Sporting x Vitória Setúbal

FIM DA PARTIDA

90+4. Gooooolooooo do Sporting!!! Cruzamento vindo da direita, passe perfeito de Carrillo para cabeceamento perfeito de Slimani, sem chances para Baptista!!!

90. Mais quatro minutos para se jogar em Alvalade.

88'. Carrillo fura pelo flanco direito, a bola é centrada para o segundo poste, Capel vai encostar para a baliza deserta...mas falha! Falhanço inimaginável, com a baliza aberta!

86'. Baixou de novo o ritmo da partida, com o Sporting a controlar a gestão do jogo, tentando marcar mais golos através dos contra-ataques.

83'. Entrada perigosa de Paulo Tavares, entrada de carrinho sobre Slimani.

79'. Lupeta ganha no corpo-a-corpo, coloca a bola à mercê de Ericson, mas este remata por cima da barra!

76'. Centro de Capel, entrada fulgorante de Nani, remata de primeira...mas a bola sai de órbita.

75'. Substituição na formação do Sporting: Entra Capel e sai Montero, muito aplaudido.

70. Substituição na formação do Vitória de Setúbal: Entra Lupeta e sai Pedro Queirós.

70'. Substituição na formação do Vitória de Setúbal: Entra Pelkas e sai Manú.

70'. Dois golos que foram como dois socos na barriga do Vitória de Setúbal, que agora se vê com o jogo praticamente perdido.

65'. Cartão amarelo para Jefferson.

63'. Gooooooloooooo do Sporting!!! Sorte de Montero, disparou de longe e a bola ressaltou num adversário, enganando Ricardo Baptista!!!

62'. Gooooooloooooo do Sporting!!! Centro espectacular de Jefferson e cabeceamento letal de Slimani, que fugiu à marcação dos sadinos!!!

62'. Centro de Jefferson, a bola vai tensa e para a zona morta da área...

62'. Remate de primeira de João Mário, a bola vai direitinha para as mãos do atento Ricardo Baptista! Excelente passe de Carrillo.

61'. Substituição na formação do Sporting: Entra João Mário e sai Adrien.

60'. Substituição na formação do Sporting: Entra Carrillo e sai Mané.

60'. Remate de Montero, resposta de Baptista, que defendeu para a frente, completou o corte a defesa do Vitória de Setúbal! Ameaça perigosa do colombiano!

57'. Falta de Maurício, utilizou as mãos para afastar o adversário e atingiu-o na cara: cartão amarelo.

56'. Nani marcou o livre, Ricardo Baptista socou para longe.

55'. Falta de Advincula sobre Mané, jogando o extremo para o chão: canto curto para o Sporting, lance perigoso.

54'. Remate de Nani, a bola saiu para fora: o jogador pediu canto mas será mesmo pontapé de baliza.

49'. Remate de Slimani, bola para as bancadas, bom passe de Montero.

46'. Roda de novo a bola em Alvalade.

21:20. Boa entrada do Sporting, com pressão subida e pouco espaço dado ao Vitória de Setúbal, obrigando a erros sucessivos dos sadinos. Montero e Slimani, dupla que deu vida ao ataque leonino, esteve perto do golo mas nunca foi capaz de inaugurar o marcador. Sofreu o Vitória mas conseguiu, por fim, aguentar a igualdade.

INTERVALO

45+2'. Esgotaram-se os dois minutos de descontos, fim da primeira parte em Alvalade.

44'. Pedro Queirós lesionado, precisa de assistência médica depois de falta de Nani.

42'. Fora-de-jogo mal assinalado ao ataque sadino, mal o juiz de linha.

39'. A defesa sadina mostra-se pouco tecnicista e muito permeável à pressão sportinguista.

37'. Montero corresponde com um remate furtivo, perto da baliza, mas Ricardo Baptista defendeu com mestria, excelentes reflexos! Bom centro vindo da esquerda.

35'. Nani viu que tinha espaço...rematou com força mas Ricardo Baptista encaixou com segurança.

33'. O ritmo da partida baixou, naturalmente. O Sporting tentou marcar cedo mas o Vitória susteve com dificuldade o ímpeto leonino.

29'. Substituição na formação do Vitória de Setúbal: Entra Ericson e sai João Schmidt.

