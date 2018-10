Mónaco: Bernardo Silva marcou o golo que derrubou o Marselha

Estreou-se a marcar ontem pela formação monegasca, e logo numa partida de relevo elevado: Bernardo Silva, médio formado no Benfica e actualmente emprestado pelas Águias ao Mónaco, marcou o golo que ofereceu aos monegascos os três pontos diante do líder da Ligue 1, o Marselha, de Marcelo Bielsa.

O jovem português, que tem acumulado minutos com a camisola do clube do principado, voltou a merecer a confiança do treinador Leonardo Jardim, acabando por fazer a diferença com um golo aos 67 minutos. O clube sobe assim na classificação da liga francesa, estando agora na sexta posição da tabela, com 29 pontos.

Depois de um arranque feito de solavancos vários, o Mónaco parece dar indícios de ter encarrilhado na senda dos bons resultados. O clube garantiu na semana passada a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.