Vizela x Sporting na Taça de Portugal 2014

Os leões seguem assim para os quartos-de-final da Taça de Portugal e espera agora pelo sorteio da próxima segunda-feira. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão , . Continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt, da minha parte até uma próxima oportunidade.

O Vizela cai de pé e com muita dignidade pela forma como se bateu e lutou até ter forças, teve o mérito de manter o resultado em aberto até ao fim da partida. Mané fez o golo do triunfo do Sporting, mas a equipa nortenha Luís Ferraz esteve perto do empate, mas a bola acertou na barra.

Triunfo difícil e sofrido da equipa leonina sobre o modesto Vizela do Campeonato Nacional de Seniores. Uma segunda parte mais bem conseguida do Sporting permitiu ao conjunto de Marco Silva controlar melhor as operações e depois de se colocar em vantagem geriu o jogo.

FINAL DO JOGO!!! VITÓRIA DO SPORTING POR 3-2 SOBRE O VIZELA!

90+1' Cartão amarelo para Maurício por falta sobre André Martins.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos.

88' Remate fraco de Rafinha para as mãos de Marcelo.

86' Alteração no Sporting saiu Mané e entra Heldon.

85' Cartão amarelo para Marcelo por protestos.

84' Que perdida do Sporting!!! Slimani isolado serve Tanaka e o nipónico na cara de Pedro Albergaria permite a defesa com as pernas do guarda-redes do Vizela.

80' Cartão amarelo para André Martins por protestos.

78' Alteração no Sporting, saiu Carrillo e entra Tanaka.

77' Livre directo marcado por Fininho, mas Marcelo a segurar bem.

73' Substituição no Vizela, saiu Rui Pereira e entra André Pinto.

68' Na barra!!! Livre lateral batido por Luís Ferraz, com Marcelo a fiar-se no golpe de vista e a ver o esférico acertar em cheio na trave.

67' Substituição no Vizela, saiu João Pedro e entra Diogo Lamelas.

63' Alteração no Sporting, saiu Montero e entra Slimani.

63' Grande defesa de Pedro Albergaria a remate de João Mário.

61' Substituição no Vizela, saiu Davide Bessa e entra Felipe.

60' Uma hora de jogo com outro Sporting nesta segunda parte, a equipa surge a trocar melhor a bola e a chegar com maior facilidade junto da área do Vizela criando perigo e estando de novo em vantagem no placar, perante a formação nortena que tenta responder em contra-ataque.

58' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Mais uma bola parada, agora canto de André Martins, desvio de Carrillo e Mané de cabeça atira para o fundo da baliza.

55' Confusão na área do Vizela com o remate de Rosell a bater nas costas de um defesa adversário, que assim evitou o golo leonino.

54' Pontapé de fora da área de João Mário com a bola a não passar longe da baliza do Vizela.

49' Quase marca o Vizela!!! Bola metida nas costas da defesa leonina e Rafinha a levantar a bola sobre Marcelo, mas este a fazer bem a mancha e a evitar o golo.

48' Remate cruzado de Cédric mas a bola acaba por sair pela linha lateral.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O VIZELA!!!

Quatro golos de bola parada num jogo em que os leões vão ter de melhorar e muito na segunda parte se quiserem levar de vencida esta bem organizada formação do Vizela.

Só que os leões colocaram-se de novo na frente num livre batido por André Martins ao qual Paulo Oliveira correspondeu da melhor forma de cabeça. Quando já se esperava pelo intervalo, num pontapé de canto apontado por Fininho (melhor em campo até ao momento), Talocha foi ao primeiro poste e antecipou-se a Marcelo restabelecendo o empate.

Depois quatro minutos frenéticos. Os leões chegaram à vantagem contra a corrente do jogo aos 34' minutos, numa grande penalidade muito discutível por uma eventual mão de Diogo Machado. No minuto seguinte uma má abordagem de Marcelo a um livre de Fininho permitiu a Talocha fazer a igualdade no marcador.