26'. Em todo o jogo até agora, o Setúbal ainda não desenhou um único ataque.

24'. Grande corrida de Mané, ganhou metros e fura pela área, mas não houve apoios para o extremo ter sucesso, cortou a defensiva sadina.

21'. Falta de François, fez falta sobre Montero, agarrando-o, livre para Nani executar.

15'. A pressão ofensiva do Sporting deixa adivinhar que o golo leonino estará muito perto.

12'. Fredy Montero acerta no poste, que chance de golo, a centímetros de atingir as redes sadinas!

8'. Canto para Nani executar: o Sporting sobe a pressão.

6'. Jefferson centra e Slimani cabeceia para fora: os corredores laterais do Sporting estão bem activos.

5'. Cédric ganha espaço para servir Slimani, o argelino tem tudo para inaugurar o marcador...mas falha de modo incrível! Primeira chance de golo claro em Alvalade, totalmente desperdiçada!

3'. Vitória a entrar com força e com vontade de pressionar a formação da casa.

1'. Roda a bola em Alvalade!

APITO INICIAL

20:00. Formação inicial do Vitória de Setúbal: Ricardo Baptista, Queirós, Venâncio, Hélder Cabral, François, Advincula, Paulo Tavares, Miguel Pedro, Schmidt, Zequinha, Manú

19:55. Formação inicial do Sporting: Rui Patrício, Oliveira, Cédric, Jefferson, Maurício, William Carvalho, Mané, Nani, Slimani, Adrien, Montero

18:15. O Vitória de Setúbal deverá jogar com Raeder, Advincula, Frederico Venâncio, François, Hélder Cabral, Paulo Tavares, Dani, Zequinha, João Schmidt, Miguel Pedro e Giovani Rosa, marcador do golo que deu 3 pontos ao Vitória contra o Marítimo na jornada transacta.

18:10. O Sporting deverá alinhar com o seu onze habitual, com Rui Patrício na baliza, Jefferson e Cédric nas alas, Maurício e Paulo Oliveira no centro da defesa; Wliiam Carvalho, Adrien e João Mário no meio-campo, Mané e Nani e na frente a dúvida: Montero ou Slimani?

17:50. Na frente permanecem as dúvidas: quem será o avançado titular no Sporting, Montero ou Slimani? O argelino tem merecido a confiança de Marco Silva mas o colombiano tem entrado bem nas partidas e tem aumentado a conta pessoal de golos (cinco), mostrando que pode reclamar a titularidade.

16:55. O treinador do Vitória de Setúbal conhece bem o oponente de hoje, já que foi treinador do clube de Alvalade na temporada 2011/2012, acabando por permanecer no clube por um curto período, devido aos maus resultados. O técnico de 45 anos vinha de um trabalho excelente no SC Braga, clube pelo qual lutou pelo título nacional na época 2009/2010.

16:35. Domingos Paciência lamentou a eliminação na Taça: «Ninguém ficou satisfeito com o resultado na Taça, muito menos eu e os jogadores. Há que olhar em frente e trabalhar para um futuro melhor. O Sporting luta por outros objectivos, mas temos a nossa ambição e o nosso trabalho em causa», referiu, sublinhando a necessidade do Vitória ter de ser «mais equipa» para derrotar os Leões.

16:10. «O Vitória é uma boa equipa, perigosa, bem orientada. Vem de um resultado que deixa marcas, que é a eliminação da Taça de Portugal diante de um adversário de um escalão inferior, o que deixa a equipa alerta e a querer dar a volta na partida seguinte. É um jogo difícil, à imagem do que são todos no nosso campeonatos mas, respeitando o Setúbal, temos de assumir o nosso favoritismo», afirmou Marco Silva na antevisão do duelo.

16:00. Nani tem sido o grande patrão da equipa leonina: a sua capacidade ofensiva e técnica acima da média têm ajudado o Sporting a ganhar os desafios, atenuando assim as dificuldades apresentadas pelo sector defensivo dos leões. O extremo, emprestado pelo Manchester United, conta já com 7 golos nesta temporada e é o melhor marcador de todo o plantel às ordens de Marco Silva. «Sinto-me em casa», afirmou o extremo esta semana.

