Académica x Benfica

Esperemos que tenham gostado de mais este encontro . Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Os encarnados regressam assim ao topo da classificação com 28 pontos, mais dois que o Vitória Guimarães e aguardam agora por aquilo que o Porto irá fazer esta noite frente ao Rio Ave. Quanto à Académica continua sem ganhar desde 28 de Setembro e procura ainda a sua primeira vitória caseira.

Triunfo justo do Benfica, foi a melhor equipa em todo o jogo e na primeira parte resolveu a questão com dois golos apontados por Gaitán e Luisão. A Académica tentou ser mais ofensiva na segunda metade, mas não teve arte nem engenho para criar uma ocasião para marcar digna de registo.

FINAL DA PARTIDA! VITÓRIA DO BENFICA SOBRE ACADÉMICA POR 0-2!

90+6' Substituição no Benfica, saiu Gaitán e entra Lima.

90+4' Cartão vermelho directo para Marinho por pisar Samaris.

90+2' Derley em excelente posição remata, mas a bola é desviada por Ricardo Nascimento para canto.

90' Vão jogar-se mais sete minutos de compensação.

86' Cartão amarelo para Marinho por rasteirar Gaitán.

85' A partida é agora reatada.

81' O jogo está interrompido devido a confrontos entre os adeptos do Benfica e a polícia nas bancadas do Estádio Cidade de Coimbra, com muitos adeptos a saltarem para a pista de atletismo.

75' A quinze minutos do fim o Benfica vai controlando e a Académica tenta criar perigo para Júlio César, mas o jogo tem sido fraco e marcado por um «festival» de cartões amarelos do árbitro Jorge Ferreira.

74' Substituição no Benfica, saiu Jonas e entra Derley.

74' Dupla alteração na Académica, saíram Ivanildo e Rafael Lopes, entram Marinho e Schumacher.

72' Cartão amarelo para Jardel por acertar com a mão na cara de Rafael Lopes.

70' Cartão amarelo para Ivanildo por falta sobre Maxi Pereira.

69' Ivanildo à meia volta atira para defesa fácil de Júlio César.

67' Cartão amarelo para Maxi Pereira, por agarrar Ivanildo.

61' Substituição no Benfica, saiu Talisca e entra Ola John.

61' Cartão amarelo para André Almeida por falta sobre Oualembo.

60' Remate de Marcos Paulo para uma defesa fácil de Júlio César.

55' Cartão amarelo para Rui Pedro por protestos.

49' Remate de Jonas a obrigar Lee a socar para canto.

Alteração na Académica, ao intervalo saiu Fernando Alexandre e entrou Edgar Salli.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O BENFICA!

Em cima do intervalo os encarnados fizeram mesmo o segundo, com Luisão que na altura do cruzamento de Enzo Perez se encontra em posição irregular a beneficiar ainda de uma saída em falso de Lee. Veremos se o Benfica aumenta ainda mais a vantagem, ou se a Académica consegue reagir de alguma forma no segundo tempo.

Jonas e Enzo Perez no espaço de um minuto podiam ter aumentado o placar, mas a barra e a tentativa em jeito do argentino não o permitiram.

Resultado justo e até algo escasso para as oportunidades que o Benfica criou neste primeiro tempo. Gaitán abriu o marcador aos oito minutos e a Académica não tem sido incómoda para Júlio César.

INTERVALO DO JOGO, O BENFICA VENCE A ACADÉMICA POR 0-2!

45' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Livre de Enzo Perez, o guardião Lee sai da baliza sem necessidade e Luisão (em fora de jogo) de cabeça atira a baliza vazia.

41' Cartão amarelo para Marcos Paulo por simulação de falta.

39' Cartão amarelo para Jonas por derrubar Iago Santos.

37' Enzo Perez surge sozinho à entrada da área e atira rasteiro mas ao lado da baliza.

35' Trinta e cinco minutos com o ritmo de jogo a baixar e a Académica a conseguir ter mais bola, sem que com isso chegue com perigo à baliza encarnada.

24' De novo os encarnados perto do golo, num pontapé em arco de Enzo Perez com a bola a tirar tinta do poste da briosa.

