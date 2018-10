Nani: «Sinto-me em casa»

No final do encontro de ontem entre Sporting e Maribor (3-1), referente à quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Nani colocou um ponto final na novela em torno de um putativo regresso ao Manchester United já em janeiro e reafirmou a sua satisfação por voltar a vestir a camisola do Sporting.

«A resposta que dei foi a que qualquer um tem de dar. É o meu clube, estava em casa e tinha de demonstrar que há sempre possibilidades. Não tenho nada contra o Man. United. Vim aqui para jogar. Se houver possibilidades, um dia voltarei. Estou focado no Sporting. Até final da época? Por que não? Sinto-me bem, sinto-me em casa», declarou, esclarecendo as palavras proferidas em Old Trafford.

Naquela que foi talvez a sua melhor exibição esta época, e que culminou com a marcação de um golo de antologia (o sétimo da temporada), Nani não teve de resto qualquer tipo de animosidade da parte do público de Alvalade, apesar das muitas linhas escritas nas últimas semanas.

Abraço a Bruno de Carvalho

Para além das palavras, houve um gesto de Nani que ficou na retina após o apito final de Craig Thomson na partida entre os leões e os eslovenos do Maribor.

No protocolo habitual de agradecimento aos adeptos presentes em Alvalade, e já depois de «enviar» uma camisola para a bancada das claques leoninas, Nani dirigiu-se a Bruno de Carvalho e abraçou o Presidente leonino, isto depois do alegado mau-estar, divulgado por alguma imprensa, entre os dois, na sequência das críticas de BdC aos jogadores após a derrota estrondosa de Guimarães (3-0), para o Campeonato.

Recorde-se que Bruno de Carvalho foi o grande impulsionador do regresso de Nani a Alvalade, cumprindo uma promessa feita ao próprio jogador ainda antes de se ter tornado Presidente do Sporting.