Em 2015, 21 GPs são recorde na F1

Pela primeira vez na história da F1 uma temporada terá 21 provas, um novo recorde na modalidade a ser cumprido em 2015.

O calendário da próxima época previa apenas 20 provas (mais uma do que este ano, com a entrada do GP do México), mas hoje, no Conselho Mundial do Desporto Motorizado, que se reuniu em Doha (Qatar), foi anunciado o regresso do GP da Coreia do Sul, corrido entre 2010 e 2013.

A prova sul-coreana será realizada a 3 de Maio de 2015, encerrando a primeira fase não-europeia da temporada. As equipas voarão para este país asiático duas semanas após o GP do Bahrain, e uma semana depois correm já na Europa o GP de Espanha.

Calendário completo de F1 2015