23' Que ocasião para o Benfica! Cruzamento de Gaitán na esquerda e Jonas de cabeça ao segundo poste faz o esférico bater na trave, com Lee ainda a tocar nesta.

21' Arrancada de Gaitán pela esquerda, o argentino remata cruzado mas a bola passa longe do poste.

19' Cartão amarelo para Fernando Alexandre por falta sobre Jonas.

15' Primeiro quarto de hora de jogo com o Benfica assumir as despesas da partida e a chegar ao golo por Gaitán. A Académica vai tentando como pode ter a bola e sair para o ataque.

12' Remate fraco de Talisca para as mãos de Lee.

8' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Passe de Enzo Perez a isolar Gaitán, que tira Lee do caminho e atira para a baliza deserta.

4' Canto estudado com Sálvio a bater atrasado e Enzo Perez atirar muito por cima da baliza.

1' Com poucos segundos de jogo Gaitán testa a meia distância para defesa segura de Lee.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU A ACADÉMICA!

17:55. As equipas entram no relvado, com o Benfica em claro domínio nas bancadas no apoio à sua equipa.

17:50. Recolhem os dois conjuntos ao balneário para dentro de momentos regressarem para o início do encontro.

17:36. As duas equipas já vão aquecendo no relvado do Cidade de Coimbra.

17:34. A Académica joga com, Lee na baliza, na defesa Oualembo, Aníbal Capela, Iago Santos e Ricardo Nascimento, o meio-campo com Fernando Alexandre, Obiora, Rui Pedro, Marcos Paulo e Ivanildo, no ataque Rafael Lopes.

17:30. O Benfica vai alinhar com, Júlio César na baliza, a defesa formada por Maxi Pereira, Jardel, Luisão e André Almeida, no meio-campo Samaris, Enzo Perez, Sálvio e Gaitán, e no ataque Talisca e Jonas.

17:00. Nos últimos quatro jogos disputados entre ambas as equipas em todas as competições, o Benfica saiu sempre vitorioso tendo marcado onze golos e não sofrido nenhum.

16:30. A Académica procura a sua primeira vitória em casa. Até ao momento os «estudantes» contam com cinco empates em cinco jogos, disputados no Estádio Cidade de Coimbra.

15:50. Nos seis jogos que realizou em Coimbra como treinador do Benfica, Jorge Jesus nunca perdeu. Por outro lado, Paulo Sérgio na sua carreira enquanto técnico ainda não venceu os encarnados.

14:50. Onzes prováveis do jogo Académica x Benfica:

14:40. Lino ficou de fora da convocatória da Académica, enquanto Pedro Nuno foi a grande novidade. João Real também ficou fora das opções, devido a lesão. A restante composição da convocatória desenhada por Paulo Sérgio é igual àquela do jogo contra o Rio Ave.

14:30. Jonas e Lisandro López voltaram a ser chamados por Jorge Jesus, enquanto César, Nélson Oliveira, Paulo Lopes e Bebé ficaram de fora da convocatória para a partida de hoje. É expectável que o avançado brasileiro tome o lugar de Lima no ataque encarnado, já que o habitual titular tem estado em baixo de forma em termos de finalização: Lima marcou apenas 2 golos em toda a temporada (um de grande penalidade).

14:20. Jorge Jesus desvalorizou a pressão devido à saída da Europa: «O Benfica está sempre pressionado desde o início da época. O grande objectivo é o campeonato», afirmou. «Os nossos objectivos nacionais estão intactos. Não sei o que vai acontecer com o desenrolar da época mas, neste momento, somos privilegiados porque estamos em todas as competições em Portugal», reforçou o treinador de 60 anos.

14:15. Paulo Sérgio não retirou a ambição ao discurso da Académica: «Tem-nos faltado qualquer coisa e é em cima disso que temos trabalhado. O Benfica dispensa apresentações mas nós temos a ambição de tudo fazer, de forma organizada, para conquistar pontos», afirmou na antevisão. «Trata-se de um clube que na época passada ganhou tudo o que havia para ganhar internamente e que este ano está a querer trilhar novamente esse caminho», completou.

