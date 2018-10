Derby madrileno na Taça do rei

Nos oitavos-de-final da Taça do Rei vai haver deby madrileno. Atlético Madrid e Real Madrid vão-se encontrar na segunda principal competição de Espanha no dia sete de Janeiro de 2015 no campo do Atlético. Nesta época os dois clubes de Madrid já se defrontaram por três vezes, duas para a Supertaça em que empataram a um no primeiro jogo e na segunda mão, no Vicente Calderón, o Atlético levou a melhor com um golo de Mario Mandzukic.

Para a Liga BBVA, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, os «Colchoneros» venceram 2-1 com golos do português Tiago e Arda Turan, sendo que o tento dos «Merengues» foi marcado por Cristiano Ronaldo na conversão de uma grande penalidade. O Atlético de Madrid, na anterior eliminatória, venceu o duelo com o Hospitalet e o Real passou o Cornella.

Os restantes jogos da Taça do Rei:

Celta - Athletic

Villarreal - Real Sociedad

Almería - Getafe

Valencia - Espanyol

Granada - Sevilla

Barcelona - Elche