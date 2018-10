Académica afunda-se em Coimbra com empate ante o Penafiel

Continua a saga infeliz da Académica na Liga portuguesa, que parece não ter fim à vista. O clube de Coimbra dispunha de uma boa oportunidade para ganhar os três pontos, dando vazão ao desespero pontual que grassa pela formação «estudante», mas não foi além de um insípido empate caseiro 1-1 perante o promovido Penafiel, que segue com mais um ponto que a Académica.

A Académica estava apostada em garantir a segunda vitória na Primeira Liga e, jogando perante dos seus adeptos, tinha a obrigação de ultrapassar os durienses na classificação do campeonato, mas foi mesmo o Penafiel a marcar primeiro, aos 50 minutos, por Quiñones. O 1-1 surgiu aos 69 minutos, por intermédio do extremo luso Ivanildo.

Sem ganhar desde a sexta jornada, a Académica ouviu, aquando do apito final, assobios dirigidos à equipa e também à direcção técnica, liderada pelo treinador Paulo Sérgio. Os lenços brancos desfraldados nas bancadas do Estádio Cidade de Coimbra mostraram o total divórcio entre a massa associativa e a equipa, que se afunda na tabela - é actualmente penúltima classificada na Liga, com 10 pontos. Pior, somente o Gil Vicente, com 6 pontos.