15:45. No último encontro da Liga realizado em Avalade, o Sporting levou a melhor, com uma goleada por 4-0, com golos apontados por Fredy Montero (2), Carrillo e Adrien. Para a partida de esta noite, o Sporting é claramente favorito, não só pelo poderio superior do seu plantel mas também pela História dos confrontos entre Leões e sadinos.

15:30. Em jogos realizados em Alvalade, o Vitória de Setúbal apenas venceu 6 partidas das 66 realizadas na casa do Leão, no contexto da Liga portuguesa. A última vez que tal aconteceu foi na temporada 2010/2011, época em que os sadinos saíram de Alvalade com uma vitória de 0-1, devido a um tento de Jaílson. Em 2002/2003, o Vitória também conseguiu, num jogo renhido, bater os Leões em Alvalade: 3-4, golos sadinos de Meyong (2), Jorginho e Beto (auto-golo) contra golos caseiros de João Pinto, Paulo Bento e Quaresma.

15:10. O registo dos confrontos entre Sporting e Vitória de Setúbal (para a liga portuguesa) dá total primazia ao Sporting, que no total de 132 jogos venceu 82 encontros, com os sadinos a ganharem apenas 23. Na última partida realizada entre os dois clubes, para a Liga 2013/2014, verificou-se um empate a dois golos: Rafael Martins e Ricardo Horta marcaram para os da casa, Slimani e Adrien apontaram os golos do Sporting.

14:50. O Sporting vem de uma prestigiante vitória europeia na Liga dos Campeões, 3-1 contra os eslovenos do NK Maribor, com golos de Carlos Mané, Nani e Slimani. Esse triunfo permitiu ao Sporting alimentar as esperanças de se apurar para os oitavos-de-final da prova milionária e veio acalmar o mau-estar vivido entre a direcção e o balneário do clube leonino.

14:45. O Vitória de Setúbal procura ainda a primeira vitória fora de portas na temporada, em todas as competições. Os pupilos de Domingos Paciência ainda não ganharam fora na Liga e também foram incapazes de ganhar fora na Taça de Portugal: na quarta eliminatória da prova, o Vitória de Setúbal foi eliminado com estrondo pelo modesto Oriental, da Segunda Liga. A derrota ocorreu no reduto do Oriental, através de um auto-golo de François.

14:35. O Vitória de Setúbal retirou 3 pontos da 10ª jornada da Liga, com um triunfo caseiro sobre o Marítimo, por 1-0, com um golo de Giovani Rosa. A vitória quebrou com um jejum de triunfos que durava desde a sexta jornada da Liga. Todos os três triunfos dos sadinos foram obtidos do Estádio do Bonfim: 2-0 contra o Gil Vicente, 2-0 contra o Nacional e 1-0 diante dos insulares.

14:25. Em Alvalade, nos jogos da liga nacional, o Sporting já conta com três empates de 1-1, contra Belenenses, FC Porto e Paços de Ferreira. A partida contra o Paços de Ferreira foi a última jornada: o Sporting esteve a perder, devido a golo de Hurtado, mas empatou por intermédio de Fredy Montero. O colombiano ainda teve a oportunidade de fazer o 2-1 mas o juiz invalidou o lance.

14:15. O Sporting não vence para a liga portuguesa desde a jornada 8, altura em que recebeu e venceu o Marítimo por 4-2, com golos de Bauer (auto-golo), João Mário, Fredy Montero e Paulo Oliveira. Essa vitória foi apenas a segunda vitória do Sporting em casa na Liga esta temporada. O outro triunfo caseiro foi contra o Arouca, na segunda ronda da prova.

14:05. O Sporting segue na oitava posição do campeonato nacional, com 17 apenas, 18 golos marcados e 10 tentos sofridos. A formação de Alvalade só perdeu por uma vez no campeonato (contra o actual líder Vitória de Guimarães) e conta com cinco empates e quatro vitórias. O Vitória de Setúbal leva 11 pontos e está na 11ª posição da tabela, com apenas 8 golos marcados e o dobro dos golos concedidos - já perdeu cinco vezes e venceu por três ocasiões.

14:00. Seja bem-vindo à transmissão e ao minuto do Sporting x Vitória de Setúbal, partida da 11ª jornada da Liga portuguesa. Siga em Vavel Portugal, grátis , todas as incidências do jogo entre Sporting e Vitória Setúbal, disputado no Estádio Alvalade XXI.