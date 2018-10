Arsenal e Liverpool: Ecos de Inglaterra chamam Maxi Pereira

A situação contratual de Maxi Pereira continua longe de estar resolvida, o contrato do lateral uruguaio termina no final da presente temporada e o Benfica ainda não selou a renovação do internacional de 30 anos, dono indiscutível do posto dextro da defesa encarnada. Ecos de Inglaterra expressam o interesse de Arsenal e Liverpool na contratação de Maxi.

O Daily Express dá mesmo conta que o Arsenal pretende antecipar-se ao Liverpool na corrida pelo lateral do Uruguai, expressando a vontade do treinador «gunner» Arsène Wenger em contar com Maxi Pereira para a lateral direita da defesa dos londrinos. Não está até descartada a possibilidade do jogador ser negociado e transferido já em Janeiro, reporta o jornal.

Maxi, sub-capitão do Benfica, representa as águias desde 2007, sendo um dos jogadores mais utilizados na Era de Jorge Jesus. Sabe o Vavel Portugal que a saída de Maxi em Janeiro é improvável, já que o Benfica bloqueará a hipótese de ficar sem um dos seus habituais titular a meio da temporada, sem substituto no horizonte.