Que primeira parte de loucos em Moreira de Cónegos. O Vizela tem sido a melhor equipa em campo e os seus jogadores não se cansam de correr e pressionar o Sporting, muito apático e sem capacidade de criar perigo junto da baliza de Pedro Albergaria.

INTERVALO DA PARTIDA! VIZELA E SPORTING EMPATAM A DOIS GOLOS!

45+2' GOOLLLLLOOOO DO VIZELA!!! Canto de Fininho e Talocha de cabeça a bisar no encontro e empatar o jogo, mas Marcelo volta a ficar mal na «fotografia».

45+1' Livre directo batido por Fininho e Marcelo a «voar» para uma excelente defesa.

42' Remate muito perigoso de Rafinha com a bola a passar pertíssimo do poste leonino.

38' GOOOLLLLLOOO DO SPORTING!!! Livre de André Martins batido na direita e Paulo Oliveira a saltar na grande área e de cabeça bate Pedro Albergaria.

36' GOOOLLLLOOO DO VIZELA!!! Fininho marca o livre o guarda-redes Marcelo larga a bola para frente e na recarga Talocha empata o jogo.

35' Cartão amarelo para Cédric por falta cometida sobre Fininho.

34' GOOLLLOOO DO SPORTING!!! André Martins não falha e coloca os leões em vantagem.

33' Grande penalidade a favor do Sporting!!! O remate de Montero toca no braço de Diogo Machado e o árbitro marca o castigo máximo. Lance discutível.

30' Trinta minutos de encontro com o Vizela a ter a única situação para chegar ao golo, perante um Sporting a fazer uma exibição muito apagada embora tenha neste momento maior posse de bola.

27' Remate cruzado de Carrillo a bola embate na cabeça de João Pedro e sai pela linha de fundo.

17' Quase marca o Vizela!!! Cruzamento de Fininho e Davide Bessa de cabeça na pequena área, faz a bola passar perto do poste.

12' Primeira chegada à baliza do Vizela por parte do Sporting, com um cruzamento de Jonathan Silva para as mãos de Pedro Albergaria.

10' Dez minutos de jogo com o Vizela a jogar no meio-campo do Sporting e a criar grandes dificuldades aos leões, fazendo a bola passar já por várias vezes a área verde e branca. A equipa de Alvalade entrou apática na partida.

1' Cartão amarelo para Rosell por falta sobre Davide Bessa.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O SPORTING!!!

19:56. Entram as equipas no relvado com o trio de arbitragem na frente.

19:50. Os jogadores já recolheram aos balneários, para daqui pouco a voltarem para o começo do encontro.

19:40. Marco Silva vai ter sentado a seu lado, Rui Patrício, Rabia, Esgaio, William Carvalho, Heldon, Tanaka e Slimani.

19:35. No banco de suplentes do Vizela vão estar, Tiago Guedes,Diogo Lopes, Felipe, Ricardo Teixeira, Lamelas, André Pinto e Vilela.

19:28. Os dois conjuntos já vão aquecendo no relvado, nas bancadas pouco público

19:22. O Sporting joga com, Marcelo na baliza, defesa formada por Jonathan Silva, Naby Sarr, Paulo Oliveira e Cédric, no meio-campo Oriol Rosell, João Mário e André Martins e no ataque Mané, Carrillo e Montero.

19:19. O Vizela vai alinhar com, Pedro Albergaria na baliza, a defesa com Diogo Machado, Talocha, André Pereira e João Pedro, no meio-campo Rui Pereira, Maurício Júnior e Luís Ferraz, na frente actuam Fininho, Rafinha e Davide Bessa.

19:15. Os guarda-redes das equipas já fazem os exercícios de aquecimento.

19:10. A formação nortenha tenta chegar pela terceira vez aos quartos-de-final da Taça de Portugal, patamar que alcançou nas temporadas de 83/84 e 88/89, onde foi eliminado também pelo Sporting.

18:45. O Vizela já defrontou por nove ocasiões os três grandes do futebol português e só por uma vez não perdeu. Foi na época de 83/84, num encontro da 1ª Divisão, frente ao FC Porto com uma igualdade a zero.

