Desacatos de adeptos benfiquistas em Coimbra: PSP justifica carga

«Cerca do 80.º minuto de jogo, gerou-se uma desordem na bancada entre adeptos afetos ao Sport Lisboa e Benfica, motivando a necessidade de intervenção da PSP para controlar os ânimos, visivelmente exaltados», pode ler-se em comunicado emitido ontem pela direcção nacional da Polícia de Segurança Pública.

«Durante esta intervenção, e face a uma previsível situação de esmagamento das pessoas naquela bancada, a PSP colaborou na retirada de alguns adeptos para as bancadas adjacentes e pista de atletismo do estádio, o que levou à interrupção do jogo, por breves minutos», explica a PSP, justificando a sua acção, que mereceu espanto por parte do Benfica.

Foram rebentados petardos no estádio e deflagradas tochas, afirmando a PSP estar a analisar e averiguar os prevaricadores. Foi detido um adepto benfiquista, devido a «injúrias» e «resistência a agente da autoridade».