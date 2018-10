Lacazette: o melhor marcador do campeonato francês

Alexandre Lacazette tem 23 anos e é o melhor marcador do campeonato francês com 17 golos, deixando para trás nomes como Gignac, Ibrahimovic ou Cavani. Atacante do Olympique de Lyon, clube que está a fazer uma boa campanha, intrometendo-se na luta pelo campeonato à frente de Paris Saint-Germain e a dois pontos do lider Marselha - Ainda na última vitória em Bordéus por 0-5 marcou dois tentos. Lacazette em declarações ao site oficial do clube diz que «devo tentar fazer melhor e não devo esquecer o trabalho dos meus colegas de equipa. Nós sabemos que temos qualidade e podemos atingir os nossos objectivos».

Neste momento fala-se no interesse do Liverpool, Inter e Juventus mas o Lyon já disse que não vende o internacional. Inclusive renovou contrato até 2018, «é um grande momento para mim. Mostra a confiança que o clube tem nas minhas qualidades», referiu. O treinador do Lyon, Hubert Fournier, afirmou que «não sou a pessoa ideal para falar do seu futuro, de qualquer maneira o presidente assegurou-me que é impossivel ele sair em Janeiro».

Pela selecção A foi convocado por cinco vezes mas ainda não marcou golos, nas equipas francesas mais jovens jogou e marcou várias vezes, participando no Campeonato da Europa sub-17 em 2008, sub-19 em 2010 e Mundial sub-20 em 2011. Em termos de palmarés venceu o Campeonato da Europa de sub-19 e ganhou a Taça de França e Supertaça.

Começou numa equipa amadora o ELCS Lyon e mudou-se para o Olympique de Lyon em 2003 para jogar nas camadas jovens, estreou-se na Liga a cinco de Maio de 2010 num jogo com o Auxerre e na Liga dos Campeões jogou pela primeira vez a dois de Novembro de 2010 contra o Benfica no Estádio da Luz, perdendo por 4-3.