18:05. «Os pontos fracos que podemos encontrar no Sporting é estarem num dia mau e as coisas não lhes saírem da forma como querem. Estas equipas grandes têm poucas debilidades que adversários como o Vizela possam explorar», afirmou Emanuel Simões, treinador do Vizela.

18:00. «Todos os clubes após um resultado menos bem precisam de reagir e nós temos de dar uma resposta convincente. Temos de vencer amanhã e passar à próximos eliminatória, porque estamos todos insatisfeitos. Sabemos que nos fomos iguais a nós mesmos», avisou o treinador do Sporting Marco Silva, que pretende alterar o rumo para as boas exibições.

17:55. Aqui ficam os onzes prováveis para do jogo Vizela x Sporting:

17:25. Rafinha é uma das estrelas da formação do Vizela: o médio conta com 5 golos na Taça de Portugal, tantos quanto o avançado do Benfica, Jonas. Fredy Montero, do Sporting, leva 2 golos assinados (ambos contra o Espinho). Tanaka, que apenas marcou ainda um golo na presente época, fê-lo também na Taça de Portugal, de penalidade, contra o Espinho.

16:55. Vizela e Sporting voltaram a jogar para a Taça pela última vez no ano 2006, na quinta eliminatória. A vitória sorriu ao Sporting, que voltou a jogar em Alvalade. Os leões ganharam por 2-1. Para a Liga nacional, as duas formações defrontaram-se duas vezes, na temporada 1984/1985, na única época em que o Vizela esteve na primeira divisão portuguesa: triunfos leoninos, por 2-5 e 4-0.

16:40. Sporting e Vizela encontraram-se por cinco vezes nas suas Histórias, sempre com vitórias leoninas. As hostilidades abriram no ano de 1984, quando, também para a Taça de Portugal, o Sporting recebeu e bateu o Vizela por 2-0, nos quartos-de-final. Os dois clubes voltaram a encontrar-se para a Taça em 1989, com nova vitória do Sporting, por 4-1, novamente em Alvalade.

16:20. Para aqui chegar, o Vizela eliminou quatro oponentes: Cerveira, Sousense, Casa Pia e o Operário Lagoa. Apenas numa das quatro partidas o Vizela conseguiu evitar o prolongamento ou as grandes penalidades: foi contra o Cerveira, na primeira eliminatória. Em duas eliminatórias o Vizela triufou após prolongamento (Sousense e Casa Pia) e uma nas grandes penalidades (Operário Lagoa).

16:00. De recordar que o Sporting já eliminou, logo na primeira ronda em que participou, o grande rival FC Porto, com um contundente 1-3 em pleno Estádio do Dragão, com golos de Nani, Carrillo e um auto-golo do central portista Marcano. Já temporada 2013/2014 o Sporting tinha enfrentado, logo na terceira eliminatória, o rival Benfica (sendo nesse ano eliminado na Luz, 4-3 após prolongamento).

15:40. O Sporting é totalmente favorito para a partida: actual quinto classificado da Primeira Liga contra o líder da Série B do Campeonato Nacional de Séniores. O Vizela apenas sofreu um golo em casa nessa competição, tendo apenas sofrido uma derrota no seu reduto. O Sporting quererá fazer valer o seu estatuto de candidato forte à vitória na Taça de Portugal, como fez com o Sporting de Espinho, na ronda passada (0-5).

15:25. O Sporting chega a esta partida com a vontade de amenizar as frustrações, quer da Liga dos Campeões quer do campeonato: os Leões foram afastados da competição europeia dos milhões e ainda viram o líder Benfica, na passada jornada, aumentar o fosso pontual, que agora é de 10 pontos na Primeira Liga. Na Taça de Portugal, o Sporting conta voltar às vitórias.

15:10. Seja bem-vindo aos oitavos-de-final da Taça de Portugal: hoje acompanharemos o directo do jogo Vizela x Sporting, que decorrerá no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, às 20 horas. Siga com Vavel Portugal o minuto a minuto da partida, grátis .