. No banco do Benfica: Artur Moraes, César, Samaris, Talisca, Ola John, Pizzi e Nélson Oliveira.

19:23. Desta vez, Talisca ficou sentado no banco.

19:20. ONZE DO BENFICA: Júlio César; André Almeida, Luisão, Jardel e Benito; Salvio, Enzo Pérez, Cristante e Gaitán; Derley e Jonas.

19:18. Tudo a aquecer! O Benfica irá atacar com Derley e Jonas.

19:14. Também os guarda-redes do Moreirense já fazem o aquecimento.

19:07. Já aquecem os três guarda-redes do Benfica.

18:45. Já abriram as portas do Estádio da Luz! Ainda assim poucos são os adeptos que se vão sentando nas bancadas...

17:25. Miguel Leal, apesar de reconhecer a superioridade dos encarnados, não deixou de revelar a ambição de jogar para ganhar: «Lutamos sempre em qualquer jogo para ganhar e o Benfica não será excepção. O favoritismo está do lado do Benfica, mas preparámos este jogo para encará-lo com confiança», afirmou na análise à partida.

17:15. Jorge Jesus deixou clara a intenção do Benfica - defender o troféu ganho o ano passado: «É um jogo de Taça, no qual vamos tentar defender o título, como em todas as competições. No Campeonato, o Moreirense criou-nos muitas dificuldades, mas na Taça não é a mesma coisa. O jogo da Taça tem de ficar resolvido. Não há pontos, há eliminação de uma ou outra equipa», declarou na antevisão da partida.

16:20. O dia de hoje contará também com um grande jogo entre SC Braga e Vitória de Guimarães, «derby» minhoto que decidirá qual dois rivais irá prosseguir na Taça de Portugal. Ontem, um dos grandes candidatos ainda presente na prova, o Sporting, goleou por 0-5 o Sporting de Espinho, com golos de Montero (2), Capel, João Mário e Tanaka.

16:00. Onzes prováveis para o Benfica x Moreirense de hoje:

15:45. Artur Moraes deverá voltar à baliza do Benfica, com André Almeida e Benito nas laterais e Jardel e Luisão no centro da defesa. Cristante tem oportunidade de ser novamente titular (já fora contra o Covilhã) e Ola John, regressado de lesão, também poderá jogar hoje. Jonas deverá ter Derley como companheiro de ataque.

15:15. É de realçar o facto do Moreirense nunca ter vencido o Benfica na sua História: em doze embates realizados entre Benfica e Moreirense, em todas as competições, o Moreirense nunca foi capaz de vencer os encarnados. A maior goleada verificada deu-se na temporada 2003/2004, 1-4 a favor do Benfica, golos marcados por Simão Sabrosa (2), Féher e Roger.

15:00. O Moreirense tem cinco vitórias nesta temporada, em todas as competições: num total de 13 jogos oficiais, o Moreirense venceu 3 na Liga Portuguesa, um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga, competição da qual foi expulso pelo Trofense (5-4 em grandes penalidades). O Benfica, em 16 jogos, ganhou 10 embates, perdeu 3 e empatou 3 (um contra o Rio Ave, na final da Supertaça, outro contra o Sporting e Mónaco).

14:45. O Benfica vem de duas presenças consecutivas em finais da Taça de Portugal: os pupilos de Jorge Jesus atingiram a final da edição 2012/2013, tendo perdido o troféu na final, contra o Vitória de Guimarães, por 2-1. Na temporada passada, o Benfica voltou ao Jamor, desta feita vencendo o Rio Ave por 1-0, com um golo do argentino Gaitán.

14:30. Na temporada 2012/2013, o Moreirense recebeu o Benfica e perdeu a partida por 0-2, com golos de Matic e Cardozo. O Moreirense, na altura treinador por Jorge Casquilha, ficou pelo caminho depois de ter eliminado o Sporting na terceira eliminatória dessa edição da Taça: o clube de Moreira de Cónegos vencera os Leões em casa, após prolongamento, por 3-2: Pablo Oliveira bisou e Wagner decidiu a partida, aos 97 minutos.

14:25. Na temporada 2007/2008, o Benfica recebeu o Moreirense e venceu a contenda, com golos de Rui Costa e Makukula. Na altura, os encarnados eram comandados pelo técnico espanhol José António Camacho, enquanto que os visitantes eram treinados por Daniel Ramos. Do lote de jogadores utilizados nesse Benfica x Moreirense de 2008, apenas Maxi Pereira permanece no Benfica actual (Luisão não entrou na ficha de jogo).

14:15. Em jogos da Taça de Portugal, Benfica e Moreirense irão encontrar-se pela terceira vez na História da competição. Nas duas ocasiões anteriores, o Benfica levou sempre a melhor, com dois resultados iguais: 2-0 na temporada 2007/2008, nos quartos-de-final da Taça, e novo 2-0 na temporada 2012/2013, já com Jorge Jesus ao leme, também na quarta eliminatória da competição.

14:10. De recordar então que já houve um Benfica x Moreirense esta temporada, para a Liga Portuguesa. João Pedro marcou o golo do Moreirense, aos 15 minutos, batendo o estreante Júlio César. Aos 68 minutos e já com mais uma unidade em campo, devido à expulsão do defesa Marcelo Oliveira, o Benfica empatou por Eliseu e completou o 3-1 com golos de Maxi Pereira e Lima.

13:55. Já o Moreirense bateu o Pedras Rubras para chegar à quarta eliminatória da Taça de Portugal. A vitória caseira, por 2-1, foi construída com golos de Arsénio do avançado Rámon Cardozo. O avançado paraguaio, ex-Vitória Futebol Clube, deverá dar lugar, no centro do ataque, ao atacante brasileiro Alex Gonçalves.

13:50. O Benfica recebe um adversário pela primeira vez em 2014/2015, depois de na primeira ronda em que participou ter-se deslocado ao reduto do Sporting da Covilhã, para disputar a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Nesse encontro, os encarnados bateram a oposição local por 2-3, com três golos do reforço Jonas. Hoje, o avançado brasileiro deverá voltar a ser titular, à semelhança do que se passou nesse embate.

13:40. O palco da Luz irá presenciar a segunda partida entre Benfica e Moreirense desta temporada: o Moreirense já se deslocou, na quinta jornada da Liga, ao terreno do Benfica, tendo acabado por perder o jogo por 3-1, apesar de ter começado a vencer com um golo aos 15 minutos. Agora, para a Taça de Portugal, a formação de Moreira de Cónegos volta ao Estádio da Luz, para disputar a continuação na prova.

13:30. Seja bem-vindo à transmissão do Benfica x Moreirense, partida da quarta eliminatória da Taça da Portugal, que se jogará no Estádio da Luz, a partir das 19:45 horas. Acompanhe em Vavel Portugal o minuto a minuto da festa da Taça, grátis e .