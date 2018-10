Adeus Enzo Pérez: Valência paga 25 milhões de euros ao Benfica

Está praticamente acertada a transferência de Enzo Pérez para o Valência: o clube treinado Nuno Espírito Santo irá pagar 25 milhões de euros pelo médio argentino, não chegado aos 30 milhões da cláusula de rescisão estipulada pelo contrato vigente do jogador. O acordo prevê também o pagamento de 5 milhões adicionais, mediante objectivos futuros. Nos últimos dias do ano, Enzo é esperado em Valência para carimbar o acordo.

O jogador, que aufere cerca de 1,4 milhões de euros por ano no Benfica, irá chegar ao patamar dos 2,5 milhões de euros por ano no clube «che», tendo a oportunidade de disputar a Liga BBVA contra craques como Messi ou Cristiano Ronaldo. O contrato será de quatro anos de ligação com o Valência, clube onde reencontrará Rodrigo, André Gomes e Cancelo.

O namoro era antigo mas finalmente foi selado o casamento - o internacional argentino foi cobiçado pelo Valência durante o Verão passado, mas a direcção do Benfica preferiu, à última hora, adiar a ida do médio para Espanha devido às incertezas quanto ao processo de aquisição do clube por parte de Peter Lim. Com a aquisição finalizada e a necessidade encarnada em encaixar dinheiro, a ida de Enzo para o Valência é já uma certeza.

O Benfica ficará assim privado, a meio da época, do seu grande motor de jogo, à semelhança da temporada passada, em que perdeu o médio versátil Nemanja Matic no mês de Janeiro. Também Matic se transferiu depois de jogar, para a Liga, contra o FC Porto - nessa partida, as águias também venceram por 2-0, embora o Clássico se tenha jogado na Luz e não no Dragão.