14:05. Em jogos da Liga portuguesa, a Académica não bate o Benfica desde o remoto ano de 1973, ou seja, depois da Revolução dos Cravos, nunca mais a Académica foi capaz de bater o Benfica na sua própria casa. Nessa última ocasião, os «estudantes» receberam e bateram o Benfica por 2-0, com golos de Gervásio e Vitor Campos. Antes dessa data, teremos que recuar até 1961 para ver outra vitória caseira sobre o Benfica (3-1).

14:00. Na última vez que o Benfica se deslocou ao Estádio Cidade de Coimbra, a vitória sorriu aos encarnados, e até de uma forma folgada: 0-3 com golos de Cardozo, Marcelo Goiano (auto-golo) e Markovic, no dia 1 de Novembro de 2013. De relevar que 7 dos jogadores do Benfica que participaram nessa partida já não militam no clube das «águias»: Garay, Cortez, Markovic, Ivan Cavaleiro, Matic, Rodrigo e Cardozo.

13:50. No histórico de confrontos entre Académica e Benfica, para a liga nacional, o domínio do Benfica é avassalador. Nas 124 partidas jogadas na história do campeonato, o Benfica conta com 96 triunfos contra apenas 9 vitórias da Académica. Dessas 9 vitórias, três foram conseguidas no novo milénio, entre 2008 e 2010: a mais contundente e histórica foi o 0-3 obtido na Luz, a 11 de Abril de 2008, com golos de Miguel Pedro, Berger e Luis Aguiar.

13:45. Se a Académica apenas tem uma vitória no campeonato, o Benfica apenas tem uma derrota: foi na jornada 8, na deslocação ao reduto do SC Braga, 2-1. Os encarnados vêm, na Liga, de um triunfo na Madeira, frente ao Nacional. Os golos de Salvio e Jonas abateram a oposição alvinegra. Já a Académica vem de uma derrota clara, 3-0 diante do Rio Ave.

13:35. A Académica atravessa um período turbulento devido à carência extrema de vitórias: o clube de Coimbra apenas venceu uma partida em toda a temporada, num jogo da sexta jornada da Liga, diante do Arouca: Rui Pedro marcou o golo que deu a vitória forasteira aos «estudantes». A Académica não vence desde o dia 28 de Setembro de 2014, tendo até perdido diante do Santa Maria (1-0), na eliminatória da Taça de Portugal.

13:25. Nunca o Benfica tinha ficado afastado das competições europeias logo no mês de Novembro com Jorge Jesus. A frustração poderá funcionar como catalisador da revolta encarnada ou poderá baixar a motivação da Luz e lançar o Benfica num período de incerteza e frustração. A verdade é que depois de um desaire europeu o Benfica tem sempre vencido na liga: 3-1 ao Moreirense depois da derrota 0-2 com Zenit; 4-0 ao Arouca depois do 3-1 em Leverkusen.

13:20. Este jogo surge na ressaca da eliminação total do Benfica das competições europeias: o Benfica perdeu contra o Zenit, na passada Quarta-feira, ficando fora da Liga dos Campeões e da Liga Europa (após triunfo monegasco). O golo de Danny atirou o Benfica para uma depressão europeia que acentua agora a necessidade de triunfar nas competições internas. A vítima pode ser já a Académica.

13:10. Académica x Benfica colocará frente-a-frente o líder do campeonato (agora atrás de Vitória Sport Clube mas com menos um jogo) e actual campeão da Liga e o décimo quinto classificado. O Benfica conta com 25 pontos em 10 jornadas, enquanto a Académica apenas somou 8 pontos, estando apenas com mais cinco pontos que o lanterna vermelha, Gil Vicente. Os encarnados são o melhor ataque da prova (23 golos) enquanto a Académica apenas marcou 7.

13:00. Seja vem-vindo à transmissão, , da partida Académica x Benfica, referente à 11ª jornada da Liga Portuguesa 2014/2015. O jogo será disputado no Estádio Cidade de Coimbra, reduto dos «estudantes», às 18 horas - assista connosco, Vavel.com, ao minuto a minuto do duelo, grátis .