Pinto da Costa sublinha consenso entre FC Porto e Benfica

Pinto da Costa, em declarações à RTP, abordou os temas da cooperação entre FC Porto e Benfica na resolução dos prementes problemas do futebol português, bem como o diferendo entre o fundo de investimento Doyen Sports e o Sporting, caso em que o Porto deporá a favor da credibilidade do primeiro.

«A única coisa que nós vamos atestar é a seriedade com que a Doyen sempre lidou com o FC Porto e cumpriu com todos os acordos. Não temos nada a ver com Rojo, nem com as relações entre a Doyen e o Sporting», explicou Pinto da Costa - o testemunho do Porto terá, no entanto, ligação óbvia ao contexto do diferendo entre Sporting e o referido fundo.

Sobre a problemática que abala a sustentabilidade das contas da Liga de Clubes, patrocínios e dívidas a árbitros, Pinto da Costa sublinhou a cooperação entre Porto e Benfica: «O presidente do Porto e o do Benfica têm dado um exemplo de que quando é necessário trabalhar, dialogar, discutir e chegar a um consenso são capazes. O Sporting nunca o vi, não apareceu mesmo na reunião entre todos. Nem estiveram de acordo nem de desacordo, estiveram sempre calados», atirou o líder portista.